Ustawa z 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), znowelizowała przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. wprowadzające znamienne uregulowania w zakresie najmów w galeriach handlowych powyżej 2000 m2. Artykuł 15ze rzeczonej ustawy określa, iż w okresie obowiązywania niniejszego zakazu, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, na podstawie której dochodzi do oddania powierzchni handlowej do używania.

/ Materiały prasowe

Zakazy i ograniczenia epidemiczne są stale modyfikowane, co powoduje wiele wątpliwości w zakresie granic przedmiotowych i czasowych ich obowiązywania. Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem, uprawniony powinien złożyć bezwarunkową ofertę woli przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej są obecnie przedmiotem otwartej dyskusji na temat sytuacji najemców w galeriach handlowych. Zgodnie z art. 15ze omawianej ustawy, oferta powinna być złożona w okresie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Po bezskutecznym upływie tego terminu, wynajmujący nie jest związany zasadą o wygaśnięciu zobowiązań.

Umowy najmu lokal handlowy

Najemcy lokali w galeriach handlowych powszechnie już oczekują obniżenia wysokości świadczeń tytułem opłat czynszowych oraz opłat eksploatacyjnych na podstawie art. 3571 k.c. Przepis ten przyznaje sądom kompetencję do ukształtowania stosunku prawnego. Niniejszy przepis stanowi ochronę umowy przed sytuacjami, których strony nie brały pod uwagę w momencie jej zawierania. Co więcej, jest przykładem ograniczenia podstawowej, wyrażonej w prawie rzymskim zasady pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), która stanowi gwarancję pewności obrotu gospodarczego. Instytucja ta niejako wymusza na stronach umowy, by rozważyły okoliczności, które mogłyby wpłynąć na wywiązanie się z postanowień zawieranej umowy w przyszłości. Wobec tego, klauzula rebus sic stantibus, wiąże się z zasadą słuszności, bowiem zdarzenia nadzwyczajne wykraczają poza wolę stron i tym samym, strony umowy nie są w stanie przewidzieć określonych zdarzeń, które wychodzą poza przeciętne ryzyko umowne.

W związku z trudnością wypracowania porozumienia między najemcami, a wynajmującymi powstaje na tym tle wiele istotnych problemów. Wprowadzenie stanu epidemii i tym bardziej sam fakt rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 spowodowały, że społeczeństwo zmuszone jest mierzyć się ze strachem i niepewnością o zdrowie własne i bliskich, o miejsce pracy, o swoją przyszłość. Trudne do ocenienia są straty ekonomiczne. Należy zatem pochylić się nad jedną z branż przeżywających największe kryzysy - szeroko pojętymi gastronomią i retailem, czyli podmiotami które zawarły umowy najmu w galeriach handlowych. Elementem, który różnicuje umowę najmu od umowy dzierżawy jest zakres przyznanych uprawnień. Bowiem umowa najmu lokalu zapewnia najemcy prawo do używania rzeczy, podczas gdy umowa dzierżawy zapewnia wydzierżawiającemu możliwość zarówno używania przedmiotu dzierżawy, jak i pobierania pożytków. Nie ulega wątpliwości, iż dzierżawa stanowi umowę wzajemną, gdyż wydzierżawiający oddaje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca w zamian zobowiązuje się płacić czynsz. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego każda rzecz, niezależnie od jej rodzaju, może przynosić pożytki naturalne oraz cywilne. O pożytkach rzeczy można mówić dopiero wtedy, gdy są one normalnym dochodem z rzeczy (wyrok SN z 31 marca 1987 r., I CR 287/86, LEX nr 936454).

Należy zatem rozważyć czy umowa najmu lokalu użytkowego nie powinna być kwalifikowana jako umowa dzierżawa. Lokal handlowy oddawany do używania w celu prowadzenia handlu detalicznego w istocie świadczy o zawartej na ten cel umowie dzierżawy. Charakter działalności wymaga dokonania oceny czerpania pożytków. W istocie, najem w celu pobierania pożytków z wykorzystywania powierzchni, a za taki należy uznać najem w galeriach handlowych, stanowić będzie umowę dzierżawy. Dla przykładu - miejsce przeznaczone na prowadzenie sklepu jest istotne dla potencjalnych klientów. Przestrzeń rynkowa wpływa na osiąganie zysku. Należy stwierdzić, iż osiąganie obrotów pozwalających na funkcjonowanie, nie jest zależne od sposobu czy jakości sprzedaży, ale przede wszystkim od obszaru, na jakim prowadzona jest określona działalność handlowa. Zatem na podejmowanie wyboru przez potencjalnych klientów o miejscu dokonania zakupów wpływ ma przede wszystkim potencjał lokalizacji, a zatem jakość nieruchomości. Oferowany asortyment może przynosić różny dochód w zależności o lokalizacji sklepu stacjonarnego. Centra Handlowe uznawane za atrakcyjne, które oferują wynajem lokali usługowo-handlowych są nastawione na znacznie większe natężenie ruchu potencjalnych klientów, niż pawilony handlowe w niewielkich miejscowościach. To z kolei ma istotny wpływ na osiągany zysk, nawet w przypadku przeznaczenia lokalu na te same rodzaje działalności handlowej, a nawet na tożsame sklepy. Zatem jakość lokalu przynosi dalekosiężne i długotrwałe skutki w jego funkcjonowaniu.

Najem w galeriach handlowych

O tym, z jaką umową mamy do czynienia nie świadczy jej nazwa, a treść. I to właśnie treść powinna być badana z uwzględnieniem praw i obowiązków stron oraz celu jej zawarcia. W odniesieniu do umowy dzierżawy istotna pozostaje regulacja art. 700 k.c., zgodnie z którym dzierżawca może żądać obniżenia czynszu za okres gospodarczy, w którym wystąpiły okoliczności zmniejszające jego przychody, a zatem czynszu już wymagalnego. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie za siłę wyższą jest uznawane wyłącznie zdarzenie charakteryzujące się trzema następującymi cechami: zewnętrznością, niemożliwością jego przewidzenia oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. Zdarzenie jest zewnętrzne wówczas, gdy następuje poza strukturą przedsiębiorstwa. Niemożliwość przewidzenia, że dane zdarzenie nastąpi, należy pojmować jako jego nadzwyczajność i nagłość. Niemożliwość zapobiegnięcia skutkom zdarzenia jest tłumaczona jako jego przemożność, a więc niezdolność do odparcia nadchodzącego niebezpieczeństw (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 listopada 2019 r. III APa 15/19).

Wystąpienie epidemii jest niewątpliwie zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia oraz niemożliwym do zapobieżenia jego skutkom i tym bardziej epidemia stanowi wskazany "niezwykły przypadek". Są to okoliczności niezależne od dzierżawcy i nie pozostają w związku z jego działaniem lub zaniechaniem. Jak wskazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podstawą do obniżki czynszu przewidzianej w art. 700 k.c. jest tylko zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy. Chodzić tu będzie o przeciętny, w skali co najmniej kilkuletniej, przychód, jaki przyniósłby przedmiot dzierżawy, gdyby był racjonalnie wykorzystywany na cele przewidziane w umowie (Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2013 r., I ACa 25/13). W związku z pogorszeniem się sytuacji gospodarczej i tym samym spadkiem zainteresowania handlem detalicznym, przedsiębiorcy odnotowują nieustannie spadek przychodów, względem właśnie tych zwykłych, standardowych przychodów jakie z użytkowanej powierzchni uzyskiwali przez ostatnie lata.

W związku z powyższym, należałoby każdorazowo dokonywać oceny czy umowy nazwane umowami najmu nie zawierają essentialia negotii umowy dzierżawy i tym samym, czy będzie można zastosować art. 700 k.c. Przepis ten stanowi rozwiązanie, które umożliwia dzierżawcy żądanie obniżenia czynszu, w sytuacji, gdy jego dochody istotnie się zmniejszą. Obecnie linia orzecznicza jednoznacznie wskazuje, iż bezpośrednie użycie rzeczy w działalności gospodarczej nie jest pobieraniem z niej pożytków cywilnych, dochód bowiem jest w tym wypadku dopiero końcowym efektem działalności gospodarczej (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2000 r. I CKN 924/98). W ocenie autorów, takie stanowisko nie zasługuje na pełną aprobatę. Obecna sytuacja społeczna i gospodarcza doskonale pokazuje, iż zysk zależny jest nie od charakteru prowadzonej działalności, a przede wszystkim od jakości nieruchomości (jej dostępności, umiejscowienia, skomunikowania), na terenie której przedmiot umowy jest realizowany.

Zatem można wnioskować, iż korzystając z lokalu w galerii rzeczywistości powinniśmy mówić o pobieraniu z niego pożytków, bowiem zysk ściśle uzależniony jest od jakości lokalu, czyli najprościej rzecz ujmując - od jego atrakcyjności dla klienta. Dość powiedzieć, że w zasadzie bezdyskusyjne jest przy negocjacjach czynszowych, że czynsz dla lokalu umiejscowionego na pierwszym piętrze będzie wynosił około 50% stawki dla lokalu umiejscowionego na parterze. Najbardziej znana maksyma specjalistów od nieruchomości komercyjnych mówi: "Jakie są trzy rzeczy najważniejsze dla lokalu handlowego lub usługowego? Lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja.".

Umowa najmu w galerii

Skoro już wykazaliśmy, iż to od jakości gruntu (w tym przypadku nieruchomości/lokalu) uzależniony jest jego pożytek, to prowadzi nas stwierdzenia, że w gruncie rzeczy wszystkie umowy najmu nieruchomości komercyjnych w galeriach handlowych w istocie są umowami dzierżawy. Nie bowiem nazwa w umowie się liczy, a jej charakter. Jeżeli przykładowo stworzymy umowę najmu, w której napiszemy, że ktoś na okres dwustu lat wynajmuje od nas samochód i będzie go tankował, serwisował etc. płacąc nam jednocześnie jednorazowo cenę równą jego wartości, to będzie to umowa sprzedaży. Tak samo umowa polegająca na korzystaniu z nieruchomości w zamian za pobieranie z niej pożytków jest umową dzierżawy. Możemy się spierać czy prowadzenie działalności handlowej na nieruchomości, to pobieranie z niej pożytków. SN w przytoczonym wyżej orzeczeniu z 2000r. stwierdził że nie, tłumacząc to tym że to od wyników prowadzonej działalności, zależy wielkość przychodów.

Innymi słowy, pobieranie pożytków w ocenie Sądu Najwyższego jest znacznie prostszym procesem, od prowadzenia działalności gospodarczej, która to miałaby być zdecydowanie bardziej skomplikowana. W istocie jednak to dzierżawca gruntu decyduje "co na nim zasieje" i od tego czy ziemia będzie dobra, jego wybór sposobu zagospodarowania będzie trafny, a gospodarowanie prawidłowe zależą jego przychody. Dokładnie tak samo jest w nieruchomościach handlowych i usługowych.

Nawet najbardziej wyrafinowani Najemcy lokali gastronomicznych nie mówią już dziś o tym że tworzą jakąś tam restaurację, oni tworzą koncept. Koncept czyli model biznesowy który może być łatwo powielany, jeżeli się sprawdzi. W galeriach handlowych w przytłaczającej większości konkurują ze sobą lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe sieci franczyzowe i sieciowe. To już nie jest warsztat samochodowy Pana X, który ma 3 razy więcej klientów od stojącego obok warsztatu Pana Y. Nie o indywidualne gospodarowanie już tutaj chodzi, a o pewien ciąg niemal zautomatyzowanych czynności. Dokładnie tak jak w rolnictwie - przychody są porównywalne biorąc pod uwagę efektywność wykorzystania powierzchni (w tym przypadku handlowej) - najemcy liczą ile uda im się osiągnąć przychodów z m2. Ponieważ działalność handlowa się tak dalece sprofesjonalizowała, czas najwyższy powiedzieć sobie otwarcie tzw. Umowy najmu powierzchni handlowych w galeriach, są w istocie umowami dzierżawy nieruchomości.

No i konkludując najważniejsze dziś zagadnienie, dopóki jednak linia orzecznicza nie ulegnie zmianie, to postulujemy wykorzystywanie art. 700 k.c. do rozstrzygania sporów pomiędzy najemcami a wynajmującymi per analogiam, a nie wprost. Wobec tego, w sytuacji, kiedy podmiot stosujący prawo będzie rozpatrywał określony przypadek nieunormowany, będzie mógł skorzystać z logicznie poprawnych sposobów rozumowań, wypracowanych przez dogmatykę i praktykę prawniczą. Wyraża to maksyma Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio.

Piotr Kłodziński wraz z apl. Agatą Michalską

Radca Prawny Warszawa

Kancelaria Prawna Warszawa



/ Materiały prasowe