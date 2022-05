Od początku roku wizę mogło otrzymać 21,5 tys. specjalistów IT m.in. z Białorusi i Ukrainy – ustaliła "Rzeczpospolita". "To ważny impuls dla rodzimej branży zmagającej się z deficytem fachowców" - czytamy w poniedziałkowym wydaniu dziennika.

"Rz": Nad Wisłą przybywa programistów ze Wschodu / Dominic Lipinski / PAP/PA

"Nad Wisłę, uciekając m.in. przed reżimem Łukaszenki czy wojną w Ukrainie, napływa fala specjalistów IT i start-upów ze Wschodu. Jak się dowiedzieliśmy, od września ub.r. - w ramach programu Poland. Business Harbour (PBH), do naszego kraju ściągnięto niemal 31 tys. takich fachowców, z czego ponad dwie trzecie (21,5 tys.) trafiło tu w ciągu ostatnich czterech miesięcy" - donosi "Rz".



Eksperci w Polsce nie ukrywają, że masowy napływ pracowników ze Wschodu to dla rodzimego sektora IT szansa. Zapotrzebowanie na specjalistów jest ogromne i rośnie z roku na rok.

"Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która pomaga w relokacji i w uzyskaniu wiz, wskazuje, że aż 91 proc. wydanych rekomendacji wizowych dotyczyło Białorusinów. 5 proc. stanowili obywatele Rosji (Kreml zmaga się od początku inwazji z potężnym odpływem programistów - z kraju miało uciec nawet ponad 100 tys. wykwalifikowanych pracowników), a 3 proc. - Ukrainy. Specjalistów z tego ostatniego kraju jest stosunkowo niewielu. PAIH od wybuchu wojny tylko co setną rekomendację wizową wydał na rzecz obywatela tego kraju" - czytamy.



Jak podała "Rz", do naszego kraju ciągną też start-upy zza wschodniej granicy. "W I kwartale - w ramach programu Poland Prize, za którym stoi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - swoją działalność ulokowały u nas 72 zagraniczne, innowacyjne spółki. Co trzecia z nich pochodziła z Ukrainy. W sumie podmioty, które przeszły pełny etap rekrutacji i założyły spółki w Polsce, otrzymały granty warte 10,5 mln zł (faktycznie wypłacono dotąd 3,3 mln zł)" - napisano.



Gazeta zauważa, że polski kierunek obierały nie tylko firmy ze Wschodu. Wśród start-upów są przedstawiciele takich krajów, jak Czechy, Estonia, Niemcy, Węgry, Wlk. Brytania, a nawet Argentyna, Chile czy Izrael.