Surowce, produkty, półprodukty, zaopatrzenie i materiały budowlane, urządzenia elektryczne, części samochodowe, artykuły spożywcze, paliwo, usługi transportowe, meble, usługi szkoleniowe, instalacyjne, księgowe – to wszystko i wiele innych rzeczy jest konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i martwi Cię, skąd wziąć na to pieniądze, rozwiązaniem może być Fakturatka. Dzięki niej dowolne zakupy firmowe można rozłożyć na raty.

Co 10. firma z sektora MŚP oferująca usługi bądź produkty B2B skarży się, że jej klienci rezygnują z zakupu ze względu na wysoką cenę. Fakturatka może to zmienić. W ramach tej usługi, przedsiębiorca dokonuje zakupu na raty, a sprzedający za sprzedaż towaru lub usługi otrzymuje płatność w terminie. To kolejna, obok eFaktoringu, usługa NFG wspierająca płynność finansową najmniejszych firm.

Nasze drogie firmy

A jest co wspierać, ponieważ według danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja w sierpniu br. wyniosła 16,1 proc. r/r, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,8 proc. Obecnie inflacja jest najwyższa od marca 1997 r., kiedy to wyniosła 16,6 proc. Wszystko wskazuje na to, że będzie się utrzymywała na zwiększonym poziomie jeszcze przez kolejne miesiące. Skutkiem tego dziś mamy do czynienia ze wzrostem cen towarów i usług dla biznesu. Rosną koszty prowadzenia działalności w Polsce, a to skłania przedsiębiorców do szukania nowoczesnych rozwiązań, które będą w stanie zoptymalizować bieżące wydatki firmowe.

Dla kogo Fakturatka?

Fakturatka została stworzona z myślą o najmniejszych podmiotach sektora MŚP: mikrofirmach, jednoosobowych działalnościach gospodarczych, freelancerach. To właśnie one są najbardziej narażone na zatory finansowe, mają utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego, a przez banki często uznawane są za mało wiarygodne. Warunkiem skorzystania z Fakturatki podczas zakupów do firmy jest otrzymanie od dostawcy faktury proforma lub faktury z przyszłą datą płatności. Kupujący samodzielnie wybiera liczbę rat, a następnie akceptuje transakcję kodem SMS. Proces wnioskowania o sfinansowanie zakupu odbywa się automatycznie, online i trwa 15 minut.

/ Materiały prasowe

Czym się różni od pożyczki, kredytu czy leasingu?

Ani kredyt, ani leasing ani pożyczka nie zapewniają obecnie tak szybkiego i wygodnego finansowania jak Fakturatka. W dodatku, w odróżnieniu od leasingu, tutaj od razu po zakupie przedsiębiorca staje się jego właścicielem i unika skomplikowanej procedury wykupu. Płatność odbywa się w dogodnych ratach, a koszty usługi finansowania zakupów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć podatek VAT.

Jak to działa?

Kupujesz na firmę dowolny produkt lub usługę i dostajesz fakturę zakupu, którą masz opłacić przelewem. Następnie samodzielnie wybierasz w systemie liczbę rat - od 1 do 36 i akceptujesz transakcję kodem SMS. Proces wnioskowania o sfinansowanie zakupu odbywa się automatycznie, online i trwa kilka minut. Z góry wiesz, ile zapłacisz.

/ Materiały prasowe

Co można sfinansować?

Kupujący mogą nabywać do firmy przeróżne towary i usługi na raty. Zaciery na wino, leki, opony, środki czystości, meble, przewody elektryczne, części samochodowe czy zaopatrzenie są równie dobre jak montaż wykładziny, usługi księgowe, roboty budowlane, usługi transportowe, szkolenia czy nawet... uczestnictwo w targach. Od momentu wprowadzenia Fakturatki na rynek przedsiębiorcy sfinansowali w ten sposób zakupy na ponad 6 mln zł.

/ Materiały prasowe