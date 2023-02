Już od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy na zasadzie dobrowolności mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od 1 stycznia 2024, jak planuje Ministerstwo Finansów, elektroniczne fakturowanie ma być obowiązkowe dla wszystkich podatników. Zobacz, jakie benefity oferują faktury ustrukturyzowane zarówno dla firm, jak i fiskusa.

/ Materiały prasowe

Faktura ustrukturyzowana - co to jest?

Faktura ustrukturyzowana została zdefiniowana w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy i podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jest ona: "(...) wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego (...)". Jej format xml jest zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury (FA_VAT). To trzeci rodzaj faktury, obok papierowej i elektronicznej.

Faktura ustrukturyzowana będzie tworzona w ramach Krajowego Systemu e-Faktur i oznaczona numerem identyfikującym ją w systemie. KSeF to system informatyczny, z pomocą którego będzie można nie tylko wystawiać i otrzymywać faktury ustrukturyzowane, ale także je przechowywać i oznaczać numerem, oraz weryfikować zgodność ze wzorem. System będzie także analizował i kontrolował dane zawarte w tych fakturach. Odpowiedzialnym za działaniem systemu będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej, który automatycznie będzie także administratorem danych w nim zawartych. KSeF przewidziany jest szczególnie dla przedsiębiorców zarejestrowanych, jako czynni podatnicy podatku VAT oraz przedsiębiorcy zwolnienia z VAT.

Faktury ustrukturyzowane - korzyści dla firm

Polska, jako czwarty kraj w Unii Europejskiej (obok Włoch, Hiszpanii i Portugalii), wprowadziła od 1 stycznia 2022 roku do swojego systemu faktury ustrukturyzowane. Na razie system jest dobrowolny, obowiązkowy stanie się od 1 stycznia 2024 roku.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, celem integracji KSeF ma być zarówno uszczelnienie systemu podatkowego, wyeliminowanie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT, jak i poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów. Dzięki KSeF instytucje finansowe będą mogły łatwiej kontrolować prawidłowość rozliczania podatku VAT, a budżet państwa z powodu większej ściągalności podatku będzie mógł liczyć na wzrost dochodów (to w dobie kryzysu wywołanego zawirowaniami wojennymi dla fiskusa benefit nie do przecenienia!). I choć publicyści, analizując cele wprowadzenia systemu, koncentrują się na funkcji kontrolnej, to nie można pominąć korzyści, jakie faktury ustrukturyzowane oferują firmom. Wydaje się, że są one na tyle znaczące, że warto już przystąpić do KSeF, a nie czekać, zanim stanie się obowiązkowy.

Najważniejsze korzyści dla firm:

Brak obowiązków związanych z JPK - nie ma konieczności pokazywania faktur sporządzonych w systemie KSeF na żądanie organów podatkowych w zakresie pliku JPK dla faktur (JPK_FA).

- nie ma konieczności pokazywania faktur sporządzonych w systemie KSeF na żądanie organów podatkowych w zakresie pliku JPK dla faktur (JPK_FA). Szybszy zwrot VAT - do skróconego do 40 dni okresu zwrotu VAT będą mieli prawo przedsiębiorcy, którzy spełnią kilka warunków: wystawianie wyłącznie faktur ustrukturyzowanych w obszarze dokumentowania odpowiednich transakcji (z wyłączeniem m.in. faktur uproszczonych), kwota podatku naliczonego lub jego nadwyżka nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych nie przekroczą 3000 zł, podatnik przez kolejne 12 miesięcy, poprzedzający okres, którego dotyczy wniosek był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał za każdy okres deklaracje VAT, posiadał rachunek bankowy wymieniony na Białej Liście.

- do skróconego do 40 dni okresu zwrotu VAT będą mieli prawo przedsiębiorcy, którzy spełnią kilka warunków: wystawianie wyłącznie faktur ustrukturyzowanych w obszarze dokumentowania odpowiednich transakcji (z wyłączeniem m.in. faktur uproszczonych), kwota podatku naliczonego lub jego nadwyżka nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych nie przekroczą 3000 zł, podatnik przez kolejne 12 miesięcy, poprzedzający okres, którego dotyczy wniosek był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał za każdy okres deklaracje VAT, posiadał rachunek bankowy wymieniony na Białej Liście. Możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiona zostanie faktura korygująca (bez konieczności gromadzenia dokumentacji - KSeF we własnym zakresie sprawdzi moment odebrania faktury korygującej przez nabywcę, a przez to doprowadzi, że sprzedawca i nabywca rozliczą fakturę korygującą zmniejszająca w tym samym czasie.

(bez konieczności gromadzenia dokumentacji - KSeF we własnym zakresie sprawdzi moment odebrania faktury korygującej przez nabywcę, a przez to doprowadzi, że sprzedawca i nabywca rozliczą fakturę korygującą zmniejszająca w tym samym czasie. Brak konieczności wydawania duplikatów faktury ustrukturyzowanej - tego rodzaju faktura, gdy trafi do KSeF teoretycznie nie powinna zaginąć.

Faktury ustrukturyzowane w Comarch ERP XT

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych jest możliwe bezpośrednio w KSeF (tj. za pośrednictwem interfejsu webowego) lub w systemie finansowo-księgowym podatnika na podstawie wzoru. Taką możliwość oczywiście oferują już najnowocześniejsze systemy wspomagające zarządzenie firmą, jak choćby Comarch ERP XT . To zintegrowane narzędzie informatyczne do zarządzania małą firmą lub JDG, umożliwiające nie tylko wsparcie w zarządzaniu magazynem, sprzedażą, logistyką czy księgowością. Program pozwala wystawiać wszelkiego rodzaju faktury (faktura VAT, VAT marża, faktura proforma, zaliczkowa, walutowa) oraz rachunków i paragonów. Faktury można wystawiać za pomocą przeglądarki www lub aplikacji mobilnej na iOS lub Android. Dzięki automatyzacji wielu procesów, wystawienie faktury zajmuje naprawdę kilka chwil. Ponadto obsługa programu jest prosta, nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej.

Podsumowanie

Faktury ustrukturyzowane to na pewno rozwiązanie, którego nie powinni obawiać się przedsiębiorcy, a zwłaszcza ci, którzy ze swoich zobowiązań podatkowych wobec fiskusa wywiązują się sumiennie. Bez strachu powinni przystąpić do systemu już teraz i korzystać z udogodnień, które zapewniają faktury ustrukturyzowane. Tym bardziej że można je już dzisiaj wystawiać w programach księgowych, takich jak choćby wspominany Comarch ERP XT.