Planujesz wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie, ale nie wiesz, która oferta będzie dla Ciebie najlepsza? W takiej sytuacji dobrym wyjściem będzie skorzystanie z pomocy eksperta finansowego, który przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy związane z kredytem.

Wybór odpowiedniej oferty kredytowej może być bardzo ciężki, ponieważ na rynku działa wiele banków, a musimy wybrać jeden z nich. Dodatkowo sprawę komplikuje niewystarczająca wiedza na tematy finansowe. Dla niektórych pojęcia takie jak marża czy stopa WIBOR stanowią czarną magię. Do tego dochodzi kwestia negocjacji z bankiem... W sytuacji gdy czujemy się niepewnie i nie chcemy popełnić błędu - decydując się na duże zobowiązanie nie do końca spełniające nasze oczekiwania - koniecznie zastanówmy się nad pomocą eksperta finansowego.

Kim jest ekspert finansowy?

Na początku wyjaśnijmy, kim dokładnie jest ekspert finansowy, jakie przepisy regulują jego działalność oraz w czym może nam pomóc. Ekspert finansowy to osoba, która wprowadzi nas w tajniki prawa bankowego i świata kredytów oraz przedstawi nam wszystkie warunki, które należy spełnić, aby bezproblemowo otrzymać potrzebną kwotę. Ekspert ukaże także sprawdzone techniki negocjacyjne i sposoby na poprawienie zdolności kredytowej.

Do 2017 roku ekspertem kredytowym mogła zostać praktycznie każda osoba, jednak obecnie ekspertem zostaje tylko ten, kto otrzyma specjalne zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego. Działanie ekspertów finansowych zostało zawarte w Ustawie o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Pośrednik a ekspert finansowy

Osoby, które szukają pomocy z zakresu finansów, często zastanawiają się, czym różni się pośrednik od eksperta finansowego. Zróbmy zatem krótką charakterystykę obydwu stanowisk.

Pośrednik finansowy, jak już sama nazwa wskazuje, pośredniczy pomiędzy placówką bankową - w której jest zatrudniony - a potencjalnym klientem danej placówki. Zatem pośrednik może nam przedstawić wszystkie kwestie finansowe i warunki udzielania kredytów, dokładnie w tej placówce, w której pośredniczy. Z racji tego, że pośrednik otrzymuje wynagrodzenie za swoje usługi tylko wtedy, gdy dojdzie do nawiązania współpracy pomiędzy klientem a placówką, może on chcieć za wszelką cenę przekonać klienta do usług, które są w niej świadczone - co przełoży się na uzyskanie subiektywnej rady. Plusem wyboru pośrednictwa finansowego jest to, że usługa jest bezpłatna i niezależna od oferty kredytowej, więc klient nie ponosi kosztów ze swojej strony.

Ekspert finansowy jest niezależnym ekspertem, a co za tym idzie - przedstawi nam ofertę maksymalnie dopasowaną do naszych potrzeb i możliwości finansowych, kierując się obiektywną oceną sytuacji rynku finansowego. Ekspert finansowy porówna dla nas różne oferty bankowe, a po wyborze tej najlepszej będzie mógł przejść do negocjacji z bankiem, by uzyskać dla nas jak najbardziej korzystne warunki kredytowania. Jednak w tym przypadku, to klient ponosi koszty związane z działalnością eksperta finansowego, a kwota wynagrodzenia jest zależna od wielu czynników. Często pierwsza porada oferowana jest za darmo, a cenę kolejnych należy ustalić już osobiście.

Powody, dla których warto skorzystać z pomocy eksperta

Każda osoba, która czuje się niepewnie w gąszczu ofert kredytowych i nie wie, która oferta będzie najlepiej dopasowana do jej potrzeb i finansów, powinna zdecydować się na pomoc eksperta finansowego. Takie rozwiązanie nie tylko pozwala podjąć dobrą decyzję, ale także zaoszczędzić czas i uniknąć stresu.

Ekspert finansowy jest doskonale zorientowany w prawie bankowym oraz w kwestii szybkiego i bezproblemowego otrzymania kredytu. Możemy liczyć z jego strony na pomoc w polepszeniu zdolności kredytowej, przygotowanie potrzebnych dokumentów, załatwienie druków i formalności oraz przeprowadzenie owocnych negocjacji. Dzięki pomocy eksperta finansowego, rynek finansowy nie będzie miał przed nami żadnych tajemnic, a wszystkie etapy kredytowania staną się przejrzyste i pozbawione zagrożenia, wynikającego z niewiedzy.

Nowe mieszkania z rynku pierwotnego cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak mało kogo stać na to, aby kupić mieszkanie za gotówkę. Przyczynia się to do tego, że wiele osób decyduje się na kredyt hipoteczny. Jest to spore zobowiązanie, dlatego istotne jest, aby wybrać możliwie jak najlepszą ofertę bankową. W podjęciu właściwej decyzji pomoże nam ekspert finansowy.