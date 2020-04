Wszyscy uwielbiamy marzyć. Niektórzy z nas śnią o wspaniałych podróżach pełnych przygód, a inni snują plany o założeniu własnego biznesu, w którym mogliby się naprawdę realizować. Niestety nierzadko zdarza się, że nasze marzenia i plany wymagają sporych nakładów finansowych, których brak doprowadza nas do zaniechania jakichkolwiek działań. Pamiętajmy jednak, że nigdy nie warto rezygnować z odważnych pragnień. Zamiast więc po raz kolejny odkładać je na później, najpierw zastanówmy się, jak możemy je sfinansować.

Kredyt na ratunek

Kredyty gotówkowe to jeden z najlepszych sposobów opłacania wszelkich marzeń. Dlaczego? Tego typu forma wsparcia finansowego może być udzielana wyłącznie przez banki, dzięki czemu okazuje się po prostu bezpieczna i pewna.

Kredyt gotówkowy ma wiele zalet, a jedną z nich jest możliwość zaciągnięcia go bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy, że za pomocą kilku kliknięć wyślemy odpowiedni formularz i poczekamy na telefon od przedstawiciela wybranego przez nas banku. Zawarta w ten sposób umowa daje nam gwarancję, że pieniądze znajdą się na naszym koncie w ciągu 24 godzin.

Pamiętajmy, że choć rynek jest przepełniony ofertami kredytowymi, to tak naprawdę nie każda z nich okaże się dla nas korzystna. Na którą z nich się zdecydować? Mistrzowski kredyt gotówkowy oferowany przez Santander Consumer Bank - bank od kredytów to jedna z najczęściej wybieranych form wsparcia finansowego. W jego ramach otrzymujemy nie tylko naprawdę korzystne warunki cenowe, ale również gwarancję stałego oprocentowania oraz możliwość wyboru dnia spłaty rat.

Szybka pożyczka

Kolejnym sposobem na szybki zastrzyk gotówki jest wzięcie pożyczki. Pamiętajmy, że w tym przypadku nie musimy ograniczać się wyłącznie do banku - istnieje wiele firm specjalizujących się w udzielaniu pożyczek. Zanim jednak zdecydujemy się na zawarcie umowy z jedną z nich, najpierw upewnijmy się, że jest ona wiarygodna. Jak? Sprawdźmy, czy znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz czy została zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto wejdźmy na stronę Komisji Nadzoru Finansowego i tam sprawdźmy, czy wybrane przez nas przedsiębiorstwo jest godne zaufania. Jeśli jednak zależy nam nie tylko na bezpieczeństwie, ale również na czasie, zdecydujmy się raczej na wsparcie finansowe proponowane przez banki.

Własne oszczędności

Jeśli należymy do szczęściarzy, których oszczędności pozwalają na realizację planów i marzeń, to nie bójmy się z nich skorzystać. Wydając pieniądze odkładane przez kilka ostatnich lat, unikniemy wszelkich kosztów związanych z kredytem lub pożyczką. Jeśli jednak nie udało nam się zgromadzić zapasów gotówki, ułóżmy sobie plan oszczędzania i postanówmy, że będziemy skrupulatnie wykonywać wszystkie zawarte w nim kroki. W ten sposób w ciągu paru lat uda nam się odłożyć odpowiednią sumę, którą przeznaczymy na podróże, własny biznes lub inny, wybrany przez nas cel. Pamiętajmy jednak, że taka metoda wymaga nie tylko czasu, ale również znacznych pokładów cierpliwości. Jeżeli więc chcemy szybko spełnić swoje marzenia, to postawmy raczej na kredyt gotówkowy lub pożyczkę.