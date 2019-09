Program "Rodzina 500+" działa w Polsce od kwietnia 2016 roku. Gotówka trafia również do rodziców z problemami finansowymi, którzy podlegają egzekucji komorniczej. Czy zatem te pieniądze może zająć komornik? Na pytanie odpowiada nasz ekspert.

/ Materiały prasowe

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2016-17 programem "Rodzina 500+" objęte zostało 2,7 miliona rodzin. Dla wielu z nich są to pieniądze mocno wspierające rodzinny budżet i pozwalające radzić sobie z zadłużeniem. Co jednak kiedy nasze konto zajęte zostało przez komornika? Czy wtedy część pieniędzy z programu może trafić do niego jako zajęcie wierzytelności? Co zrobić w przypadku, gdy pieniądze zostały już zabrane z konta? Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, zapytaliśmy o to komornika.

Czy komornik może zająć 500 plus?

-Takie pytanie pojawiało się od samego startu programu. Dlatego, już 26 lipca 2016 roku, czyli 3 miesiące od pierwszych wypłat została podpisana nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która wyłączyła świadczenia z 500+ spod egzekucji komorniczej. Dlatego możemy być pewni że nie znikną one z naszego konta. Więc odpowiedź jest prosta: nie, komornik nie może zająć pieniędzy z 500+ — wyjaśnia nasz ekspert Rafał Wojtyna z Warszawy. -Dotychczas komornik miał obowiązek zostawić na koncie kwotę odpowiadającą minimalnemu wynagrodzeniu netto.Teraz do kwoty tej dochodzą środki ze świadczenia 500+. Zarówno one, jak i kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu w danym roku, nie może podlegać egzekucji. Jeśli przez jakieś przeoczenie tak się stało, to wystarczy zwykły pisemny wniosek skierowany do komornika, który niezwłocznie powinien zwrócić pobrane środki - wyjaśnia Wojtyna.

Czy 500 plus wpływa na wysokość świadczeń alimentacyjnych?

Na stronie MPRiPS czytamy, że: "polityka rodzinna to inwestycja. Jeśli inwestujemy w ludzi, budujemy silne państwo". Potwierdziła to wspomniana już nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która dała podstawę do wyłączenia pieniędzy otrzymywanych z programu z naliczania i dochodzenia alimentów. Z podobnego założenia wyszedł Sąd Rejonowy w Toruniu i Radomsku, który w dwóch wyrokach z lipca i grudnia 2016 stwierdził, że otrzymywanie 500+ nie wpływa na wysokość świadczeń alimentacyjnych. Co ważne, nie dotyczy to zarówno starania się o obniżenie, jak i podniesienie wysokości wypłacanych alimentów.

Czego jeszcze nie może zająć komornik?

Zgodnie ze wspomnianą wyżej nowelizacją z listopada 2016 roku egzekucji komorniczej nie podlegają również: zasiłek pielęgnacyjny, renty dla sierot, zasiłek ojcowski i macierzyński, alimenty, zasiłki socjalne, zasiłki na rzecz ubogich. Oznacza to że pieniądze otrzymywane z tytułu wymienionych wyżej świadczeń nie mogą zostać zajęte przez komornika, ani zabezpieczone na koncie.