Koncern Fiat Chrysler Automobiles ogłosił, że jego fabryka w Tychach na Śląsku będzie wytwarzać nowe hybrydowe i elektryczne samochody marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo. Seryjna produkcja pierwszego z trzech nowych modeli ma rozpocząć się w drugiej połowie 2022 r.

Fabryka Fiat Chrysler Automobiles w Tychach / Andrzej Grygiel / PAP

"Zapowiedziane samochody marek Jeep, Fiat oraz Alfa Romeo to zaawansowane technologicznie modele oparte na nowej koncepcji mobilności. Będą one produkowane, wykorzystując najbardziej zaawansowane systemy napędowe, w tym napęd w pełni elektryczny" - poinformował koncern FCA.

Ta decyzja inwestycyjna to będzie wielkie wyzwanie dla pracowników oraz managementu. Musimy przyzwyczaić się do myśli, że w tyskiej fabryce FCA będą produkowane nie tylko fiaty, ale także samochody marki Jeep i Alfa Romeo - marki, które wiele znaczą dla przyjaciół motoryzacji - powiedziała Henryka Bochniarz z Rady Nadzorczej FCA Poland podczas prezentacji nowego projektu.

Wideo youtube

W skład Grupy FCA wchodzi 13 polskich spółek, które zatrudniają 6,4 tys. osób. W ubiegłym roku aż 74 proc. produkcji polskich spółek FCA, o wartości ponad 12,4 mld zł, znalazło swoich odbiorców poza granicami kraju.

Spółka FCA Poland, do której należy fabryka w Tychach, to największa z 13 spółek Grupy Fiat Chrysler Automobiles w Polsce. Tyski zakład należy do najnowocześniejszych fabryk samochodowych na świecie.

Zakład FCA w Tychach, w którego produkcji dominuje wytwarzany od blisko 13 lat Fiat 500, w ub. roku wyprodukował w sumie 263 tys. 176 samochodów, wobec 259 tys. 448 w roku 2018 (3728 aut więcej niż rok wcześniej). Tegoroczna produkcja, w związku z trzymiesięcznym przestojem i spadkiem popytu na samochody w efekcie pandemii Covid-19, ma być - według zapowiedzi spółki - znacząco mniejsza.