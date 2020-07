W epoce coraz wymyślniejszych metod, jakimi posługują się cyberprzestępcy, kwestie bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie na rynku finansowym, w tym również na rynku pożyczkowym. Warto zatem zapytać, czy korzystanie z oferty firm pożyczkowych jest tak samo bezpieczne, jak korzystanie z oferty banków.

Nie ma wątpliwości, że Polacy chętnie sięgają nie tylko po kredyty bankowe, ale również po pożyczki oferowane przez sektor pożyczkowy. Z badania przeprowadzonego na zlecenie KRD[1] wynika, że nawet ¾ Polaków w wieku od 18 do 64 lat zaciągnęło co najmniej raz w życiu pożyczkę, a 1/3 korzysta często z takiego rozwiązania. Na co pożyczamy pieniądze? Przeważnie na zakup sprzętu AGD/RTV, na remonty lub na zakup samochodu.

Skoro pożyczki są tak popularne, warto zapytać o kwestie bezpieczeństwa związanego z pożyczaniem pieniędzy. Nie jest tajemnicą przecież, że instytucje finansowe muszą zmagać się z rosnącą liczbą fraudów. W samym tylko I kwartale 2020 roku [2] udaremniono aż 1373 prób wyłudzenia kredytów i pożyczek na łączną kwotę 62,1 mln zł, a w ciągu 2019 roku - 5533 prób na kwotę 279,4 mln zł. W I kwartale 2020 roku najwięcej udaremnionych prób wyłudzeń było na Mazowszu i na Śląsku.

Należy zatem zapytać, czy zaciągając pożyczkę w firmie pożyczkowej, możemy się czuć tak samo bezpiecznie, jak w banku.

Czym różni się firma pożyczkowa od banku?

Zanim przejdziemy do kwestii bezpieczeństwa, warto wyjaśnić, czym różni się firma pożyczkowa od banku. Bank jest osobą prawną, który działa na podstawie Ustawy Prawo bankowe, chociaż odnoszą się do niego również inne ustawy (np. Ustawa o Kredycie konsumenckim). Tylko dla banków zarezerwowane są niektóre czynności, jak na przykład przyjmowanie depozytów i prowadzenie rachunków bankowych. Do tego banki mogą udzielać kredytów i pożyczek, wydawać papiery wartościowe i karty płatnicze, udzielać poręczeń itp.

Firma pożyczkowa działa natomiast przede wszystkim w oparciu o Kodeks cywilny, ale podlega również takim aktom prawnym jak na przykład Ustawa o Kredycie konsumenckim czy tzw. ustawa antylichwiarska. W przeciwieństwie do banków firmy pożyczkowe nie mogą udzielać kredytów ani przyjmować depozytów od klientów. Za to, podobnie jak banki, mogą udzielać pożyczek.

Nowe technologie a bezpieczeństwo

Często to pozabankowi pożyczkodawcy są liderami technologii, z których potem korzystają banki. Warto tutaj oddać głos przedstawicielowi jednej z firm pożyczkowych, która specjalizuje się również w rozwoju nowoczesnych technologii consumer finance.

- Trzeba pamiętać, że wiele firm pożyczkowych to fintechy, a więc podmioty, które rozwijają własną technologię w obszarze finansów. Szybkie wdrażanie innowacji technologicznych jest właśnie charakterystyczne dla sektora pożyczkowego - zauważa ekspert Vivus . - Coraz częściej nad bezpieczeństwem klientów i nad scoringiem czuwają zaawansowane algorytmy i sztuczna inteligencja. Dzięki takim technologiom zwiększa się bezpieczeństwo danych klientów, a także przyspieszany jest proces pożyczkowy. Wiele z tych rozwiązań trafia potem do sektora bankowego - podkreśla ekspert.

Firmę pożyczkową można zweryfikować

W ciągu ostatnich lat sektor pożyczkowy mocno się zmienił. Został ściślej uregulowany przez różne akty prawne, podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a nieuczciwi pożyczkodawcy zostali z niego właściwie wyeliminowani. Firma pożyczkowa musi spełnić szereg warunków, aby móc legalnie działać na rynku i oferować klientom pożyczki (np. obecność w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych KNF, działalność w formie spółki z wpisem do KRS). Dzięki temu można łatwo sprawdzić, czy mamy do czynienia z legalnie działającą i wiarygodną firmą pożyczkową. Warto podkreślić, że coraz więcej Polaków ma świadomość konieczności weryfikowania pozabankowych pożyczkodawców. Z badania Federacji Konsumentów wynika, że najczęściej nasi rodacy sprawdzają w Internecie opinie o firmie pożyczkowej, sprawdzają listę ostrzeżeń KNF i pytają o opinię znajomych.

Weryfikacja tożsamości klienta

Wiele pożyczek w sektorze pożyczkowym jest udzielanych przez Internet. W tej sytuacji wydawać by się mogło, że trudno zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa klientom. Przecież przedstawiciel pożyczkodawcy nie spotyka się twarzą w twarz z osobą wnioskującą o pożyczkę i nie może stwierdzić, z kim ma do czynienia. Bezpieczeństwo jednak zostaje zachowane. Firmy pożyczkowe wdrożyły rozwiązania, które pozwalają zweryfikować tożsamość klientów i tym samym zapobiegają nadużyciom oraz wyłudzeniom pożyczek.

Najpowszechniej stosowany jest tzw. przelew weryfikacyjny. Polega na tym, że osoba wnioskująca o pożyczkę wykonuje z własnego konta bankowego przelew na symboliczną kwotę, która często potem zostaje zwrócona (np. 1 gr lub 1 zł). W ten sposób pożyczkodawca sprawdza, czy dane z wniosku są takie same, jak dane z przelewu. W tym przypadku firma pożyczkowa wychodzi z założenia, że wcześniej bank solidnie zweryfikował swojego klienta. Inne rozwiązanie to weryfikacja tożsamości za pomocą specjalnej aplikacji (np. Instator). Wtedy klient loguje się do swojego konta bankowego za pomocą takiej aplikacji i tym samym potwierdzana jest jego tożsamość. Do tego firmy pożyczkowe korzystają również z innych nowoczesnych narzędzi do wykrywania fraudów.

Czy warto korzystać z oferty firm pożyczkowych?

Jeśli wziąć pod uwagę zaawansowanie technologiczne i organizacyjne firm pożyczkowych, od razu można się zorientować, że zaciąganie pożyczek w sektorze pozabankowym jest nie tylko szybkie, ale i bezpieczne. Regulacje prawne i innowacyjna technologia czuwają nad tym, żeby konsument mógł bez obawy pożyczać pieniądze poza bankami. Zawsze jednak należy robić to rozsądnie i korzystać tylko z oferty znanych, sprawdzonych pożyczkodawców.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby konsument korzystał z oferty firm pożyczkowych. Warto dodać, że to często coraz bardziej konkurencyjna oferta wobec propozycji banków. Do tego od firmy pożyczkowej można pożyczyć pieniądze szybko, wygodnie (bez wychodzenia z domu, bo online) i w pełni bezpiecznie.



