Drogę od bramy wejściowej na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich do wejścia do budynku, w którym odbywała się konferencja, wyznaczał czerwony dywan. I słusznie: mówcy Impact’21 to gwiazdy rozpoznawalne na całym świecie.

/ Materiały prasowe Pierwszy dzień Impactu rozpoczął się od wielkiego “bum", czyli rozmowy z Hillary Clinton, po której przemawiał także premier Mateusz Morawiecki. Następnie konferencja rozeszła się na 5 różnych scen tematycznych. Jednym z szerzej cytowanych wywiadów na scenie była rozmowa dziennikarza 300Gospodarki Marka Chądzyńskiego z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim. / Materiały prasowe Inna ważna wypowiedź dotycząca startupów padła z ust Pawła Borysa, szefa Polskiego Funduszu Rozwoju. "Rok 2021 będzie bardzo ważny, jeśli chodzi o zaangażowanie się funduszy ventures capital na polskim rynku. Wielkość zaangażowania finansowego oceniam na ok. 2,5 mld zł. To dużo zważywszy, że jeszcze nie tak dawno poziom zaangażowania funduszy był na poziomie ledwie 200 mln zł rocznie. Polski rynek dojrzewa, coraz większe podmioty pozyskują w ten sposób kapitał" - powiedział Borys podczas konferencji. Pierwszego dnia wszyscy goście otrzymali egzemplarz książki Katarzyny Mokrzyckiej "Rozmowy w pandemii", która jest zbiorem wywiadów przeprowadzonych przez dziennikarkę od pierwszego dnia pandemii aż do wprowadzenia Polskiego Ładu. Zbiór otwiera rozmowa przeprowadzona tuż po ogłoszeniu w Polsce lockdownu w marcu 2020 roku. Kolejne wywiady, w kolejnych miesiącach trwania pandemii, pokazują zmieniającą się rzeczywistość, ale także zmieniające się podejście biznesu i jego otoczenia do zagrożenia - od paraliżującej niemocy, przez nowe spojrzenie na przedsiębiorczość, do etapu kiedy możliwa już była próba oceny nowych rozwiązań proponowanych przez rząd, które mają służyć odbudowie gospodarki naruszonej pandemią - czemu towarzyszą komentarze ekonomicznych ekspertów. Rozmowa zamykająca, opowiadając o polskim wynalazku, który ma szansę zrewolucjonizować światową medycynę, to nowe otwarcie, nowy etap, nowa nadzieja. Gadżet cieszył się na tyle dużą popularnością, że w połowie konferencji zabrakło kopii książek i stały się towarem drugiego obrotu. Gośćmi, których można było spotkać podczas wydarzenia byli przedstawiciele światowych firm znacząco przyczyniających się do rozwoju polskiej oraz zagranicznej gospodarki. Na Scenie Impact wystąpili m.in. eksperci Mastercard, Microsoft, Allegro, Google, Orange, Żabka czy BGK. Drugi dzień upłynął pod znakiem wodoru, cyfryzacji i biotechnologii. Debatujący w Poznaniu chwalili się nowinkami: Alstom wprowadził na tory pociąg napędzany wodorem, a Poznań, Kraków i Metropolia Zagłębiowsko-Górnośląska chcą wprowadzić na ulice autobusy na to paliwo. Problemem pozostaje zakup samego paliwa, które jest na razie drogie; remedium na to może być współpraca przy zakupie lub wspólne zainwestowanie w produkcję przez podmioty operujące flotami i taborami, którą można skoordynować na poziomie miasta lub obszaru metropolitalnego. / Materiały prasowe O cyfryzacji m.in. doręczeń pocztowych opowiadał Katarzynie Mokrzyckiej Janusz Cieszyński z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest już e-skrzynka, są już e-listonosze, a e-nadawcy zostaną wprowadzeni do połowy przyszłego roku. Usługa doręczania korespondencji poleconej drogą elektroniczną będzie dobrowolna. Wdrożenie rządowego planu rozwoju biotechnologii zapowiedziała wiceminister zdrowia Anna Goławska. O jego szczegółach opowiadał Radosław Sierpiński, prezes Agencji badań Medycznych. Na rozwój nowoczesnych leków i produktów rząd zamierza przeznaczyć 2 mld zł. Przedstawiciele organizacji zrzeszających krajowych producentów leków i wyrobów medycznych - Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED i Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu zrzeszenia Krajowi Producenci Leków - podkreślili wagę udziału w tym finansowaniu polskich firm, które dostarczają sprawdzone w Polsce leki i preparaty stosowane w ochronie zdrowia. Na pytanie prowadzącej debatę, co zrobić, aby biotechnologia i jej rozwijanie, szła wyznaczonym torem, uczestnicy spotkania odpowiedzieli zgodnie: współpracować. Drugiego dnia też warto było się pokazać z książką. Mowa o “Pandenomii" Piotra Araka, dyrektora zarządzającego Polskim Instytutem Ekonomicznym. Piotr Arak pojawił się tego dnia w Poznaniu, gdzie można było go złapać w kuluarach i podpytać o kulisy powstania książki, w której analizuje zmiany, jakie zaszły w polityce gospodarczej w wyniku pandemii Covid-19. W książce podejmuje próbę oceny tego, czy neoliberalizm jako dominujący trend intelektualny znajdzie się po pandemii w odwrocie. Neoliberalny konsensus zdaniem autora ugiął się pod ciężarem obszarów, które stały się kluczowe dla gospodarki, a które nie leżały w spektrum zainteresowań przedpandemicznej ekonomii. Piotr Arak zastanawia się, w jakim stopniu ten neoliberalny konsensus był współodpowiedzialny za przekształcenia kryzysu zdrowotnego w globalny kryzys gospodarczy. Organizatorzy wydarzenia przekazali również informację o wiosennej edycji Impact’22. Publiczność zgromadzona online oraz w Poznaniu usłyszała, że kolejne spotkanie nastąpi 11-12 maja w Poznaniu. / Materiały prasowe RMF 24