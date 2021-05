1 czerwca polskie certyfikaty szczepień będą uznawane w całej Unii Europejskiej. Analogicznie tamtejsze certyfikaty mają być uznawane w Polsce. Mowa o obecnych kodach QR, które są dostępne dla w pełni zaszczepionych w aplikacji mObywatel. Jak to ma wyglądać w praktyce? Po co nam ten paszport Covid i co z cyfryzacją służby zdrowia? Krzysztof Berenda rozmawiał o tym z Justyną Orłowską, Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

