Jaki tablet wybrać w 2022 roku? Aby mieć pewność, że ostatecznie zdecydujesz się na odpowiednie dla siebie urządzenie, który spełni Twoje oczekiwania, koniecznie sprawdź, na jakie parametry należy zwrócić uwagę. Szczegóły znajdziesz w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do zapoznania się z tematem już teraz!

/ Materiały prasowe

Jaki tablet dla dziecka warto wybrać? Które urządzenia sprawdzą się do prostych działań jak przeglądanie Internetu czy do oglądania filmów? Jaki tablet do gier będzie najlepszym wyborem? Kupując tablet, musisz zwrócić uwagę na szereg różnorodnych parametrów. Najlepszy tablet sprawdzi się do wszystkiego, podczas gdy najtańsze tablety o niższych właściwościach niekoniecznie będzie dobrym rozwiązaniem do grania w bardziej wydajne gry. Na co zatem zwrócić uwagę? Jaki tablet wybrać? Odpowiadamy w niniejszym wpisie.

Jaki tablet wybrać?

Jaki dobry tablet warto kupić? W pierwszej kolejności określ swoje potrzeby, a następnie dobierz odpowiednie parametry do swoich wymagań. Dlaczego należy zwrócić uwagę na dane techniczne urządzeń tego rodzaju? Jeśli lubisz grać w bardziej wymagające gry mobilne, tańszy tablet nie zagwarantuje Ci komfortowej rozgrywki. Sama gra może się zacinać - o ile w ogóle włączy się poprawnie, a obraz czy dźwięk niekoniecznie będą stosunkowo wysokiej jakości. Takie tanie rozwiązania to najlepsze tablety do przeglądania Internetu, oglądania filmów, sprawdzania mediów społecznościowych czy czytania książek. W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami może ewentualnie sprawdzić się do prostych aplikacji, które wykorzystuje się do pracy biurowej. Nieco droższe i wydajniejsze urządzenia z dedykowaną klawiaturą mogą w niektórych przypadkach zastąpić nawet laptop. A modele amerykańskiej marki Apple w połączeniu z Apple Pencil doskonale sprawdzają się w rękach grafików lub osób, które są zainteresowane tworzeniem notatek na urządzeniu tego rodzaju.

Pamiętaj również, aby zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe funkcje tabletów. Dziś z reguły aparaty są normą, ale jeśli chcesz robić zdjęcia dobrej jakości, koniecznie wybierz takie urządzenia, w których zamontowano odpowiednie rozwiązania.

A zatem, jak widać, dziś tablety - zarówno z wyższej półki cenowej, jak i te tańsze, to funkcjonalne i rozbudowane mobilne urządzenia łączące w sobie zalety smartfonów oraz laptopów. Aby móc cieszyć się doskonałą jakością obrazu czy wydajnością, należy zwrócić uwagę na dane techniczne i dostosować je do naszych potrzeb. Jeśli nie wiesz, na jakiej marki produkty warto zwrócić uwagę, sprawdź ranking tabletów dostępny w Internecie. Taka lista obejmuje najlepsze tablety, które w danym momencie cieszą się sporą popularnością. Wybierając najlepszy tablet z takiego rankingu, będziesz mieć pewność, że spełni Twoje oczekiwania - w końcu został polecony przez ekspertów lub innych użytkowników.

Który tablet kupić do przeglądania Internetu i oglądania filmów?

Do oglądania filmów poleca się oczywiście tablety, które mają duży ekran i gwarantują doskonałą jakość obrazu. A zatem szukając optymalnego rozwiązania, zwróć uwagę na taki parametr, jak przekątna ekranu. Kolejnym, równie ważnym aspektem jest rodzaj ekranu. W przypadku wielkości urządzenia, do oglądania filmów poleca się tablety 10 cali, a do przeglądania Internetu spokojnie wystarczają mniejsze rozwiązania.

Jeśli natomiast chodzi o system operacyjny, do wyboru masz kilka opcji. Największą popularnością aktualnie cieszą się modele z systemem Android oraz iOS. Do oglądania filmów i przeglądania Internetu w zupełności wystarczą urządzenia oparte na Androidzie. iOS’a poleca się głównie tym osobom, którym zależy na długim wsparciu producenta, kompatybilności z innymi urządzeniami Apple, wydajności oraz płynności.

Przeglądanie Internetu czy oglądanie filmów nie są specjalnie wymagającymi działaniami. Z tego powodu nie warto przepłacać - wystarczającą opcją będą tanie tabletu. Zastanawiasz się, jaki tablet do 1000 zł warto kupić? Polecamy sprawdzić aktualny ranking tabletów, który obejmuje najbardziej popularne urządzenia na dany moment.

Jaki tablet kupić dla dziecka?

Jaki tablet dla dziecka kupić? Wszystko zależy od tego, czego właściwie Ty oraz Twoje dziecko potrzebujecie. Na pewno warto stawiać na rozwiązania, które nie tylko gwarantują rozrywkę, ale i mają walory edukacyjne. Chodzi o to, aby tablet wspierał zarówno rozwój motoryczny, jak i intelektualny.

Ze względu na niewielki rozmiar rączek naszych pociech poleca się, aby przekątna ekranu tabletu dla dziecka nie była zbyt duża. Świetnym rozwiązaniem będą urządzenia o przekątnej 7 czy 8 cali. Zwróć szczególną uwagę także na pojemność baterii, szczególnie jeśli wiesz, że tablet będzie często wykorzystywany w trakcie podróży. Chodzi o to, aby urządzenie stosunkowo długo wytrzymywało na jednym ładowaniu.

Dobry tablet dla dziecka powinien być także wykonany z odpowiednich materiałów, gwarantujących wysoką trwałość. Ważne, aby urządzenie wykazywało optymalną odporność na upadki oraz wstrząsy. Dla najmłodszych polecamy wybierać takie tablety, które są proste w obsłudze i mają relatywnie przyjazny interfejs.

Najlepsze tablety do gier

W przypadku gier warto kupić tablety, które mają minimum ośmiordzeniowy procesor. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że urządzenie zagwarantuje optymalną wydajność, a sama gra będzie działać płynnie i bez żadnych problemów. Oczywiście tablet do gier powinien także mieć odpowiednią przekątną i rozdzielczość ekranu. W przypadku rozdzielczości poleca się minimum Full HD. Wielkość natomiast dopasuj do swoich potrzeb, ale z reguły poleca się stawiać na nieco większe modele. Zwróć jednak uwagę na to, aby tablet gwarantował odpowiedni komfort użytkowania. Duże urządzenia jednocześnie są ciężkie i tym samym mniej poręczne, co może utrudniać użytkownik grę.

Dla graczy ważne będą także informacje dotyczące pamięci wewnętrznej. Im więcej miejsca oferuje urządzenie, tym więcej gier i aplikacji będziesz mógł na nim zainstalować. Jeśli sporo podróżujesz i chcesz używać tabletu w ich trakcie, koniecznie zadbaj o to, aby wybrać produkt z odpowiednią pojemnością baterii. Dzięki temu sam dobry tablet będzie działał długo na jednym ładowaniu, a Ty nie będziesz się martwił, że rozładuje się w najmniej oczekiwanym momencie - czyli w trakcie Twojej gry.

Jeśli sporo czasu spędzasz przed ekranem, polecamy zwrócić uwagę na szereg dodatkowych funkcji. Dobrym rozwiązaniem jest filtr światła niebieskiego, który ma za zadanie zmniejszać jego emisję. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ światło niebieskie negatywnie wpływa na nasz wzrok. Ponadto dzięki takiemu filtrowi nasze oczy dużo mniej się męczą. Nie będziesz mieć też kłopotów z zaśnięciem czy samą jakością snu, jeśli korzystasz z urządzenia przed spaniem.

Jaki tablet do gier warto wybrać? W wyborze tabletu do określonych działań również pomocnym może okazać się odpowiedni ranking tabletów. Dlatego nie zwlekaj i koniecznie zapoznaj się z listą, która obejmuje polecane tablety.