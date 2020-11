Żyjemy w szybkich czasach. Dla klientów, jak i samych sprzedawców liczy się dziś to, aby transakcja finansowa przebiegła sprawnie i bezpiecznie. Jednym z najczęściej stosowanych w tym kontekście rozwiązań jest paysafecard. Na czym w praktyce polega i co należy zrobić, aby z niego skorzystać? Sprawdźcie nasz poradnik!

Istnieje wiele rodzajów płatności za zakupy w sieci, ale w ostatnim czasie ogromną popularnością cieszy się między innymi paysafecard . Z metody tej korzysta coraz więcej naszych rodaków i nie tylko, jest to bowiem rozwiązanie globalne, uniwersalne i powszechne.

Czym jest paysafecard

Jest to forma płatności online, która polega na tym, że rejestrujemy się na stronie internetowej paysafecard lub w aplikacji mobilnej, tworząc tym samym wirtualny portfel, który możemy doładowywać specjalnymi kodami zakupionymi w sklepach stacjonarnych lub w sieci. Dzięki temu nie musimy korzystać z naszego rachunku bankowego czy połączonych z nim kart płatniczych. Wystarczy bowiem posiadanie środków finansowych na koncie paysafecard i za jego pomocą możemy dokonywać zakupów online. Obecnie dostępnych jest kilka kwot: 20, 30, 50, 100 lub 200 złotych.

Jak i gdzie nabyć paysafecard?

Warto dodać, że kupując doładowanie otrzymujemy kod QR oraz 16-cyfrowy PIN. Karty są dostępne między innymi w kioskach, na stacjach benzynowych, supermarketach i wielu innych stacjonarnych punktach, ale przede wszystkim w Internecie. To właśnie tę drugą opcję zakupu najczęściej wybierają konsumenci. Nic w tym dziwnego, ponieważ większość klientów korzystających z tego rozwiązania opłaca za pomocą paysafecard przede wszystkim produkty wirtualne, miejsce w chmurze, transakcje dotyczące gier czy mediów społecznościowych, co oczywiście nie jest regułą.

Paysafecard - największe zalety

Paysafecard - bezpieczny sposób na płacenie w internecie - to pytanie zadaje sobie wielu klientów. Paysafecard jest bowiem od lat kojarzone z prostotą i bezpieczeństwem płatności. Jak pokazuje rzeczywistość, wiele w tym prawdy. Do największych plusów tego rozwiązania można zaliczyć także anonimowość, z czego chętnie korzystają na przykład osoby niepełnoletnie, które mają prawo założyć i doładowywać konto we własnym imieniu. Zaletą jest także powszechność tego rozwiązania - można z niego korzystać niemal na całym świecie. Nie trzeba przy tym zakładać konta w banku, a doładowanie można wykonać w kilka minut i to bez wychodzenia z domu. Cały system jest z roku na rok rozwijany, czego efektem jest bardzo intuicyjna i błyskawicznie działająca platforma oraz aplikacja mobilna.

Czy warto?

Jak więc widzimy, warto zainteresować się tak prostą metodą płatności, szczególnie obecnie, gdy tak ważne jest bezpieczeństwo. Paysafecard jest świetnym rozwiązaniem dla każdego, a w szczególności dla tych, którzy kupują dużo przez Internet. Ponadto, daje on możliwość płacenia w walutach obcych zgodnie z korzystnym kursem, dzięki czemu można sporo zaoszczędzić.