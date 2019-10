Przyjmowanie płatności za pomocą cyfrowej waluty Bitcoin i innych kryptowalut takich jak np. Ethereum czy Ripple w ostatnich miesiącach staje się coraz bardziej popularne. Podobnie jak kilka lat temu sklepy internetowe zaczynały akceptować płatności kartami Visa i MasterCard, tak dzisiaj coraz częściej zdarza się, że klienci wybierają właśnie tą formę płatności a co z tym idzie – sklepy, gdzie można zapłacić kryptowalutą. Jak zintegrować swój sklep internetowy z procesorem płatności Bitcoin i czy jest to legalne? Czy ponosimy ryzyko zmiany kursu bitcon? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Pierwsze - to kwestia legalności. Obecnie przyjmowanie płatności za pomocą Bitcoin jest w naszym kraju w pełni legalne. Nie ma żadnych przepisów, które by tego zabraniały, a co więcej - już od jakiegoś czasu obowiązują regulacje dotyczące opodatkowania samej kryptowaluty i przepisów z zakresu kyc/aml. Tak więc w tym zakresie nie musimy mieć żadnych obaw, i taktować akceptację takich płatności tak samo, jak płatności kartą, przelewem czy za pomocą Blik.

Drugie bardzo ważne pytanie - zmiany kursu. Jak wiadomo waluty cyfrowe takie jak Bitcoin cechuje bardzo duża zmienność kursu, natomiast nas - jako przedsiębiorców, którzy akceptują takie wpłaty interesuje brak jakiegokolwiek ryzyka. Podobnie jak akceptując płatność kartą nie interesuje nas w jakiej walucie została wydana karta - my sprzedając towar lub usługę za 100 zł chcemy otrzymać 100 zł.

Dlatego też najprościej jest skorzystać z bramki płatności, która nam dostarczy takie rozwiązanie. W przypadku akceptacji płatności kartami czy też szybkimi przelewami - zazwyczaj używamy rozwiązania oferowanego przez takie firmy jak PayU czy też Przelewy24. Natomiast jeśli chcemy zacząć akceptować bitcoin w naszym sklepie internetowym najprościej jest skorzystać ze sprawdzonych bramek płatności takich jak np. BitBay Pay (https://bitbaypay.com). Warto pamiętać, że podobnie jak w przypadku tradycyjnych firm, które muszą posiadać stosowne licencje, również wybierając bramkę płatności Bitcoin należy sprawdzić, czy firma, z którą podpisujemy umowę posiada stosowne licencje, co daje nam gwarancję, że nasze środki i rozliczenia są bezpieczne.

Jak działają takie bramki? Zazwyczaj pierwszy krok to standardowa rejestracja - podajemy dane naszej firmy, właścicieli, itp. Po weryfikacji danych otrzymujemy login i hasło. Następnie pobieramy odpowiednia plugin dla naszego sklepu - np. Shoper, WordPress WooCommerce, Joomla, osCommerce, itp. Jeśli posiadamy własną, autorską aplikację lub rozwiązanie techniczne - pobieramy dokumentację REST API aby przeprowadzić integrację techniczną.

Sam proces płatności dla klienta nie różni się od płatności kartą czy przelewem. Klient po dodaniu towaru do koszyka wybiera płatność w Bitcoin lub innej kryptowalucie, dokonuje zatwierdzenia transakcji w swoim portfelu kryptowalutowym i to tyle! Nasz sklep automatycznie otrzyma potwierdzenie, a w panelu administracyjnym zobaczymy szczegóły transakcji. System automatycznie przeliczy otrzymaną kryptowalutę na walutę naszego sklepu (do wyboru mamy PLN, EUR, USD i GBP), a środki standardowo przekaże na drugi dzień na nasz rachunek bankowy. Nie musimy samodzielnie sprzedawać lub wymieniać otrzymanej kryptowaluty - wszystko dzieje się automatycznie, a my nie ponosimy żadnego ryzyka!