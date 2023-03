Chcąc podarować innej osobie samochód, komuś z rodziny czy przyjacielowi, musisz wiedzieć, jakich formalności dopełnić i co stanie się z ubezpieczeniem OC samochodu. Czy z tytułu takiej darowizny należy zapłacić podatek?

Podstawa prawna dokonania darowizny pojazdu

Darowizna polega na przeniesieniu prawa własności do rzeczy z jej właściciela na inną osobę. W charakterze rzeczy przekazywanej przez darczyńcę obdarowanemu może występować pojazd mechaniczny.

Wszystkie warunki dokonywania darowizny zostały uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego, w art. 888-902. Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego przekazanie auta w darowiźnie innej osobie odbywa się na podstawie umowy darowizny. Może ona mieć formę aktu notarialnego, ale nie musi i zachowuje swoją ważność, o ile przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Umowa powinna być przygotowana na piśmie i stanie się ważna w momencie wydania samochodu osobie obdarowanej.

Jak przygotować umowę darowizny samochodu?

Przy sporządzaniu umowy darowizny samochodu możesz posłużyć się powszechnie dostępnymi w internecie wzorami, ale możesz też ją sam sformułować. Należy pamiętać, by w umowie tej zawrzeć:

datę podpisania,

dane stron umowy - darczyńcy i obdarowanego,

określenie, kim dla darczyńcy jest obdarowany,

przedmiot umowy - dane pojazdu, tj. jego model i markę, rok produkcji, pojemność silnika, numer VIN, numer rejestracyjny, aktualny przebieg,

wartość aktualną przedmiotu darowizny,

oświadczenie darczyńcy, że przekazywany w ramach darowizny pojazd jest wolny od praw osób trzecich,

oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny,

datę przekazania obdarowanemu samochodu,

podpisy stron umowy.

Formalności związane z darowizną pojazdu

Podstawowym dokumentem świadczącym o dokonaniu i przyjęciu darowizny jest oczywiście umowa darowizny. Jednak trzeba mieć na uwadze także i to, że należy w związku z nią dopełnić pewnych formalności urzędowych.

Jak wygląda kwestia ubezpieczenia OC darowanego pojazdu? Zgodnie z prawem musisz zgłosić ubezpieczycielowi, u którego miałeś wykupione ubezpieczenie samochodu OC fakt przekazania go w darowiźnie. OC trafi do obdarowanego, który może do końca okresu trwania umowy korzystać z polisy i opłacać składki na OC, o ile wcześniej nie zrobił tego darczyńca. Obdarowany może też wypowiedzieć umowę OC i poszukać innej oferty, w czym pomocny jest kalkulator ubezpieczenia OC.

Darowany samochód trzeba przerejestrować w wydziale komunikacji urzędu gminy czy miasta. Do urzędu udaj się z umową darowizny. Upewnij się wcześniej, że samochód ma ważny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC.

Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią, jest podatek od darowizny, regulowany przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn. W zależności od tego, czy samochód przekazany został osobie z najbliższej rodziny, z dalszej rodziny albo osobie niespokrewnionej z Tobą, inne będą stawki podatkowe. Obecny lub przyszły właściciel mogą również sprawdzić historię ubezpieczenia auta.

W przypadku tak zwanej zerowej grupy podatkowej darowizna samochodu będzie całkowicie zwolniona z daniny i dotyczy to darowania auta osobom najbliższym, w tym:

małżonkowi,

dziecku,

rodzicom,

dziadkom,

pasierbowi,

pasierbicy,

rodzeństwu,

ojczymowi lub macosze.

Zwolnienie z podatku od darowizny w najbliższej rodzinie będzie w mocy, jeśli darowizna ta zostanie zgłoszona w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy do urzędu skarbowego. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany, zwolnienie przestanie obowiązywać.

Uniknąć opłacania podatku można także wtedy, gdy obdarowany jest zaliczany do I, II czy III grupy podatkowej, z uwagi na kwotę wolną od podatku. Wynosi ona: 10 434 zł dla I grupy, 7878 zł dla II grupy oraz 5308 zł dla III grupy podatkowej. W ostatniej grupie uwzględnia się obdarowanych niespokrewnionych i niespowinowaconych z darczyńcą.