Dawać czy nie dawać – oto jest pytanie! Właśnie tak można sparafrazować słynne słowa Hamleta, przenosząc je na rodzicielski i… finansowy grunt. Czy uczniowie powinni otrzymywać kieszonkowe? Jeśli tak, to w jakiej formie?

/ Materiały prasowe

Powrót do szkoły

Zapach drewnianych ławek, odgłos pisania kredą po tablicy i sekretne "liściki" wysyłane do kolegów i koleżanek z ostatnich rzędów, podczas gdy zafrasowany nauczyciel tłumaczy "Treny" Kochanowskiego lub zasadę skróconego mnożenia. I te tornistry, pisaki, zeszyty... Któż z nas nie powrócił właśnie pamięcią do beztroskiego czasu dzieciństwa?

Czasu, w którym jednym z ważniejszych problemów był brak stroju na WF czy niepodpisana przez opiekuna zgoda na wycieczkę. Czas pierwszych przyjaźni, a czasem też miłości, która albo miała szansę przetrwać albo bezpowrotnie odchodziła z lubym lub z lubą do innej szkoły... Takie radosne chwile przeżywają nasze dzieci, które we wrześniu pojawiły się na szkolnych korytarzach.

Teraz to my - jako dumni ze swoich pociech rodzice - poprawiamy im kołnierze w mundurkach i pakujemy drugie śniadanie do plecaków. Ważnym elementem jest również kieszonkowe, które trafia do rąk uczniów. W tym momencie pojawia się też pytanie: jak nauczyć dziecko rozsądnego gospodarowania "małym budżetem"? Chociaż czasy się zmieniły, jedno pozostało stałe: umiejętność odpowiedniego kreowania finansowej rzeczywistości nabyta jak najwcześniej zaprocentuje - i to dosłownie!

Otwieramy zeszyty...

... a może raczej - telefony! Dostęp do nowych technologii znacznie ułatwia nam przecież codzienne funkcjonowanie. Dlaczego więc nie wykorzystać tego także w finansowych relacjach: rodzice - dzieci? Jak wynika z "Badania konsumenckiego dzieci, rodziców i nauczycieli" (przeprowadzonego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej), już ponad 80 procent dzieci w wieku 7-15 lat posiada własny telefon komórkowy, a odsetek ten wzrasta z wiekiem. W praktyce oznacza to nie tylko np. dodatkową kieszonkę w tornistrze np. ośmioletniej Zosi, ale przede wszystkim możliwość pozostawania z dzieckiem w stałym kontakcie - nawet będąc daleko. Smartfon może okazać się także alternatywą dla portfela!

Nie od dziś wiadomo, że dzieci uwielbiają buszować w szkolnych sklepikach. Chociaż minęły już czasy popularnych gum "kulek" i miniaturowych paczek chipsów, a na półkach królują zupełnie inne rzeczy, to potrzeba zakupu "małej radości" na przerwie między lekcjami wciąż jest obecna! Co jednak w momencie, gdy nasza pociecha zostanie bez "drobniaków"? Wówczas bardzo dobrym rozwiązaniem jest właśnie przelew na telefon - elektroniczne kieszonkowe można przesłać BLIKIEM bezpośrednio na numer telefonu korzystając z usługi: "Przelew na telefon BLIK". Już kilka prostych kroków związanych z rejestracją numeru telefonu w bankowej aplikacji mobilnej obsługującej tę funkcjonalność BLIKA wystarczy, by po krótkiej chwili uczeń mógł zrealizować swoje postanowienia. Rodzice z kolei - obok lekcji przedsiębiorczości - stawiają przy tym na wychowawczy aspekt; taki ruch można bowiem wykorzystać do przekazania dzieciom ważnych kwestii dotyczących zarządzania finansami. Króluje prosty, szybki, a przede wszystkim - bezpieczny sposób. Wszystko odbywa się bowiem w aplikacji mobilnej banku, a gdzie nasze pieniądze są najbezpieczniejsze?

Lekcja z... życia!

Mówi się, że najlepszym nauczycielem jest samo życie. W tym stwierdzeniu jest sporo prawdy, a dowiadujemy się o tym już od najmłodszych lat! To właśnie już od dzieciństwa "podglądamy", jak inni podejmują rozmaite decyzje i również tak zachowują się nasze dzieci. Pokazując im, jak odpowiednio gospodarować nawet najmniejszymi kwotami, uczymy, że każdy ruch ma znaczenie.

Ilustracją naszych słów są też czyny - i tak np. pociechy dowiadują się, że transakcje bezgotówkowe mogą bardzo ułatwić codzienne funkcjonowanie. Według danych Polskiego Standardu Płatności - operatora BLIKA - każdego roku rośnie liczba użytkowników płatności mobilnych. Dorośli coraz rzadziej sięgają więc po portfel, stawiając na inne transakcje. Także dzieci - używając BLIKA - mogą rozliczać się między sobą w szybki, łatwy i prosty sposób.

Co na to rodzice?

Tu odpowiedź nasuwa się sama - im także korzystanie z BLIKA może ułatwić "powrót do szkoły"! Zbiórki, wycieczki, zakupy przyborów itp. - to jedynie część wydatków, jakie niesie za sobą pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Dzięki przelewom na telefon BLIK możemy szybko uregulować wszelkie płatności i ze spokojną głową usiąść z dziećmi do lekcji - także tych z matematyki i finansów. Doskonale uzupełni je również wiedza z zakresu nowych technologii; w łatwy i przystępny sposób możemy przekazać bowiem dzieciom wiedzę na temat funkcjonowania w "smartfonowym świecie", w którym pieniądze także są obecne. Połączenie teoretycznej wiedzy z praktyką może przynieść wiele korzyści zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Listę banków realizujących Przelewy na telefon BLIK oraz więcej informacji na temat usługi znajdziesz na: https://blik.com/jak-korzystac-z-blika#przelew-na-telefon