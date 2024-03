Historia kredytowa i ocena punktowa (tzw. scoring BIK) to jedne z najważniejszych elementów, które wpływają na decyzję o przyznaniu kredytu lub pożyczki. Zanim złożysz wniosek o dodatkowe środki, sprawdź, jak widzi cię pożyczkodawca. Jak to zrobić? Pobierz raport BIK o sobie. W artykule wyjaśnimy, jak zrobić to za darmo.

/ Materiały prasowe Wbrew obiegowej opinii, Biuro Informacji Kredytowej nie jest rejestrem dłużników. BIK zbiera, gromadzi i przetwarza informacje zarówno o opóźnieniach w spłacie kredytów i pożyczek, jak i o zobowiązaniach spłacanych na czas. Na podstawie danych pozyskanych z banków, SKOK-ów i pozabankowych instytucji pożyczkowych, gromadzi historię kredytową i wylicza scoring. To właśnie od nich w dużej mierze zależy decyzja o przyznaniu finansowania. Chcesz wiedzieć, jak widzi cię kredytodawca? Przed złożeniem wniosku kredytowego pobierz raport BIK o sobie. Jak zrobić to za darmo? Raport BIK — co to jest? Raport BIK to dokument zawierający informacje na temat: twojej pełnej historii kredytowej;

długów i terminowo spłaconych zobowiązań widniejących w bazie BIG InfoMonitor;

oceny punktowej (scoringu BIK) wraz z wyjaśnieniem, co na nią wpływa;

wakacji kredytowych, z których skorzystałeś, spłacając kredyt.

W standardowej ofercie BIK umożliwia wygenerowanie płatnych raportów o sobie. Za jednorazowe pobranie dokumentu trzeba zapłacić 54 zł. 6 raportów wraz z alertami BIK to koszt 139 zł rocznie. Raporty BIK bez limitu i alerty BIK można otrzymać za 239 zł rocznie.

Nie wszyscy wiedzą jednak, że raport BIK można wygenerować także bez dodatkowych kosztów. Jak to zrobić? Jak pobrać darmowy raport BIK? Raz na 6 miesięcy możesz pobrać bezpłatny raport BIK w formie kopii danych. Jak to zrobić szybko i wygodnie, przez Internet? Wejdź na stronę www.bik.pl i załóż konto BIK. Do założenia konta niezbędne będą dane z dowodu osobistego oraz potwierdzenie tożsamości — przy pomocy aplikacji mObywatel lub przelewu weryfikacyjnego.

Po pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji twoich danych zaloguj się na swoje konto BIK.

Wejdź do zakładki Kontakt (symbol koperty umieszczony w prawym górnym rogu strony).

Wyślij wniosek o otrzymanie kopii danych. Co ważne — w wiadomości nie używaj słów raport BIK.

Poczekaj na odpowiedź. Darmowy raport BIK w formie kopii danych dostaniesz w ciągu 30 dni. Kopię danych możesz otrzymać również: składając wniosek osobiście, w Centrum Obsługi Klienta BIK w Warszawie;

wysyłając pismo z prośbą o otrzymanie kopii danych na adres BIK-u. Wniosek o otrzymanie darmowego raportu BIK Przykładowa treść wniosku o udostępnienie kopii danych może brzmieć następująco:



Twoje imię i Nazwisko

Adres korespondencyjny

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości

Miejsce i data Wniosek o przesłanie kopii danych

Na podstawie art. 15 RODO wnoszę o udostępnienie mi kopii moich danych przetwarzanych w systemach Biura Informacji Kredytowej. Proszę o uwzględnienie w tej kopii również szczegółowych danych o przebiegu spłat kredytów (doszczegółowienie do kopii danych). Proszę o udostępnienie mi powyższych informacji (tu wpisz jakim kanałem, np. pocztą na wskazany adres czy elektronicznie). Bezpłatny raport BIK — co zawiera, czego nie zawiera w porównaniu do płatnego? Zakres informacji zawartych w kopii danych jest uboższy niż w przypadku standardowego raportu BIK. Choć kopia danych uwzględnia informacje o opóźnieniach w spłacie i terminowo spłaconych zobowiązaniach, nie uwzględnia jakże ważnego dla instytucji finansowych scoringu BIK. Dlaczego warto sprawdzić siebie w BIK? Pobranie raportu BIK powinno być niezbędną czynnością przed złożeniem wniosku kredytowego. Sprawdzenie siebie w BIK dostarczy ci informacji o tym, jak kształtuje się twoja historia kredytowa i scoring, a co za tym idzie, jak widzi cię instytucja finansowa i jakie masz szanse na pozytywną decyzję kredytową. Pamiętaj, że nie tylko banki sprawdzają cię w BIK, robią to również instytucje pozabankowe. Np. pożyczkę online na stronie https://www.vivus.pl można wziąć szybko i łatwo, przez Internet i bez formalności, ale nie oznacza to, że nie zostaniesz sprawdzony w BIK. Kiedy jeszcze warto pobrać raport BIK? Kiedy warto pobrać raport BIK? Pobranie raportu BIK będzie zasadne, zwłaszcza jeśli: spłacasz kredyt i chcesz sprawdzić, czy bank prawidłowo przekazuje BIK-owi informacje o spłaconych ratach;

korzystałeś z wakacji kredytowych i chcesz się upewnić, że BIK uwzględnił je w twojej historii kredytowej;

bank odmówił ci kredytu. Dzięki raportowi dowiesz się, czy przyczyną były opóźnienia w spłacie i/lub długi figurujące w rejestrze dłużników BIG infoMonitor;

chcesz mieć pewność, że twoje dane osobowe nie posłużyły oszustom do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. RMF 24