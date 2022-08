Nowa i największa do tej pory partia dostaw uzbrojenia dla Ukrainy z USA ma być dostarczana przez dwa lata. Premier Belgii Alexander de Croo zapowiada nawet 10 ciężkich zim. Jeśli wojna potrwa dwa, trzy, pięć lat, to jak to się skończy dla gospodarki Europy i Polski? Takie pytanie padnie w porannej rozmowie w naszym internetowym radiu rmf24. Gościem Siedmiu pytań o 7:07 będzie profesor ekonomii Marian Noga.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Na razie dolar stał się mocniejszy od euro, a nasza waluta straciła na wartości jeszcze więcej niż europejska. Z kolei cena franka dobija do 5 zł, co martwi prawie pół miliona Polaków spłacających nadal kredyty w szwajcarskiej walucie. Dlaczego złoty jest aż tak słaby? Co będzie dalej z naszym pieniądzem i jakie będą tego skutki? O to zapytamy ekonomistę, profesora Mariana Nogę. Michał Zieliński zapyta też gościa porannej rozmowy Siedem pytań o 7:07 o szalone podwyżki cen energii elektrycznej i gazu. Dlaczego są aż tak wielkie i kiedy się skończą? Jak głębokie może być spowodowane tym spowolnienie gospodarcze? Zobacz również: Zmiany cen na stacjach paliw: Diesel ostro w górę

