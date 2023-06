Już dzisiaj frankowicze usłyszą kluczowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będzie ono dotyczyć kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Od godziny 11 zapraszamy do RMF FM na dyżur ekspertów, którzy odpowiedzą na Wasze pytania w tej sprawie.

Dwa wyroki TSUE

Gdyby dzisiejsze decyzje okazały się skrajnie korzystne dla klientów, to banki mogą przez to stracić nawet 100 miliardów złotych - tak szacuje Komisja Nadzoru Finansowego.

TSUE wyda dziś dwa wyroki. Pierwszy - najważniejszy - będzie dotyczył tak zwanego "wynagrodzenia za korzystanie z kapitału". Chodzi o sytuację, w której frankowicz pozwie bank i wygra unieważnienie kredytu. W takiej sytuacji klient oddaje bankowi to, co dostał, a bank oddaje spłacone raty. Bankom to rozwiązanie się nie spodobało i zaczęły masowo pozywać klientów właśnie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Mówią klientom, że nie ma czegoś takiego jak darmowy kredyt, w związku z tym klient ma zapłacić odsetki za to, że korzysta z bankowych pieniędzy.

Frankowicze oczywiście płacić takich pieniędzy nie chcą, sprzeciwiają się wezwaniom banku, a niektórzy nawet składają kontrpozwy. Argumentują, że bank też bezprawnie korzystał z tej gotówki, którą klient wpłacił jako raty.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać wyrok także w innej sprawie. Tego, czy na czas procesu można przestać spłacać kredyt. A mówiąc precyzyjnie - czy klient, który nie spłacił jeszcze nawet kapitału, może zawnioskować do sądu o zawieszenie spłaty.