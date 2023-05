Chcesz założyć konto bankowe, ale nie masz czasu na osobistą wizytę w oddziale stacjonarnym? Nic straconego – szybko i łatwo zrobisz to bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że znajdziesz chwilę czasu, przygotujesz urządzenie z dostępem do internetu (np. swój smartfon, tablet czy laptop) oraz aktualny dokument tożsamości.

/ Materiały prasowe

Konto online za pośrednictwem kuriera

Wbrew pozorom, aby zawrzeć umowę z bankiem, nie musisz jechać do oddziału stacjonarnego. Niemal wszystkie formalności możesz załatwić wygodnie ze swojego fotela, a w kwestii formalności pomoże Ci kurier. Jak to możliwe?

Wejdź na stronę banku, zapoznaj się z ofertą kont osobistych (np. na https://www.santander.pl/klient-indywidualny/konta) i kliknij w pole "załóż konto". Gdy to zrobisz, zobaczysz prosty formularz, który należy wypełnić. Bank poprosi Cię m.in. o podanie swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego czy numeru PESEL. W trakcie wypełniania formularza zaznacz, że chcesz, aby Twoja umowa została dostarczona przez kuriera. Pracownicy banku przygotują umowę i dostarczą ją kurierem na wskazany przez Ciebie adres.

Podczas wizyty kuriera miej przy sobie aktualny dokument tożsamości - będzie niezbędny do weryfikacji Twojej tożsamości. W obecności kuriera zapoznaj się z umową i ją podpisz - gdy to zrobisz, zabierze ją ponownie do banku. Po zatwierdzeniu umowy, Twoje konto zostanie otwarte.

Otwarcie konta bankowego przez internet - przelew weryfikacyjny

Kolejnym sposobem na otwarcie konta bankowego jest wykorzystanie przelewu weryfikacyjnego do potwierdzenia swojej tożsamości. Ta opcja dobrze sprawdzi się u osób, które już mają konto w innym banku i potrzebują otworzyć kolejne.

W takiej sytuacji pracownicy dotychczasowego banku już zweryfikowali Twoją tożsamość, a Ty posiadasz dostęp do tzw. bankowości elektronicznej i możesz swobodnie wykonywać przelewy. Podobnie jak w pierwszym przypadku, wybierz konto, które najbardziej Ci odpowiada, kliknij "załóż konto", a w formularzu zaznacz metodę weryfikacji tożsamości przez przelew weryfikacyjny. Po zrobieniu go (uwaga: w przypadku Santander Bank Polska kwota zostanie zwrócona na pierwotny rachunek), bank potwierdzi Twoją tożsamość.

Założenie konta online i podpisanie umowy w oddziale

Jednym ze sposobów na założenie konta bankowego jest wariant mieszany. Polega na tym, że otwierasz konto wygodnie przez internet, wybierasz preferowany sposób weryfikacji tożsamości, a na koniec udajesz się do oddziału banku, gdzie pracownik osobiście potwierdza Twoją tożsamość.

Na miejscu możesz podpisać umowę i w razie potrzeby dopytać o wszystko, co może Cię interesować w kontekście konta czy innych produktów bankowych. Pamiętaj, by mieć przy sobie aktualny dowód osobisty lub paszport - co istotne, musi to być ten sam dokument, który został wykorzystany na etapie zakładania konta online.

Konto przez internet - wideorozmowa

Chcesz założyć konto całkowicie online? Jeśli tak, koniecznie rozważ założenie rachunku z wykorzystaniem wideorozmowy. To propozycja w sam raz dla osób, które nie lubią tracić czasu na stanie w kolejkach czy korkach. Wszystko załatwisz wygodnie, bez potrzeby wychodzenia z domu.

Pamiętaj jedynie, że aby skorzystać z tej opcji, musisz dysponować urządzeniem, które będzie mieć nie tylko dostęp do sieci, ale też kamerę. Istotne będzie także odpowiednie oświetlenie, dzięki czemu pracownik banku będzie Cię dobrze widział. Wybierz interesujące Cię konto bankowe, następnie wypełnij formularz. Jeśli zrobisz to w godzinach pracy banku, możesz spodziewać się, że nawet w ciągu kilku minut zadzwoni do Ciebie doradca. Podczas wideorozmowy musisz pokazać do kamery nie tylko swoją twarz, ale także aktualny dokument tożsamości.

Założenie konta w aplikacji mobilnej

Często korzystasz ze swojego smartfona i praktycznie się z nim nie rozstajesz? Śmiało użyj go, by założyć konto bankowe bez wychodzenia z domu (możesz założyć np. konto na selfie). Wystarczy, że po zapoznaniu się z ofertą banków, pobierzesz na telefon aplikację mobilną i ją zainstalujesz. Po jej uruchomieniu, wybierz opcję "Nie mam konta" i w kolejnych krokach postępuj zgodnie z instrukcjami, które wyświetlą Ci się na ekranie.

Założenie konta przez aplikację jest szybkie i proste, a w razie potrzeby i ewentualnych pytań, zawsze możesz zadzwonić na infolinię, by porozmawiać z pracownikiem banku.