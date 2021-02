Jeśli lubisz podróżować, mieszkasz na emigracji, sprowadzasz towary z zagranicy albo współpracujesz z zagranicznymi podmiotami w ramach swojego biznesu, prędzej czy później dopadnie Cię pytanie: jak oszczędzać na wymianie walut. W tym tekście poznasz odpowiedź i dowiesz się, gdzie najkorzystniej wymieniać waluty.

/ Materiały prasowe

Gdzie można wymieniać waluty?

Waluty można wymieniać na wiele sposobów. Można skorzystać ze zwykłego transferu bankowego, co w przypadku kupowania czegoś w sklepie zagranicznym najczęściej będzie oznaczało automatyczne przewalutowanie po narzuconym, niekorzystnym kursie. Banki coraz częściej tworzą własne kantory, w których koszty wymiany są często niższe niż w przypadku korzystania ze standardowej usługi. Mamy też oczywiście tradycyjne stacjonarne kantory, które jeszcze kilka lat temu stanowiły jeden z chętniej wybieranych sposobów na wymianę waluty np. w przypadku wyjazdów na zagraniczne wakacje. Ich nowoczesną wersją są internetowe kantory oraz społecznościowe platformy wymiany walut.

Kursy walut w bankach i kantorach stacjonarnych

Wymiana w banku wydaje się najprostszą opcją, ale niekoniecznie jest rozwiązaniem najlepszym. Podczas korzystania z tego rozwiązania, warto zwrócić uwagę, czy bank nie obciąża nas dodatkowymi kosztami np. za sam przelew walutowy. Innym problemem mogą być wysokie spready, które sprawiają, że za każdą jednostkę wymienianej waluty zapłacimy więcej niż w przypadku np. internetowego kantoru.

Jeśli postanowimy wykorzystać do wymiany waluty kantor stacjonarny, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, warto mieć świadomość, że kursy walut w takich miejscach będą się od siebie różnić. Cena będzie zależała m.in. od lokalizacji - czy jest to duże miasto, przejście graniczne czy mała wieś, ale także tego, jak bardzo oblegany jest kantor. W miejscach najbardziej turystycznych np. na dworcach, lotniskach czy przy najważniejszych zabytkach, kursy walut na tablicach w lokalu prawdopodobnie będą znacznie mniej korzystne dla klienta niż w miejscach rzadziej odwiedzanych. Warto przed transakcją dopytać o ostateczny koszt usługi, ponieważ niekiedy kwota ta może zależeć np. od ilości wymienianych pieniędzy. Minusem wymiany w kantorach stacjonarnych jest to, że do kantoru trzeba dojechać, a przecież jeśli zależy nam na najniższych kursach walut, możliwe, że będziemy musieli odwiedzić kilka lokalów, by móc te ceny porównać.

Kantory internetowe, czyli sposób na tanią wymianę walut

Inną opcją, która łączy zalety powyższych rozwiązań, a zarazem eliminuje ich wady, są kantory internetowe i platformy do wymiany walut. Te pierwsze działają niemal tak samo jak kantory stacjonarne, ale oszczędzają użytkownikowi kłopotu związanego z jeżdżeniem do punktów wymiany. Na korzyść internetowej wersji przemawia również to, że kursy walut w poszczególnych serwisach można porównać siedząc we własnym fotelu i dzięki temu wybrać najkorzystniejszą opcję. Kantorów internetowych w Polsce jest całkiem dużo, warto więc wybrać taką platformę, która budzi nasze zaufanie, a bezpieczeństwo transakcji jest potwierdzone opiniami czy nagrodami zewnętrznych instytucji. Przykładowo operator serwisu InternetowyKantor.pl ma licencję KNF na świadczenie usług płatniczych, a w ciągu ponad 10 lat funkcjonowania otrzymała liczne wyróżnienia, takie jak Gwiazda Jakości Obsługi 2020, Gwiazda Jakości Dekady czy Laur Konsumenta 2020.

Wymiana waluty w internetowych kantorach jest zazwyczaj bardzo opłacalna, ale korzyści można zwiększyć jeszcze bardziej, jeśli wybierzemy po pierwsze, odpowiedni serwis, a po drugie odpowiedni moment. W InternetowyKantor.pl możemy sprawdzić, ile zaoszczędzimy w serwisie w porównaniu do wymiany waluty w naszym banku, a na stronie https://internetowykantor.pl/kursy-walut / można dokładnie prześledzić, jak kursy walut zmieniały się w czasie i jak kształtowały się one w relacji do kursu NBP. W serwisie można również zapisać się na alerty walutowe, dzięki którym zostaniemy poinformowani, gdy wybrana przez nas waluta osiągnie określony kurs, co pomoże nam wymienić walutę w najkorzystniejszym momencie.

Wymiana w internetowych kantorach jest znacznie tańsza niż w bankach czy kantorach stacjonarnych, więc warto znaleźć serwis, który odpowiada naszym potrzebom i pozwala wymieniać walutę jak najkorzystniej.