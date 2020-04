Kredyt konsolidacyjny to prosty i bezpieczny sposób na zamianę wielu rat za różne zobowiązania w jedną – niższą. Zobacz, kiedy warto ubiegać się o taki kredyt i gdzie można uzyskać go najtaniej.

Co to jest pułapka kredytowa

Pułapka kredytowa to potoczna nazwa dla sytuacji, w której konsument bierze kolejny kredyt, aby spłacić poprzedni, następnie powtarza ten krok jeszcze kilka razy. Ponieważ spłata kredytu obejmuje nie tylko podstawową kwotę, ale też odsetki i inne opłaty, każdy nowy kredyt musi być odpowiednio wyższy. Dochodzi w końcu do sytuacji, w której nasz konsument zostaje postawiony pod ścianą - na kolejny kredyt już go nie stać, a zadłużenie nadal na nim ciąży.

Podobny problem pojawia się w momencie posiadania zbyt wielu pozornie niedużych kredytów. Trzeba pamiętać, że każdy zakup ratalny (telewizor, telefon, pralka) to także kredyt, który trzeba terminowo spłacać. Jeśli suma miesięcznych rat przekracza możliwości finansowe konsumenta, można mówić o pułapce kredytowej.

Dlaczego pułapka? To nieco niefortunne określenie, bo nikt na nikogo sideł nie zastawia. Jedynie klient błędnie ocenia swoje możliwości finansowe.

Co to jest kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny zasługuje na miano koła ratunkowego. Jego wysokość określa się na podstawie dotychczasowego zadłużenia (całościowego lub częściowego) a wysokość raty dopasowana jest do możliwości finansowych kredytobiorcy. W praktyce wygląda to tak, że zamiast wielu różnych rat, których sumaryczna wysokość jest niemożliwa do spłacenia, pojawia się jedna nowa niższa rata. Niemniej trzeba pamiętać, że całkowity okres spłaty zadłużenia w takim wypadku wydłuża się.

Czy w takim razie to się opłaca? Na pewno tak. Odzyskanie płynności finansowej pozwala spać spokojnie i odważniej planować przyszłość.

Gdzie można wziąć kredyt konsolidacyjny

Jedyną instytucją, która może udzielić kredytu (nie tylko konsolidacyjnego), jest bank. Co wcale nie oznacza, że osoby, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z usług bankowych, są pozostawione same sobie.

Różnego rodzaju instytucje finansowe udzielają pożyczek konsolidacyjnych, które działają na tej samej zasadzie, co kredyt. Bierze się je na spłatę wcześniejszych zobowiązań i płaci jedną, niższą ratę.

Praktyka pokazuje, że łatwiej wziąć pożyczkę niż kredyt, chociaż jej koszt będzie wyższy. Firmy oferujące pożyczki nie kierują się przy ich udzielaniu informacjami z Biura Informacji Kredytowej. Nie oczekują także stałych i regularnych dochodów (nie jest wymogiem posiadanie umowy o pracę na czas nieokreślony). Jednak przed podpisaniem umowy na pożyczkę konsolidacyjną, warto ją dokładnie przeczytać, zwracając szczególną uwagę, na wszystkie jej koszty. Więcej szczegółów na ten temat można uzyskać tutaj. Ogólnie warto kierować się zasadą, iż lepiej wziąć kredyt w banku.

Gdzie szukać tanich kredytów konsolidacyjnych

W bankach, bo jak już zostało napisane wyżej, usługi bankowe są tańsze niż analogiczne oferowane przez sektor usług parabankowych. Jednak nawet w przypadku kredytów bankowych nigdy nie jest tak, że w każdym dostaniemy tę samą ofertę. Każdy bank ma swoją politykę finansową, a oferty kredytów, także konsolidacyjnych znacznie się od siebie różnią. Przy szukaniu najbardziej opłacalnej finansowo oferty warto sprawdzić ranking kredytów konsolidacyjnych na domkredytowy.pl.