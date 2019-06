Każdy, kto potrzebuje pożyczyć pieniądze z banku, zastanawia się, gdzie są najtańsze kredyty gotówkowe. Nie warto przepłacać, jeśli krótka analiza ofert online pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Porównamy dla Was oferty banków i pomożemy w wyborze najtańszego kredytu gotówkowego.

Aby znaleźć najtańszy kredyt gotówkowy, trzeba bez wątpienia poświęcić na to trochę czasu, ale w perspektywie długoterminowej, będzie się to wiązało tylko z korzyścią finansową dla kredytobiorcy. Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć kredyt gotówkowy - Totalmoney.pl , czyli największa porównywarka kredytów w Polsce może być dobrym źródłem wartościowej wiedzy.

Pamiętaj, że im więcej banków, tym więcej różnych atrakcyjnych ofert. Z jednej strony problem z wyborem adekwatnej opcji. Z drugiej jednak konkurencja między bankami jest duża i prześcigają się w ciekawych ofertach, tak by przyciągnąć, jak najwięcej klientów. Z tego powodu to istotne by wiedzieć, dlaczego porównywarka finansowa to dobre rozwiązanie.

Jakie parametry mówią o atrakcyjności oferty?

Głównym wskaźnikiem, który powinniśmy porównywać to RRSO. Jest to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu. Składa się na nią nie tylko oprocentowanie, ale także prowizja, inne opłaty czy koszty usług dodatkowych. Na RRSO ma też wpływ sam okres kredytowania. Porównując opcje w różnych bankach, zawsze warto robić to na tych samych parametrach.

Różnica w okresie kredytowania czy wysokości pożyczki diametralnie zmienia postać rzeczy. Także wnioskując o kredyt, porównując oferty, warto sprawdzić kilka wariantów. Może się okazać, że pożyczka na 48 miesięcy będzie miała wyższe oprocentowanie niż ta sama pożyczka na okres 36 miesięcy. A skoro ktoś może pozwolić sobie płacić wyższą ratę, bo taka będzie przy krótszym okresie kredytowania, to czemu nie skorzystać z lepszych warunków. Jeśli nadal nie wiesz, jak znaleźć naprawdę tani kredyt gotówkowy, kalkulator kredytowy online może być naprawdę pomocny

Sprawdziliśmy najtańsze kredyty gotówkowe, dane na czerwiec 2019

Dane przyjęte do kalkulacji to kwota kredytu 10000 zł, okres kredytowania 48 miesięcy. Należy pamiętać, że dane te nie stanowią oferty, ponieważ ostateczna wysokość kredytu zależy od indywidualnych możliwości kredytobiorcy np. od oceny punktowej w BIK, które będą znane dopiero po wprowadzeniu wniosku o kredyt.

1. Kredyt gotówkowy - Citi Handlowy

Na pierwszym miejscu znajduje się Citi Handlowy ze swoją ofertą kredytu gotówkowego, który tym razem okazał się najtańszy. Dla przyjętych danych wyliczone zostało RRSO 9,39%, przy czym oprocentowanie wynosi 5,99%, a prowizja 6%. Miesięczna rata jest na poziomie 248,89 zł, a całkowity koszt kredytu wynosi 1.946,85zł. Maksymalny okres kredytowania, o jaki można się ubiegać to 120 miesięcy, a maksymalna kwota kredytu to 150000 zł. Trzeba mieć wtedy na uwadze, że warunki cenowe również mogą ulec zmianie.

2. Kredyt gotówkowy - Alior Bank

W Alior Banku oferta kredytów gotówkowych na dany moment jest nieco droższa. Jej atutem jest to, że jest to pożyczka internetowa. Czyli bank zapewnia dostęp do usługi jedynie drogą elektroniczną, ale tylko dla klientów, którzy do tej pory nie korzystali z innych usług w tym banku.

Dla przyjętych danych RRSO wynosi 9,92%, przy czym oprocentowanie 9,5%, a prowizja 0%. Rata miesięczna wynosi 251,23 zł, a całkowity koszt kredytu to kwota 2.059,11 zł. Maksymalna kwota pożyczki to 200000 zł, a maksymalny okres kredytowania to 60 miesięcy. Ostateczna cena również może ulec zmianie, po wyborze innych parametrów.

3. Kredyt gotówkowy - Santander Bank Polska

Podium najtańszych kredytów gotówkowych zamyka Santander z RRSO 11,63%. Oprocentowanie wynosi 7,99%, a prowizja 5,99%. Przy takich warunkach rata jest w wysokości 258,70 zł, a całkowity koszt kredytu sięga 2.417,74 zł. Tutaj również masz możliwość wypełnienia wniosku online. Maksymalna kwota kredytu to 20000 zł, a maksymalny okres kredytowania to 120 miesięcy. Ostateczna cena również zależy od wnioskowanych warunków i indywidualnych predyspozycji.

Kolejna pozycja to PKO BP z RRSO 12,77% i całkowity kosztem kredytu 2.657,90. Następna propozycja jest w PEKAO S.A. z RRSO 13,34% i całkowitym kosztem 2.779,10zł. Czyli porównując między PEKAO SA, a Citi Handlowym, który jest na pierwszym miejscu, różnica w całkowym koszcie kredytu wynosi aż 832,25 zł. Zamiast nadpłacać tyle w banku, można za te zaoszczędzone środki np. wyjechać na weekend do SPA.

Nie warto zatem brać pierwszej lepszej oferty, tylko znaleźć najtańsze kredyty gotówkowe na rynku. Do zaciągnięcia zobowiązania warto się trochę wcześniej przygotować i nie dać się złapać na wyższe koszty niż to absolutnie konieczne. Szczególnie warto się tym zainteresować, ponieważ banki często mają w swojej ofercie różne promocje np. promocyjne warunki dla branży budżetowej lub finansistów. To tez warto sprawdzić. Tanie oferty znajdziesz i w oddziałach banków i online. Sprawdź najważniejsze parametry kredytu i przelicz co jest najbardziej opłacalne. W perspektywie okresu spłaty raty może się okazać, że sporo zaoszczędziłeś.