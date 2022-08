/ Materiały prasowe

Karta kredytowa to instrument pozwalający na płacenie pieniędzmi banku, a nie własnymi środkami - jak w przypadku karty debetowej. Jej atutem jest także długi okres bezodsetkowy umożliwiający zwrot należności bez ponoszenia kosztów związanych z oprocentowaniem1. Niekiedy klienci mogą liczyć też na zaskakujące benefity.

Polska należy do jednych z najbardziej innowacyjnych krajów pod względem usług bankowych. Dzieje się tak, pomimo że jej PKB wciąż ustępuje czołowym krajom zachodnim. Wynika to z nieoczekiwanego splotu okoliczności. Otóż nad Wisłą przez lata bankowość komercyjna nie istniała. Nie przechodziliśmy więc przez wszystkie fazy jej rozwoju, obejmujące choćby popularne na Zachodzie płatności czekami.

W pewnym sensie polska bankowość od początku była nowoczesna. Nasze banki są często liderami innowacji. Polacy często dokonują płatności bezgotówkowych. W 2020 roku w obiegu znajdowało się 43,7 miliona kart płatniczych. 81,9% z nich to karty debetowe, a 5,4 miliona - kredytowe. Na te ostatnie przypadało więc 12,4% wszystkich kart płatniczych2.

Okres bezodsetkowy

Karta kredytowa jest unikatowym produktem pozwalającym na darmowe korzystanie ze środków banku. Na przykład Karta kredytowa OK! zapewnia 59-dniowy okres bezodsetkowy pod warunkiem spełnienia przewidzianych w ofercie, prostych warunków.

Czy warto mieć kartę kredytową

Przed decyzją o aplikowaniu o kartę kredytową warto zastanowić się nad różnymi jej aspektami.

Warto rozważyć korzystanie z karty kredytowej jeśli:

panujesz nad zakupowymi impulsami;

planujesz domowy budżet i zarabiasz więcej, niż wydajesz;

planujesz w przyszłości starać się o kredyt hipoteczny i chcesz budować dobrą historię kredytową;

potrzebujesz zabezpieczenia na czarną godzinę i dodatkowej płynności.

Rozsądnie używana karta kredytowa pozwala na skorzystanie ze wspomnianego okresu bezodsetkowego. Karta kredytowa OK! po spełnieniu pewnych warunków pozwala także na skorzystanie z e-bonu o wartości 300 złotych do wykorzystania jako Multivoucher. W tych ramach możesz zdecydować się na voucher do jednego z ponad 100 sieci sklepów. Jak choćby Biedronka, Zalando, IKEA, Allegro, Kruk i wiele innych.

Warunki skorzystania z promocji są następujące:

nie możesz posiadać obecnie ani 12 miesięcy przed założeniem wniosku rachunku karty kredytowej w Alior Banku;

zawrzesz umowę na limit kredytowy 2000 złotych po pozytywnej ocenie Twojej zdolności kredytowej.

Ponadto powinieneś w 3 miesiącach następujących po miesiącu zawarcia umowy: dokonać płatności kartą na minimum 600 złotych oraz przynajmniej raz zalogować się do aplikacji Alior Mobile.

Mądre skorzystanie z karty kredytowej pozwoli Ci zatem skorzystać z bezodsetkowego kredytu i zdobyć atrakcyjną nagrodę.

Tekst nie jest ofertą handlową ani poradą finansową. Dokładne warunki i tabelę opłat i prowizji znajdziesz na stronie Alior Banku.





