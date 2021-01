Termin złożenia deklaracji PIT upływa już za kilkadziesiąt dni. Co trzeba wiedzieć przed wypełnieniem i przesłaniem formularza?

/ Materiały prasowe

Obecnie spora część podatników nie musi samodzielnie składać deklaracji PIT. Często wystarczające okazuje się skontrolowanie deklaracji przygotowanej wstępnie przez Ministerstwo Finansów, dostępnej w usłudze Twój e-PIT (na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ ). Najbardziej zabiegani lub zapominalscy nie muszą robić nawet tego, nie narażając się przy tym na żadne konsekwencje.

Taki przywilej dotyczy jednak tylko niektórych. By rozliczyć się z fiskusem w ten sposób, musimy korzystać z druków PIT-36 lub PIT-38. Ministerstwo nie umieści też w deklaracji przysługujących nam ulg lub informacji o przekazaniu 1 procenta podatku na cele charytatywne - o to musimy zadbać samodzielnie. Jest to tym bardziej ważne, że niewykorzystanych w danym roku podatkowym ulg nie można odliczyć w następnym. Brak zwłoki wskazany jest również w przypadku osób planujących wzięcie kredytu gotówkowego na PIT (przed wyborem konkretnej oferty warto sprawdzić kalkulator kredytowy ).

Co jednak podatnicy składający deklarację PIT w 2021 powinni wiedzieć? Jak wybrać odpowiedni druk? Jak poprawnie go wypełnić? Kto może skorzystać z przysługujących ulg? Kiedy mija termin składania deklaracji i kiedy możemy spodziewać się zwrotu podatku? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Rozliczenie PIT za 2020. Który formularz wybrać?

Absolutnie podstawowa kwestia, którą należy rozważyć przed złożeniem deklaracji PIT, dotyczy wyboru odpowiedniego formularza. Dostępne są następujące druki:

PIT-39 - zarezerwowany dla dochodów ze sprzedaży lub realizacji innych praw związanych z nieruchomością;

- zarezerwowany dla dochodów ze sprzedaży lub realizacji innych praw związanych z nieruchomością; PIT-38 - dla przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z tego tytułu;

- dla przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z tego tytułu; PIT-37 - dla podatników uzyskujących przychody za pośrednictwem płatników - na przykład z tytułu umowy o pracę;

- dla podatników uzyskujących przychody za pośrednictwem płatników - na przykład z tytułu umowy o pracę; PIT-36 - dla przychodów z działalności gospodarczej przy podatku rozliczanym w modelu skali podatkowej;

- dla przychodów z działalności gospodarczej przy podatku rozliczanym w modelu skali podatkowej; PIT-36L - podobnie jak w poprzednim przypadku, z tym, że podatników rozliczających podatek liniowy;

- podobnie jak w poprzednim przypadku, z tym, że podatników rozliczających podatek liniowy; PIT-28 - dla podatników rozliczających się w modelu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ostatni rok przyniósł też zmianę w sposobie rozliczania PIT przez osoby poniżej 26 roku życia. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli ich dochody pochodzą z umowy o pracę, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej lub umów cywilno-prawnych i nie przekraczają progu 85 528 złotych, są zwolnione z płacenia PIT.

Deklaracja PIT 2021. Jak i kiedy złożyć? Co ze zwrotem?

"Tradycyjnie" termin rozliczania PIT-ów mija wraz z końcem kwietnia. Data dotyczy formularzy PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38. Dwa miesiące wcześniej - 1 marca - wypada termin rozliczenia PIT-28. Jeśli tego nie zrobimy, musimy liczyć się z karą grzywny (w wysokości 720 stawek dziennych) lub pozbawienia wolności. W skrajnych przypadkach sąd może orzec nawet obie kary jednocześnie.

Tak jak w poprzednich latach, podatnicy mogą złożyć deklarację PIT w jeden z następujących sposobów:

dostarczenie deklaracji osobiście - w tym celu należy udać się do urzędu odpowiedniego dla miejsca naszego zamieszkania;

- w tym celu należy udać się do urzędu odpowiedniego dla miejsca naszego zamieszkania; wysłanie deklaracji pocztą - listem poleconym na adres naszego urzędu. O terminie złożenia deklaracji podatkowej decyduje data stempla;

- listem poleconym na adres naszego urzędu. O terminie złożenia deklaracji podatkowej decyduje data stempla; przesłanie PIT online - można to zrobić korzystając z któregoś programów do wypełnienia PIT lub uruchomionej przez Ministerstwo Finansów platformy Twój e-PIT.



Zwrot podatku trafi na nasze konto najpóźniej 3 miesiące po złożeniu deklaracji. Termin ten można przyspieszyć, wybierając metodę online - wówczas skróci się on do 45 dni.

Rozliczenie PIT-a za 2020. Stawka, kwota wolna od podatku i ulgi

Stawka podatku dochodowego zależna jest od formy opodatkowania. Może to być:

skala podatkowa - najpopularniejsza forma opodatkowania. Poniżej progu podatkowego (85 528 złotych) stawka wynosi 17 proc., zaś powyżej - 17 proc. i 32 proc. od nadwyżki;

- najpopularniejsza forma opodatkowania. Poniżej progu podatkowego (85 528 złotych) stawka wynosi 17 proc., zaś powyżej - 17 proc. i 32 proc. od nadwyżki; podatek liniowy - przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie zakłada istnienia progu. Obowiązuje jedna, 19-procentowa stawka;

- przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Nie zakłada istnienia progu. Obowiązuje jedna, 19-procentowa stawka; karta podatkowa - zakłada różne stawki dla poszczególnych działalności, według publikowanego regularnie rozporządzenia;

- zakłada różne stawki dla poszczególnych działalności, według publikowanego regularnie rozporządzenia; ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - polega na opodatkowaniu przychodu bez uwzględnienia kosztów. W zależności od typu działalności, uwzględnia osiem stawek ryczałtu: 17 proc., 15 proc., 12,5 proc., 10 proc., 8,5 proc., 5,5 proc., 3 proc. i 2 proc.

Przy obliczaniu wysokości podatku ważnym czynnikiem jest też kwota wolna od podatku. Ta zależy od wysokości podatku i kształtuje się w następujący sposób:

poniżej 8 tysięcy złotych - zwolnienie z podatku;

- zwolnienie z podatku; od 8 do 13 tysięcy złotych - od 8001 do 3091 złotych;

- od 8001 do 3091 złotych; od 13 tysięcy do 85 528 złotych - 3091 złotych;

- 3091 złotych; od 85 529 do 127 000 złotych - od 3091 złotych do braku kwoty wolnej od opodatkowania.



Kolejna kwestia to ulgi i odliczenia od podatku. Mechanizm ich działania polega na zmniejszeniu o daną kwotę podstawy opodatkowania. Najważniejsze ulgi dla rozliczających PIT 2020 to:

ulga na internet (760 złotych);

(760 złotych); ulga prorodzinna (od 92,67 do 225 złotych miesięcznie, w zależności od liczby dzieci);

(od 92,67 do 225 złotych miesięcznie, w zależności od liczby dzieci); ulga dla krwiodawców (130 złotych za każdy oddany litr krwi);

(130 złotych za każdy oddany litr krwi); ulga rehabilitacyjna (zależna od wysokości wydatków poniesionych w związku z rehabilitacją i wykonywaniem czynności życiowych osób niepełnosprawnych);

(zależna od wysokości wydatków poniesionych w związku z rehabilitacją i wykonywaniem czynności życiowych osób niepełnosprawnych); ulga z tytułu darowizn na cele kościelne lub na pożytek publiczny (nie więcej niż 6% uzyskanego w danym roku dochodu);

na cele kościelne lub na pożytek publiczny (nie więcej niż 6% uzyskanego w danym roku dochodu); ulga z tytułu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego /IKZE/ (nie więcej niż 6272,4 złotych);

/IKZE/ (nie więcej niż 6272,4 złotych); ulga termomodernizacyjna (do 53 tysięcy złotych).

PIT 2020/2021. Jak przekazać 1 procent podatku?

Tak jak w poprzednich latach, składając deklarację PIT za 2020, możemy przekazać 1 procent podatku na wskazany przez siebie cel charytatywny. W tym celu musimy wpisać w odpowiednim polu formularza numer KRS danej organizacji oraz - ewentualnie - szczegółowych cel.