Przestronny taras, ogródek z oknem czy panoramiczny widok z balkonu? Dwa pokoje z odrębną kuchnią czy cztery pomieszczenia z aneksem kuchennym? Nieruchomość na przedmieściach czy apartament w gwarnym sercu metropolii? Cechy, które są ważne w trakcie kupowania mieszkania, to kwestia indywidualna. Dość łatwo jednak określić, jakie zalety nowego mieszkania są najważniejsze w oczach naszych rodaków. Na co zwracamy uwagę w trakcie poszukiwania mieszkania?

/ Materiały prasowe

Jaka jest sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce?

Pandemia, a także wojna tuż za naszą granicą znacząco wpłynęły na poczucie bezpieczeństwa i pewność jutra wielu z nas. Obawy o stabilność zatrudnienia i kondycję domowego budżetu, a także coraz większe wymagania stawiane przed kredytobiorcami sprawiają, że dla wielu Polaków perspektywa zaciągnięcia kredytu hipotecznego na mieszkanie staje się coraz odleglejsza. Wysoki poziom stóp procentowych, konieczność posiadania wkładu własnego na poziomie 10% lub 20% i zaostrzenie przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego) zaleceń dotyczących ustalania zdolności kredytowej sprawiają, że coraz mniej kredytów hipotecznych zaciągana jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jak wskazują dane podane w raporcie "Barometr Metrohouse i Credipass", w trzecim kwartale 2022 roku aż 45% mieszkań kupowano w calach inwestycyjnych. W kolejnym kwartale, jak podano w następnej edycji raportu Metrohouse i Credipass, odsetek ten wzrósł do 48%. Nawet jeśli nieruchomość na wynajem jest kredytowana, to i tak opłaca się ją wynajmować. Zyski, które wiążą się z najmem, wciąż z nawiązką pokrywają miesięczną ratę kredytu hipotecznego.

Wyniki badań opisane w raportach wyraźnie wskazują też na spowolnienie na rynku mieszkaniowym. O ile w trzecim kwartale 2021 roku wartość wypłaconych kredytów w Polsce wyniosła 23 miliardy złotych, o tyle w trzecim kwartale 2022 roku była aż o ponad 1/3 niższa - wyniosła 7,4 miliarda złotych. Nasilający się problem ze zdolnością kredytową widać szczególnie, kiedy porównywane są dane z trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku. W kolejnej edycji raportu "Barometr Metrohouse i Credipass" za okres październik-grudzień 2022 roku wartość wszystkich zaciągniętych kredytów hipotecznych w Polsce wyniosła 6,7 miliarda złotych.

Trudności z osiągnięciem wymaganej zdolności kredytowej skutkują tym, że kupujący częściej niż jeszcze w 2021 roku kupują mieszkania o małej i średniej powierzchni, tj. do 50 m kw. Zmieniła się również lokalizacja najchętniej kupowanych inwestycji - w przypadku dużych miast większym zainteresowaniem cieszą się mniej atrakcyjne, ale tańsze okolice. Autorzy raportu zwracają również uwagę na ważną kwestię - o ile mieszkania z rynku pierwotnego drożeją, o tyle wiele mieszkań z rynku wtórnego tanieje. Co może zaskakiwać, w 2022 roku nie zmienił się czas od wystawienia oferty sprzedaży nieruchomości z drugiej ręki do momentu jej kupienia - w większości nie przekracza trzech miesięcy.



Jakie mieszkania kupują Polacy? Co jest ich zdaniem problem na rynku nieruchomości w Polsce?

Zgodnie z danymi, które zaprezentowano w obu raportach "Barometr Metrohouse i Credipass" za trzeci i czwarty kwartał 2022 roku, wiemy, że Polacy wybierają mniejsze mieszkania, najczęściej dwupokojowe o powierzchni od 35 do 50 metrów kwadratowych. Autorzy badań wskazują również, że Polacy w dużych miastach wybierają nieruchomości w mniej prestiżowych lokalizacjach. Te dwie cechy nie wynikają ze zmian preferencji mieszkaniowych Polaków, lecz z ich sytuacji finansowej i relatywnie niskiej zdolności kredytowej.

CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) na przełomie maja i czerwca 2022 roku przeprowadziło badanie dotyczące aktualnych problemów Polaków, w których pochylono się również nad polityką mieszkaniową. Jak wynika z raportu "Aktualne problemy i wydarzenia", 55% badanych wskazuje, że rząd powinien wspierać zakup własnego mieszkania lub budowę domu. Ku pomocy państwa w zakupie własnego mieszkania szczególnie skłaniają się najmłodsi - aż 73% respondentów w wieku od 25 do 34 lat chciałoby mieć własne mieszkanie. Jeszcze większy odsetek, bo aż 79% opowiada się za uproszczeniem formalności związanych z budową domu. Co ciekawe, aż 60% badanych twierdzi, że wsparcie państwa w kwestii wkładu własnego wymaganego do starania się o kredytowanie nieruchomości jest ważne dla rozpoczęcia starań o kupno mieszkania, a szanse widzą w dopłatach do wkładu własnego.



Jak mieszkają, a jak chcieliby mieszkać Polacy - wyniki badań

Temu, jak mieszkamy w Polsce, postanowiła przyjrzeć się jedna z największych polskich firm deweloperskich Echo Investment. Raport z badań dotyczących 2022 roku wskazuje na to, jak dzisiaj mieszkają Polacy i za jakimi trendami będzie podążał polski rynek mieszkaniowy w najbliższych latach.

Obecnie średnia wielkość własnego mieszkania to 50 metrów kwadratowych, które obejmują trzy pokoje. Co czwarty ankietowany wskazuje, że mankamentem jego obecnego mieszkania jest zły układ pomieszczeń, a także brak jeszcze jednego pokoju. Ponadto 28% badanych brakuje kina blisko miejsca zamieszkania, a 24% - miejsc parkingowych.

Pozostałe najważniejsze pytania dotyczyły tego, na co zdecydowaliby się Polacy, gdyby mieli kupić nowe mieszkanie. Przede wszystkim prawie połowa (43%) zaciągnęłaby kredyt hipoteczny na mieszkanie. Zakup nieruchomości w najbliższym czasie wydaje się tym bardziej atrakcyjny, że 61% respondentów uważa, że w najbliższych dwóch latach mieszkania będą drożały.

Wiele o tym, jakie mieszkania cieszą się największa popularnością na rynku nieruchomości w Polsce, mówią też odpowiedzi dotyczące stopnia wykończenia mieszkania od dewelopera i preferencji naszych rodaków co do mieszkań nowych i z drugiej ręki. 4 na 10 badanych chciałoby kupić mieszkanie wykończone pod klucz, a co czwarty - w stanie surowym do samodzielnej adaptacji. Z kolei 26% ankietowanych kupiłoby nieruchomość z rynku wtórnego, a 22% - z rynku pierwotnego.

Z badania wyraźnie wynika także, że w przyszłości Polacy chcieliby żyć na ekologicznych osiedlach blisko natury. Coraz więcej inwestycji ma "zielony" charakter, nie tylko dlatego, że deweloperzy starają się podążać za trendami życia w zgodzie z naturą. Takie udogodnienia jak roślinność czy pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznych są też ekonomiczniejsze.

Warto zatem ponownie oddać głos respondentom Echo Investment. Prawie połowa z nich (46%) chciałaby mieszkać na zrównoważonych osiedlach, czyli takich, w których w centrum uwagi są ludzie, ale nowoczesne rozwiązania dla mieszkalnictwa sprawiają, że troską otaczana jest też okoliczna przyroda.

Wszyscy zainteresowani mieszkaniem na zrównoważonych osiedlach chcieliby kupić droższe lokum, aby tylko żyć na tak zaprojektowanym osiedlu. Niewiele mniejsza część respondentów (38%) jest gotowa zapłacić za mieszkanie więcej, byleby kupowana nieruchomość i całe osiedle zostało zaprojektowane przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania zlokalizowane blisko natury - na ten walor zwraca uwagę prawie 6 na 10 respondentów.

Zmiana mieszkania na większe - o czym marzą Polacy

Gdy mowa o najpopularniejszych mieszkaniach, osoby, które mają już swoje cztery kąty, ale planują przeprowadzkę, są zainteresowane większą liczbą pokoi. Na pytanie o to, ile chcieliby mieć pokoi w nowym mieszkaniu, 36% odpowiedziało, że trzy, a 25% wskazało na cztery. Warto wspomnieć także o kwestii metrażu. Ponad połowa badanych powiedziała, że gdyby miała się przeprowadzić do nowego mieszkania, to miałoby ono powierzchnię co najmniej 70 metrów kwadratowych.

W raporcie z badania mowa nawet o konkretnych preferencjach co do zmiany wielkości mieszkania. Osoby zamieszkujące lokum o powierzchni od 30 do 48 metrów kwadratowych (23% respondentów) chciałoby zmienić lokum na takie od 50 do 69 metrów kwadratowych (zdanie połowy z nich). Z kolei osoby żyjące w mieszkaniach o większym metrażu (od 50 do 69 metrów kwadratowych, które stanowią 28% badanych) marzy o mieszkaniu o podobnym metrażu (42% z nich) lub większym (od 70 do 99 metrów kwadratowych; takie lokum chciałoby kupić 39% z nich).



Czego brakuje Polakom w ich mieszkaniach?

Zgodnie z wynikami przytoczonych wcześniej badań, które przeprowadziło Echo Investment, warto podkreślić, że aż 27% Polaków jest zadowolonych ze swojego mieszkania. Gdy mowa o tym, czego brakuje im w czterech kątach, rodacy niezależnie od płci udzielają podobnych odpowiedzi:

dodatkowego pokoju brakuje prawie co czwartej Polce i nieco więcej niż co piątemu Polakowi;

prawie co czwartej Polce i nieco więcej niż co piątemu Polakowi; na konieczność lepszego rozkładu pomieszczeń wskazuje 24% Polek i 17% Polaków;

wskazuje 24% Polek i 17% Polaków; na trzecim miejscu u Polek jest balkon lub taras, którego brakuje 2 na 10 respondentek;

2 na 10 respondentek; jednym z trzech mankamentów zamieszkiwanego lokum zdaniem 23% Polaków jest brak garażu.

O tym, jakie mieszkania interesują dziś Polaków, można dowiedzieć się także z wykresów na temat minusów życia w budynkach wzniesionych w Polsce w ostatnich dwóch dekadach:

w mieszkaniach oddanych do użytku w latach 2001-2016 nie ma piwnicy lub komórki lokatorskiej (na uciążliwość jej braku wskazuje 35% ankietowanych), własnego ogródka (28%) i garażu (22%);

nie ma piwnicy lub komórki lokatorskiej (na uciążliwość jej braku wskazuje 35% ankietowanych), własnego ogródka (28%) i garażu (22%); w lokalach wybudowanych w okresie od 2017 do 2022 roku brakuje piwnicy lub komórki lokatorskiej oraz dodatkowego pokoju (po 30%), a także garażu (26%).

Badanie pozwoliło także określić top 10 czynników, na które Polacy zwracają uwagę w trakcie kupowania mieszkania. To:

Dobry dojazd i dostęp do komunikacji miejskiej (53%). Zlokalizowanie w pobliżu terenów rekreacyjnych i przyrody (48%). Bliskość sklepów, restauracji i punktów usługowych (37%). Zastosowanie ekologicznych rozwiązań w budynkach i ich zielone otoczenie (30%). Technologia wykonania budynku (23%). Charakter całej dzielnicy i osiedla, na którym położony jest budynek (23%). Sklepy, restauracje i punkty usługowe na terenie osiedla (21%). Miejsca parkingowe (20%). Garaż podziemny (17%). Estetyka budynku i całego osiedla (17%).

Na dalszych miejscach znalazły się cechy ważne dla rodzin z dziećmi i osób, które chętnie integrują się z sąsiadami. Dostępność placówek opiekuńczych i edukacyjnych oraz placów zabaw jest ważna dla 16% respondentów, a ogródki społeczne czy siłownia zewnętrzna dla kolejno 9% i 16%.



Najpopularniejsze mieszkania na rynku nieruchomości - najważniejsze cechy

Patrząc na wszystkie przytoczone wcześniej dane, można dość łatwo wskazać na to, jakie mieszkania cieszą się największą popularnością wśród kupujących. Polacy, którzy decydują się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, w dużej mierze szukają mieszkań na cele inwestycyjne. Wówczas najchętniej wybierane są dwupokojowe mieszkania o średnim metrażu, które dziś relatywnie łatwo wynająć. Najczęściej najemcami są osoby, które nie chcą lub których nie stać na zaciągnięcie kredytu albo studenci czy młodzi absolwenci, którzy nie czują jeszcze potrzeby stabilizacji i przywiązania się do jednego miasta. Od końca lutego 2022 roku duży dużo odsetek osób wynajmujących mieszkania w Polsce stanowią Ukraińcy.

Gdy mowa o nieruchomościach, które miałyby zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe, wszystko zależy od tego, czy poszukiwane lokum byłoby pierwszym kupowanym w życiu, czy kolejnym. Jak wskazują badania, drugie i każde kolejne mieszkanie aż do momentu przejścia na emeryturę powinno mieć, zdaniem respondentów, coraz większą powierzchnię.

Ważne plusy mieszkań, które Polacy kupują na kredyt hipoteczny, to:

Średnia powierzchnia z dwoma lub trzema pokojami. Myśląc perspektywicznie, taki metraż pozwala na wydzielenie przestrzeni na domowe biuro albo pokój dla dziecka. Mieszkania do 55 metrów kwadratowych z taką liczbą pomieszczeń relatywnie łatwo później sprzedać lub wynająć. Dobra lokalizacja i łatwy dojazd w połączeniu z bliskością terenów rekreacyjnych i zielonych. To ważny atut mieszkań, który wskazuje, że staramy się zachować work-life balance. Dojazd samochodem lub komunikacją miejską do centrum miasta jest ważny dla osób, które nie pracują w domu albo chcą korzystać z miejskich atrakcji, takich jak kina czy restauracje. Tereny rekreacyjne i bliskość przyrody pozwalają na odpoczynek na świeżym powietrzu w dogodnej chwili. Piwnica lub komórka lokatorska, która ułatwia zachowanie porządku w mieszkaniu. Garaż (w tym podziemny) lub dedykowane miejsca parkingowe, które przyspieszają zaparkowanie auta. Żłobki, przedszkola i szkoły oraz place zabaw w pobliżu znacznie ułatwiają codzienność rodzin. Balkon lub ogródek, który pozwala choć na chwilę odetchnąć, np. z książką w ręce.



Kredyt hipoteczny na mieszkanie - na co zwrócić uwagę

Wielu potencjalnych nabywców mieszkań na kredyt stara się znaleźć złoty środek pomiędzy ceną mieszkania a propozycjami banków. Atrakcyjną ofertę kredytów hipotecznych znajdziesz pod tym linkiem: https://www.citibank.pl/kredyty/kredyt-hipoteczny/.

Pamiętaj, żeby przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania wziąć pod uwagę kilka najważniejszych kwestii:

Jaką masz zdolność kredytową? Czy wolisz oprocentowanie stałe, czy zmienne? Czy możliwa jest zmiana oprocentowania zmiennego na stałe? Czy w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego musisz liczyć się też z innymi opłatami, np. ubezpieczeniem albo kosztami prowadzenia konta? Czy bank wymaga określonego comiesięcznego poziomu wpływów na konto bankowe? Czy w razie wzrostu stóp procentowych będziesz w stanie spłacać kredyt? Czy wcześniejsze spłacenie kredytu wiąże się z dodatkowymi kosztami? Jakie jest RRSO* (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) dla kredytu, który Ciebie interesuje?

Podsumowując, wśród najważniejszych kwestii, które zachęcają Polaków do wyboru konkretnego mieszkania, jest jego dogodna lokalizacja, praktyczny układ pomieszczeń i ekologiczne rozwiązania. Wydaje się, że obecnie najważniejsze jest, aby mieszkanie sprzyjało idei work-life balance, a jednocześnie było relatywnie tanie w użytkowaniu.

Bank Handlowy w Warszawie. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Przyznanie oraz wysokość kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Bank. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dostępne są w Tabeli Opłat i Prowizji - kredytu Mieszkaniowego i Pożyczki Hipotecznej dostępnej na stronie banku. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,40% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu 400 000 zł, oprocentowanie zmienne 9,02%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 6,93% oraz marża 2.09%. Całkowity koszt kredytu 609 299 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 608 680 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 400,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 8000zł), całkowita kwota do zapłaty 1 009 899 zł, płatna w 300 ratach miesięcznych, równych w wysokości 3 362 zł po ustanowieniu zabezpieczenia (hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu będzie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu). Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 27.01.2023 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z oprocentowaniem okresowo stałym, zabezpieczonego hipoteką wynosi 8.79% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu 480 000 zł, oprocentowanie stałe 8.45%. Całkowity koszt kredytu 675 298 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 674 679 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 400,00 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 5 000 zł), całkowita kwota do zapłaty 1 155 898 zł, płatna w 300 ratach miesięcznych, równych w wysokości 4 111 zł po ustanowieniu zabezpieczenia (hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu będzie wpisana do księgi wieczystej nieruchomości w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu). Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 27.01.2023 na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość raty w okresie stałego oprocentowania może być wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika, wykorzystanego do wyliczeń wysokości oprocentowania zmiennego. Oprocentowanie zmienne niesie ze sobą ryzyko znacznego wzrostu stopy oprocentowania kredytu.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.