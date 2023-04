Kredyty pozwalają realizować marzenia, kupować rzeczy polepszające komfort życia, a także umożliwiają drogie leczenie czy podróżowanie. Każdy może zaciągnąć pożyczkę na dowolny cel. Co jednak w sytuacji, gdy zadłużeń jest kilka lub zbyt wiele? Na pomoc przychodzi wtedy kredyt konsolidacyjny. Czym jest i jak wybrać najlepszy?

Na czym polega kredyt konsolidacyjny i jakie są jego rodzaje?

Kredyt konsolidacyjny to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób, które mają kilka zadłużeń, ponieważ dzięki niemu mogą połączyć je w jedno. W praktyce oznacza to, że dany bank przejmuje określone zobowiązania finansowe danego klienta i oblicza jedną ratę miesięczną, którą musi uiszczać kredytobiorca. Wtedy to placówka finansowa zajmuje się rozdysponowaniem odpowiednich środków do innych banków, w których zostały zaciągnięte zadłużenia.

Rata w kredycie konsolidacyjnym jest niższa niż suma wszystkich miesięcznych zobowiązań kredytobiorcy. W związku z tym czas spłaty wydłuża się, ale jest mniej obciążający dla portfela w aktualnej sytuacji. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie trzeba pilnować wielu terminów płatności i spędzać sporo czasu na wykonywaniu przelewów do poszczególnych banków. Opłaca się jedynie jedną ratę, a zmniejszaniu ulegają wszystkie zobowiązania.

Wśród kredytów konsolidacyjnych wyróżnia się gotówkowe i hipoteczne. Pierwsze z nich mogą być zaciągane na okres maksymalnie 10 lat i są dość proste do uzyskania, o ile ma się zdolność kredytową. Służą do spłacania różnego rodzaju zobowiązań. W przypadku hipotecznych kredyt jest zabezpieczony nieruchomością, w której posiadaniu jest kredytobiorca, więc kwota może być znacznie wyższa.

Kredyt konsolidacyjny da się połączyć z wypłatą gotówki na dowolny cel. To rozwiązanie dla osób o wysokiej zdolności kredytowej. Poza połączeniem wszystkich długów w jeden klient otrzymuje w ramach usługi jeszcze dodatkowe środki do przeznaczenia na cokolwiek tylko chce.

Gdzie można szukać kredytów konsolidacyjnych i na co zwrócić uwagę?

Nie trzeba chodzić od banku do banku, aby zapoznać się z ofertami proponowanymi przez wszystkie najważniejsze placówki finansowe w Polsce. Służy temu ranking kredytów konsolidacyjnych na Bankier SMART , w którym można znaleźć tylko aktualne i dokładnie przeanalizowane dane dotyczące poszczególnych ofert.

W przypadku konsolidacji system szereguje propozycje na podstawie przede wszystkim RRSO w bankach. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest najdokładniejszym wskaźnikiem pozwalającym obliczyć realny koszt zaciąganego zobowiązania. Dzięki temu osoba przeglądająca ranking widzi procentowy wskaźnik RRSO, a także sumę całego kredytu i miesięczną ratę, jaką miałaby uiszczać.

Na dodatek da się rozwinąć dane szczegółowe dotyczące każdej oferty, a wśród nich znajduje się m.in. informacja o prowizjach dla banków. Czasami zdarza się, że za samo udzielenie finansowania placówka wymaga od klienta poniesienia dodatkowych kosztów. Widnieje tam również oprocentowanie kredytu, które wcale nie równa się ze wskaźnikiem RRSO i warto o tym pamiętać.

Aby obliczyć raty kredytu dopasowane do własnych potrzeb, należy wprowadzić w wyszukiwarce Bankier SMART kwotę zapożyczenia oraz liczbę miesięcy, przez jakie chce się spłacić zadłużenie. To właśnie na podstawie tych dwóch parametrów generuje się ranking, w którym można znaleźć oznaczenie o wysokiej przyznawalności poszczególnych ofert.

Kredyt konsolidacyjny - kiedy warto?

Kredyt konsolidacyjny kojarzy się w pierwszej kolejności z problemami finansowymi, ale wcale nie musi być zaciągany z ich powodu. Nierzadko stanowi wręcz zabezpieczenie przed wpadnięciem w kłopoty. Trzeba pamiętać o tym, że do uzyskania zgody na konsolidacje konieczna jest zdolność kredytowa, więc nie uda się otrzymać takiej pomocy w skrajnych finansowo przypadkach.

Rozważenie takiej opcji poleca się wszystkim, którzy wiedzą, że w niedalekiej przyszłości będą musiały zmierzyć się z większym obciążeniem finansowym np. z powodu kosztownego leczenia lub remontu. Wtedy pomocne może okazać się dla nich zmniejszenie środków przeznaczanych na spłacanie kredytów. Konsolidacja na pewien okres obniży ich miesięczne wydatki i pozwoli odłożyć pieniądze na ważny cel.

To także świetny sposób dla osób roztargnionych czy chcących po prostu lepiej uporządkować swoje sprawy finansowe. Skupienie kilku kredytów w jednej racie miesięcznej ułatwia pamiętanie o terminowych płatnościach i zajmuje znacznie mniej czasu. Warto rozważyć konsolidację, gdy odczuwa się jakikolwiek dyskomfort związany z liczbą opłat do wykonania każdego miesiąca.

Jak zaciągnąć kredyt konsolidacyjny?

Najlepszym sposobem na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego jest osobista wizyta w placówce. Pracownicy banku podchodzą indywidualnie do każdej sytuacji i wskazują, jakie dokładnie dokumenty musi dostarczyć dana osoba, aby móc ubiegać się o pomoc finansową. Z pewnością potrzebny będzie dowód osobisty, zaświadczenie o zarobkach i wyciągi bankowe, a także papiery związane z zaciągniętymi kredytami, które chce się uwzględnić.

Na dodatek w przypadku konsolidacji hipotecznej trzeba dostarczyć jeszcze dokumenty związane z nieruchomością, która stanowi zabezpieczenie finansowania. Po rozpatrzeniu wniosku i wyliczeniu zdolności kredytowej bank zdecyduje, czy danej osobie przysługuje prawo do zaciągnięcia kredytu. Jeśli nie, to zawsze może spróbować jeszcze w innej placówce z rankingu Bankier SMART.

Według aktualnego zestawienia (kwiecień 2023 roku) najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. RRSO wynosi tam niespełna 12%, a ponadto placówka nie pobiera prowizji od udzielonego świadczenia. Jest to jedna z najniższych rzeczywistych rocznych stóp oprocentowania w rankingu, więc nie bez przyczyny znalazła się ona na pierwszym miejscu jako najkorzystniejsza finansowo opcja. W pierwszej trójce widnieją jeszcze Bank Pekao i PKO Bank Polski.

Warto jednak sprawdzać zestawienie na bieżąco, ponieważ wraz z uaktualnieniami ofert poszczególne placówki mogą zmieniać swoje położenie w rankingu.