ArcelorMittal, właściciel między innymi krakowskiej huty, wysyła pracowników umysłowych na urlopy. Wszystko w związku z mniejszą liczbą zamówień i kryzysem w polskim hutnictwie. Plany spółki mogą dotknąć także pracowników fizycznych.

Od jutra, w każdy piątek na przymusowym urlopie będzie około 2 tysięcy pracowników ArcelorMittal w sześciu zakładach w całej Polsce. Zarząd przyznaje, że z powodów ekonomicznych i mniejszej liczby zamówień, pracy po prostu jest za mało. Zamiast zwalniać, chcemy na razie ograniczyć liczbę dni pracujących - mówi Marzena Rogozik z ArcelorMittal Polska.

Pracownicy umysłowi mają przebywać w każdy piątek na urlopach do końca roku. O przyszłość zakładu boją się związki zawodowe. Spółka nie wycofała się ostatecznie z planów wyłączenia jedynego pieca w krakowskiej hucie. Termin nie został jednak jeszcze określony - to także zależy od liczby zamówień.

Zarząd huty ArcelorMittal nie wyklucza, że na urlopy skierowani zostaną pracownicy fizyczni.

Największy producent stali w Polsce

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.

Od 2004 roku, kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.

W 2017 roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca.