Kupujesz mieszkanie, które chcesz sfinansować za pomocą kredytu zaciągniętego w banku? A może planujesz korzystać z karty kredytowej? Jeżeli nie chcesz przepłacać, rozważ przeniesienie rachunku bankowego. Sprawdź, co możesz dzięki temu zyskać.

Kredyt hipoteczny a rachunek bankowy - poznaj politykę banków

Nie każdy bank nagradza klientów za lojalność. Nierzadko zdarzają się sytuacje, gdy bank po kilku latach przesyła swoim klientom informację o zmianie regulaminu, a następnie zaczyna pobierać opłaty m.in. za prowadzenie rachunku, obsługę karty płatniczej czy każdy zlecony przelew. Jeżeli właśnie starasz się o kredyt hipoteczny, założenie rachunku bankowego w innym banku i przeniesienie tam swoich pieniędzy może Ci się bardzo opłacać. Przy wyborze konta zwróć jednak szczególną uwagę na:

Darmowe bankomaty. Banki najczęściej oferują darmowe wypłaty z bankomatów na terenie Polski, a bezpłatne wypłaty środków z bankomatów zagranicznych należą do rzadkości.





Bezpłatną obsługę karty podpiętej do rachunku. Wiele banków uzależnia brak opłaty od tego, czy klient spełni określone warunki, np. na konto będzie wpływać co najmniej 1000 zł miesięcznie.





Promocje. Dzięki nim można zyskać dodatkowe środki, przy czym warto dokładnie sprawdzić, na jakich warunkach zostaną one przyznane.

Wiele banków prowadzi politykę, zgodnie z którą klient starający się o kredyt może liczyć na obniżenie prowizji, gdy skorzysta również z innych produktów. Najczęstszą propozycją banków jest właśnie rachunek bankowy. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, że prowadzenie konta bankowego jest bezpłatne, a obniżenie prowizji oznacza niższą ratę kredytu. Rachunek bankowy można założyć już po złożeniu wniosku kredytowego. Jak to zrobić? Jeżeli dokumentów do banku nie dostarczasz osobiście, ale pocztą lub poprzez pośrednika, skorzystaj z możliwości założenia rachunku bankowego przez internet. Zajrzyj przy tym do aktualnego rankingu kont bankowych, który znajduje się pod tym adresem: https://www.czerwona-skarbonka.pl/ranking-kont-osobistych/ . Dlaczego warto to zrobić? Wiele banków oferuje kilka rodzajów rachunków bankowych, a różnice między nimi mogą być spore.

Czym się kierować przy wyborze kredytu hipotecznego?

Epidemia koronawirusa zachwiała rynkiem nieruchomości - ceny transakcyjne i czynsze spadają. Z kolei banki zaostrzyły politykę przyznawania kredytów hipotecznych. Z newslettera kredytowego BIK wynika, że w okresie od stycznia do maja 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły 91,9 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 26,85 mld zł. Wartość kredytów w maju 2020 r. była jednak niższa o ponad 22 proc. niż przed rokiem[1]. Mimo że banki jeszcze dokładniej niż dotychczas sprawdzają sytuację finansową klientów, to jest to dobry moment, aby starać się o kredyt hipoteczny. Głównym powodem są niższe ceny nieruchomości - zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym można skutecznie negocjować kwotę transakcji. Jak wybrać dobry kredyt hipoteczny? Oto kilka najistotniejszych czynników, na które warto zwrócić uwagę:

Koszty. Prowizja, marża czy odsetki - każdy z tych elementów składa się na ogólny wydatek, jaki klient poniesie w związku ze skorzystaniem z kredytu hipotecznego. Aby szybko porównać koszty, warto wykorzystać parametr, jakim jest RRSO.





Rodzaj rat. Banki proponują raty stałe i malejące. Jak sama nazwa wskazuje, te pierwsze są stałe przez cały okres spłaty kredytu, z kolei raty malejące z czasem są coraz niższe. Wybór drugiej opcji pozwala zaoszczędzić, ale oznacza też wyższe obciążenie finansowe w pierwszych latach spłacania kredytu.





Okres kredytowania. Im jest on dłuższy, tym rata jest niższa. Dłuższy okres kredytowania pozwala obniżyć miesięczną ratę kredytu, co korzystnie wpływa na domowy budżet.

Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny warto dokładnie porównać proponowane oferty, aby skorzystać z najlepszej propozycji. Pomocny jest w tym ranking kredytów hipotecznych, z którym można zapoznać się tutaj .

Kredyt hipoteczny a karta kredytowa - czy warto z niej korzystać?

Umiejętne wykorzystanie karty kredytowej pozwala pozyskać środki na bardzo atrakcyjnych warunkach. Analogicznie jednak jak pożyczki i kredyty, karta kredytowa obniża zdolność kredytową klienta. Czy warto zatem stać się jej posiadaczem? Wielu ekspertów radzi konsumentom zainteresowanym sfinansowaniem zakupu mieszkania czy domu kredytem, aby przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny zaciągnęli oni niewielką pożyczkę lub kredyt gotówkowy. Cel tego działania jest prosty - ma ono zbudować wiarygodność kredytową, czyli pozytywną historię kredytową. W tym celu można wykorzystać również kartę kredytową. Wybór najlepszego na rynku produktu jest o tyle prosty, że wystarczy zapoznać się z rankingiem dostępnym tutaj . W ten sposób kartę kredytową można pozyskać na dobrych warunkach - czyli uzyskać:

Wysoki limit. To kwota, jaką bank oddaje do dyspozycji klienta, przy czym klient nie musi w ciągu miesiąca wykorzystać jej w całości.





Niskie oprocentowanie. Wiele banków rezygnuje z naliczania odsetek, gdyż to właśnie na nich uwagę koncentrują klienci. Aby nie przepłacać, oferowane karty kredytowe warto porównać pod względem RRSO.





Kartę, która sprawdzi się w każdych warunkach. Na etapie porównywania kart kredytowych warto zwrócić uwagę na to, czy mają one m.in. opcję płatności zbliżeniowych.

Analogicznie jak w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny, bank może zaoferować klientowi kartę kredytową na korzystniejszych warunkach, gdy ten skorzysta z innych jego produktów. Tu również sprawdzi się bezpłatny rachunek bankowy.



