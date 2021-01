Na co zwrócić uwagę, rozważając oferty internetu do domu od poszczególnych operatorów? O czym pamiętać, aby podpisać najlepszą umowę dla użytkownika? Odpowiedzi na te, a także inne pytania poznasz w naszym podręcznym poradniku!

Czym się sugerować, szukając internetu do domu?

Przeglądając dostępne oferty podłączenia do globalnej sieci, możesz mieć pewność, że wybór ofert będzie naprawdę szeroki. Operatorzy wprost prześcigają się w tym, aby zainteresować i zachęcić potencjalnych klientów do podpisania umowy. Oczywiście to korzyść przede wszystkim dla samych użytkowników, gdyż do ich rąk trafiają oferty o coraz lepszych warunkach. Nie bez znaczenia jest także stały rozwój technologii, dzięki czemu możemy cieszyć się znacznie wyższym standardem obsługi sieci. Wybierając internet do domu, warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych parametrów, takich jak:

prędkość transmisji danych (czyli pobierania i wysyłania),

ping (czas odpowiedzi serwera),

limit przesyłu danych.

Pierwsze dwa z wymienionych bezpośrednio decydują o komforcie korzystania z sieci. Wszelkie niedogodności związane np. ze zbyt niską prędkością pobierania lub zbyt dużymi opóźnieniami będą tym widoczniejsze, im w bardziej "zaawansowany" sposób korzystasz z sieci. Dotyczy to m.in. osób, które oglądają filmy czy seriale online w wysokiej jakości, pobierają duże pliki, grają online, prowadzą transmisje na żywo itp. Dlatego też przed podpisaniem umowy z operatorem dobrze zapoznać się z podstawowymi parametrami sieci. W razie konieczności możesz również wykonać test szybkości łącza, do tego celu wystarczy dedykowana aplikacja lub odwiedzenie odpowiedniej witryny internetowej.

Internet stacjonarny czy internet mobilny?

Wszystkie dostępne technologie instalacji łącza internetowego, które masz do wyboru, dzieli się na dwie główne grupy sieci: internet stacjonarny i internet mobilny. Ujmując najprościej, internet stacjonarny to taki, który doprowadzony jest do miejsca zamieszkania za pomocą np. kabla lub światłowodu, internet mobilny wykorzystuje natomiast technologie bezprzewodowe. Który wariant jest lepszy? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, wiele w tej kwestii zależy od Twoich potrzeb oraz realnych możliwości w miejscu zamieszkania.

Internet stacjonarny zazwyczaj charakteryzuje się doskonałymi parametrami sieci, zatem ma wysokie prędkości pobierania oraz wysyłania danych, a także małe opóźnienia. Ten wariant dedykowany jest z pewnością tym, którym zależy na mocnym i niezawodnym łączu. Z drugiej strony internet stacjonarny nie może być zainstalowany w każdej lokalizacji. W takich sytuacjach znacznie lepiej sprawdza się internet mobilny, w jego zasięgu znajduje się teren niemal całego kraju. W skrajnych warunkach można zdecydować się nawet na internet satelitarny - prędkość transmisji danych nie powala na kolana, czasem bywa to jednak jedyną szansą na dostęp do sieci.

Internet mobilny jest też dedykowany osobom, które cenią sobie większą elastyczność i swobodę, podczas gdy internet stacjonarny to wyższa stabilność i niezawodność. Mimo to należy pamiętać o tym, że wiele zależy od zastosowanej technologii. W przypadku internetu mobilnego jeszcze do niedawna prym wiódł standard LTE, obecnie natomiast powoli zastępuje go sieć 5G, która oferuje znacznie szersze możliwości. Podobnie wygląda to przy internecie stacjonarnym, gdzie osiągane są coraz lepsze parametry. Nie ulega wątpliwości, że możliwości wyboru internetu do domu jest bardzo wiele. Przeglądając oferowane rozwiązania w pierwszej kolejności rozważ własne potrzeby, a następnie przyjrzyj się parametrom oferowanych sieci oraz dostępnym technologiom - w ten sposób podejmiesz optymalną decyzję!