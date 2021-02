Jeżeli potrzebujesz dodatkowej gotówki, to wcale nie musisz biec do banku po kredyt gotówkowy. Możesz skorzystać z oferty pożyczki gotówkowej przez internet, ale musisz przy tym uważać, bo nietrudno natknąć się na nieuczciwą firmę pożyczkową. Podpowiadamy, jak odpowiedzialnie i bezpiecznie pożyczać pieniądze.

/ Materiały prasowe

Oprocentowanie pożyczki gotówkowej i inne parametry, na które trzeba zwrócić uwagę

Pierwszym parametrem pożyczki gotówkowej, na który większość z nas zwraca uwagę, to oprocentowanie. Jest to parametr, który jest też najbardziej eksponowany w reklamach banków i firm pożyczkowych. Czy zawsze niskie oprocentowanie wiąże się z korzystną pożyczką gotówkową? Otóż nie!

Bardzo często za niskim oprocentowaniem kryją się wysokie dodatkowe opłaty związane z pożyczką. Z pozoru najtańszy kredyt gotówkowy może okazać się bardzo drogi. Dlatego warto zwrócić uwagę na wszystkie podpunkty zawarte w umowie i takie parametry jak prowizja, rodzaj rat (stałe lub malejące), okres spłaty, ubezpieczenie (obowiązkowe lub dobrowolne) oraz inne dodatkowe produkty i opłaty. Na wiele produktów nie musisz się nawet zgadzać. Od uczciwości pożyczkodawcy zależy, czy poinformuje Cię o tym wprost.

Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru pożyczki gotówkowej powinno być RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest to wskaźnik, który uwzględnia wszystkie opłaty, jakie towarzyszą zawarciu umowy - oprocentowanie pożyczki, prowizje oraz inne koszty, wpływające na ostateczną wysokość zobowiązania. RRSO pokazuje, jaka będzie faktyczna cena ewentualnego kredytu bądź pożyczki. Jest to jedyna miara, która może w sposób realny pokazać różnice w całkowitym koszcie pożyczek od różnych pożyczkodawców. Zazwyczaj najniższe RRSO oznacza najkorzystniejszą ofertę dla pożyczkobiorcy.

Najtańsza pożyczka gotówkowa, czyli jaka?

Najtańsza pożyczka gotówkowa to ta, na którą Cię stać. Zanim podejmiesz decyzję o zaciągnięciu zobowiązania, oceń dobrze swoje dochody, czy w ogóle będziesz w stanie spłacić pożyczkę. Kontroluj swój budżet - rewiduj dochody, sumuj wydatki i gromadź oszczędności. W większości przypadków lepiej jest zrezygnować z niektórych wydatków, np. z zakupu nowego telewizora, niż zaciągać pożyczkę gotówkową, zwłaszcza kiedy posiadasz inne, niespłacone zobowiązanie.

Niektóre osoby decydują się na zaciągnięcie pożyczki gotówkowej, aby uregulować dotychczasowe zobowiązanie, z którego spłatą sobie nie radzą. Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ grozi wpadnięciem w spiralę zadłużenia, która może doprowadzić nawet do zajęcia komorniczego. Jeśli suma Twoich zobowiązań w miesiącu przekracza 33% Twojego dochodu netto, to znaczy, że powinieneś wstrzymać się z zaciąganiem kolejnej pożyczki gotówkowej.

Jeżeli mimo wszystko uznasz, że pożyczka gotówkowa jest dla Ciebie najlepszym wyjściem, zastanów się nad rozłożeniem jej na większą liczbę rat tak, aby nie była zbyt dużym obciążeniem dla Twojego comiesięcznego budżetu.

Pożyczka na dowód - czy jest bezpieczna?

Pożyczka na dowód będzie bezpieczna, jeśli skorzystasz z oferty zaufanego pożyczkodawcy, najlepiej takiego, który kontrolowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) tak jak banki czy SKOK-i. Listę zaufanych instytucji pożyczkowych znajdziesz na stronie internetowej KNF. Zyskasz pewność, że Twoje dane powierzone tym instytucjom będą bezpieczne. Ponadto kredyty i pożyczki oferowane przez banki i SKOK-i są udzielane na korzystniejszych cenowo warunkach niż w firmach pożyczkowych.

Co więcej, pożyczkę na dowód można coraz częściej zaciągnąć przez Internet, bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że poświęcisz kilka minut na wypełnienie wniosku. W tym celu będzie Ci potrzebny tylko dowód osobisty. Niskie kredyty i pożyczki do kwoty kilku tysięcy złotych zwykle nie wymagają dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów, dzięki czemu cała procedura staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Pamiętaj, tylko żeby nie podejmować decyzji o zadłużeniu pochopnie. Przeczytaj umowę, regulamin i wszystkie inne dokumenty dołączone do umowy pożyczki online, nawet jeśli ma Ci to zająć dużo czasu. Zwróć uwagę na zapisy o swoich prawach, obowiązkach oraz karach, jakie na Ciebie czekają, jeśli się z nich nie wywiążesz. Zapoznaj się z harmonogramem spłat, z którego dowiesz się, ile rzeczywiście musisz oddawać co miesiąc. Unikniesz dzięki temu nieprzyjemnych niespodzianek.

Więcej ciekawych porad na stronie: https://pomagamypozyczac.pl/