Chcesz wiedzieć, kiedy przyjdzie przelew? Zależy to od kilku czynników. Przede wszystkim rodzaju płatności, a także godzin sesji bankowych. Jak długo idzie przelew tradycyjny? Od kilku godzin, do kilku dni. Jeśli zależy nam na czasie, warto skorzystać z przelewu natychmiastowego. Czy jest on darmowy?

/ Materiały prasowe Jak długo idzie przelew? Przynajmniej raz w miesiącu wykonujemy jakiś przelew. Płatność za zakupy online nie jest niczym nowym, korzystamy z ofert pożyczkodawców na pozyczkaportal.pl , u których zaciągamy i spłacamy pożyczki, często też przekazujemy pieniądze bliskim. Kiedy dojdzie przelew? To pytanie, które niejednokrotnie sobie stawialiśmy. Od czego zależy to, jak długo idzie przelew?

Czas transferu pieniędzy z jednego konta na drugie uzależniony jest przede wszystkim od godzin sesji bankowych. Każda instytucja indywidualnie ustala godziny księgowania przelewów przychodzących i wychodzących. Warto je sprawdzić szczególnie wtedy, gdy zależy nam na tym, aby przelew dotarł na czas. Istotną kwestią jest również wybór rodzaju przelewu. Możemy wybrać: przelew tradycyjny ELIXIR;

przelew natychmiastowy;

Przelew tradycyjny czy przelew natychmiastowy? Najpopularniejszą formą przekazania środków finansowych z jednego konta na drugie jest przelew tradycyjny. ELIXIR jest w całości oparty na teletransmisji danych. Przelew jest realizowany w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej. System używany jest m.in. do wykonywania przelewów, dowodów wpłaty, obsługi czeków czy poleceń zapłaty. Czas realizacji przelewu ELIXIR wynosi ok. 2 h. Przelewy wewnątrzbankowe (pomiędzy tymi samymi bankami) często realizowane są nawet w kilkanaście minut. Płatność tradycyjna jest darmowa. Jeśli zależy nam na czasie wykonania płatności, warto skorzystać z natychmiastowego przelewu wychodzącego. Realizowany jest on błyskawicznie. Należy za niego zapłacić. Możemy jednak liczyć na to, że pieniądze znajdą się od razu na koncie odbiorcy bez względu na dzień tygodnia czy godzinę sesji bankowych. Przelew natychmiastowy możemy wykonać za pomocą: usługi Express Elixir;

usługi z wykorzystaniem zewnętrznej platformy do realizacji międzybankowych przelewów w czasie rzeczywistym. Jak zrobić przelew bankowy przez internet? Jeśli musimy dokonać płatności online, a nigdy wcześniej nie zlecaliśmy przelewów, warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Pomogą nam one zrozumieć, jak zrobić przelew bankowy przez internet. Najważniejsze jest to, aby wcześniej przygotować sobie dane odbiorcy płatności. Wtedy wypełnianie pól w formularzu przebiegnie sprawniej.

Jak przelać pieniądze z konta na konto? Należy: Zalogować się na nasze konto w bankowości internetowej;

Wybrać opcję “zrób przelew";

Uzupełnić formularz przelewu wpisując: imię, nazwisko, adres (opcjonalnie) oraz numer konta odbiorcy, tytuł oraz kwotę przelewu;

Potwierdzić przesłanie pieniędzy za pomocą np. kodu SMS.

Czy do przelewu wystarczy numer konta? Jakie dane do przelewu? Aby wykonać przelew, potrzebujemy przede wszystkim numeru konta odbiorcy płatności. Banki rzadko sprawdzają pozostałe informacje znajdujące się w formularzu przelewu. Numer konta uznawany jest za wystarczającą daną potrzebną do realizacji transferu pieniędzy. Wyjątek stanowią przelewy na duże, podejrzane kwoty. W takiej sytuacji pracownicy banku dokładnie sprawdzają zarówno nadawcę, jak i odbiorcę przelewu.

Zdarza się, że banki wymagają podania szczegółowych danych odbiorcy. Wtedy w formularzu przelewu musimy wpisać: imię i nazwisko odbiorcy;

dokładny adres;

numer konta;

kwotę przelewu;

tytuł transakcji. Płatność musi zostać zatwierdzona kodem SMS. Jest to zabezpieczenie przed oszustwem.

Jak cofnąć przelew?

Zdarza się, że w wyniku pośpiechu pomylimy numer konta odbiorcy przelewu. Czy da się anulować transakcję? Istnieje możliwość przerwania transferu pieniędzy. Jak cofnąć przelew? Przede wszystkim powinniśmy się skontaktować z naszym bankiem. Jeśli przelew wychodzący nie został jeszcze zrealizowany istnieje dużo szansa, że bank po naszej interwencji anuluje płatność. Niestety nie jest to możliwe w każdym przypadku. Wszystko zależy od polityki instytucji, z której usług korzystamy. Przelew wychodzący możemy anulować telefonicznie, w oddziale banku lub za pomocą płatności internetowej (jeśli jest to przelew z datą przyszłą). W pierwszych dwóch przypadkach należy dokładnie określić, gdzie w zleceniu przelewu wkradł się błąd. Jeśli nasza prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona, bank anuluje przelew. Czas oczekiwania na zwrot gotówki zależny jest od warunków obowiązujących w danym banku.



