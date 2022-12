Aktualna sytuacja na świecie związana z pandemią i wojną sprawia, że gospodarka międzynarodowa przechodzi wielkie zmiany. Ma to wpływ nie tylko na duże przedsiębiorstwa, ale także na osoby prywatne. Rośnie inflacja oraz stopy procentowe kredytów. Czy to dobry czas na zaciąganie pożyczki?

Kredyt gotówkowy - co to jest?

Kredyt gotówkowy to pożyczka, którą zaciąga się w banku i ma ona formę wypłaty gotówkowej. Oznacza to, że całą kwotę otrzymuje się naraz. W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego, który przeznacza się na zakup lub budowę nieruchomości, kredyt gotówkowy można wydać na dowolny cel. Nie dzieli się go również na transze i nie trzeba udowadniać żadnego postępu swoich prac.

Warunki otrzymania kredytu gotówkowego nie są aż tak wymagające, jak w przypadku pożyczek hipotecznych. Bank sprawdza również klienta pod kątem możliwości spłaty zobowiązania, ale nie wymaga np. wkładu własnego na zakup pożądanej rzeczy. W wyniku tego więcej osób może uzyskać pożyczkę gotówkową. Trzeba jednak pamiętać, że nie może być ona tak wysoka, jak niektóre kredyty hipoteczne.

Tym, na co warto zwracać uwagę, wybierając kredyt gotówkowy, jest rodzaj rat. W przypadku pożyczek gotówkowych występują raty równe oraz malejące. Pierwsze z nich są takie same przez cały okres spłacania zobowiązania, a drugie są najwyższe na początku i maleją wraz z upływem czasu.

Poza tym liczy się także oprocentowanie kredytu. Przy oprocentowaniu stałym odsetki kredytu są cały czas takie same. Oprocentowanie zmienne może powodować zmiany wysokości poszczególnych rat. Im większa kwota kredytu, tym większa szansa na konieczność wyboru oprocentowania zmiennego. Wtedy kwoty rat zależą m.in. od aktualnych stóp procentowych. Stanowi to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla banku.

Jak prezentują się raty i oprocentowania w przypadku różnych kwot pożyczek gotówkowych?

Czy wziąć kredyt gotówkowy w obecnej sytuacji?

Dzisiejsza sytuacja na rynku kredytowym sprawia, że wiele osób obawia się zaciągania jakichkolwiek pożyczek. Jeszcze kilka lat temu raty kredytów były w miarę stabilne i nie zwiększały się z taką intensywnością, co teraz. Stopy procentowe były bardzo niskie. Wpływ na szybko rosnące raty kredytów ma przede wszystkim wojna w Ukrainie i wysoki poziom inflacji.

Wiele osób przed podjęciem decyzji o kredycie powstrzymuje wizja nieprzewidywalnych podwyżek, które mogą znacznie utrudnić spłatę zobowiązania. Ze względu na wysokie raty coraz mniej osób wykazuje w ogóle jakąkolwiek zdolność kredytową. Niektórzy uważają, że aktualną sytuację warto przeczekać i być może w przyszłości wahania stóp procentowych ustaną. Zwiększyłoby to liczbę osób, które mogłyby ubiegać się o kredyt.

Inni natomiast sugerują, że sytuacja na runku kredytowym raczej się nie poprawi. Oznacza to, że lepiej zaciągnąć kredyt już teraz i szybciej zacząć go spłacać. Tak naprawdę przyszłość kredytobiorców jest nieprzewidywalna i niekoniecznie musi ulec poprawie. Nie warto zatem odkładać swoich planów czy marzeń, ponieważ nie wiadomo, czy będzie lepsza okazja na wzięcie pożyczki. Jeśli ma się zdolność kredytową, to warto ją wykorzystać.

Trzeba mieć jednak na uwadze to, że raty prawdopodobnie wzrosną. Warto samodzielnie ocenić, czy aktualne zarobki wystarczą na to, aby poradzić sobie z podwyżkami. Jeśli nie, to najlepiej przełożyć decyzję o kredycie na następny rok i poczekać na rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie.

Co wpływa na zmianę stóp procentowych?

Podnoszenie poziomu stóp procentowych wynika przede wszystkim z rosnącej inflacji i tego, że wskutek procesu spada wartość polskiego pieniądza. Im wyższe stopy, tym wyższe raty są zobowiązani spłacać kredytobiorcy. Wysokość stóp procentowych ustala Rada Polityki Pieniężnej, która uwzględnia m.in. przewidywania dotyczące dalszego rozwoju inflacji.

Tak istotne wydarzenia, jak np. wojna w Ukrainie, mają wpływ na wzrost stóp procentowych, ponieważ w wyniku działań militarnych rosną m.in. ceny energii. To zaburza dotychczasowy spokój gospodarczy i sprawia, że nie tylko w polskich, ale także w światowych finansach panuje ogromny chaos.

Jak wybrać kredyt gotówkowy i o czym pamiętać?

Przed wyborem konkretnego kredytu gotówkowego trzeba obowiązkowo zapoznać się z ofertami pożyczek z różnych banków. W tym celu można skorzystać np. z porównywarek internetowych lub zdobyć informacje dotyczące kredytów podczas wizyt w placówkach bankowych. Poszczególne oferty mogą różnić się m.in. typem rat czy RRSO.

Trzeba dowiedzieć się także, jak wygląda kwestia prowizji dla banku, tzn. ile wynosi i jak należy ją spłacić. Niektóre placówki mogą wymagać od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia kredytu, co także może podnieść ogólne koszty ponoszone przez klienta. Trzeba mieć zawsze świadomość, że w dzisiejszych czasach raty raczej wzrosną i mogą to być spore wzrosty w zależności od wartości kredytu. Nie należy zaciągać pożyczki, kiedy aktualne dochody pozwalają na spłatę jedynie ustalonych, a nie wyższych rat.

Warto też pamiętać o tym, aby dowiedzieć się, czy wcześniejsza spłata zobowiązania wiąże się z dodatkowymi kosztami. Czasami może się zdarzyć, że bank pobiera opłatę za to, że klient chce szybciej pozbyć się kredytu. Trzeba mieć na uwadze także własne możliwości i świadomość, że bank dokładnie sprawdza sytuację każdego klienta starającego się o kredyt.

Pożyczka gotówkowa to dobra opcja wtedy, kiedy mowa o niewielkich kwotach. Oznacza to maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy na kilka lat. W dłuższej perspektywie trudno teraz podejmować kroki dotyczące tak istotnego zobowiązania. Ostateczna decyzja zawsze należy jednak do kredytobiorcy i jeśli ten uzna, że nie poradzi sobie bez pożyczki, to powinien ją wziąć.