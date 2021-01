Dobrze zrobiona strona www to jedynie mały kroczek w walce o widoczność strony w Google. Aby zdobyć potencjalnych klientów, oprócz atrakcyjnej i profesjonalnej strony potrzebne jest skuteczne pozycjonowanie.

/ Materiały prasowe

Pozycjonowanie strony internetowej jest niezbędnym elementem marketingu internetowego. Jeśli do tej pory nie wiesz, czym jest to całe SEO, skuteczne pozycjonowanie stron, Google Search Console i jakie są skuteczne efekty pozycjonowania strony internetowej, koniecznie przeczytaj poniższy tekst.

Pozycjonowanie strony internetowej - czyli co takiego?

Pozycjonowania strony internetowej to działania mające na celu zwiększenie widoczności strony w Google. Kiedy naszych potencjalnych klientów interesuje jakieś zagadnienie, korzystają z wyszukiwarki Google, która wyświetla im listę stron najbardziej pasujących do wpisanych słów kluczowych. Mówimy wtedy o naturalnych wynikach wyszukiwania. Naturalne, czy inaczej mówiąc organiczne wyniki wyszukiwania składają się z listy bezpłatnych (czyli nie sponsorowanych) linków do serwisów internetowych. Wysoka pozycja w naturalnych wynikach wyszukiwania zwiększa szanse przyciągnięcia potencjalnych klientów. Co jednak zrobić, żeby Google wysoko w wynikach wyszukiwania umieszczał Twoją stronę?

Jak SEO sprawia, że twoja strona jest wysoko w wynikach wyszukiwania?

SEO (z ang. search engine optimization) to złożone procesy zapewniające wysoką pozycję strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Działania SEO ogólnie dzielą się na off site i on site. Procesy off site prowadzone są poza stroną, która ma uzyskać wysokie wyniki wyszukiwania. Należy do nich link building, który polega na pozyskaniu linków przekierowujących na twoją stronę i zapewniający zwiększenie ruchu na stronie. Z kolei działania on site polegają na optymalizacji stron, m.in. zadbaniu o jej budowę, strukturę i treści na stronie (treści unikatowe i interesujące dla użytkownika pozytywnie wpływają na zwiększenie widoczności strony).

Social media a pozycjonowanie strony internetowej

Szczególną rolę dla pozycjonowania stron internetowych odgrywają social media. Facebook, Instagram czy Twitter powiązane z twoją stroną umożliwiają publikowanie treści zwiększających efekty pozycjonowania. Zarówno na samej witrynie, jak i firmowych kontach w social media muszą być to treści zawierające słowa kluczowe wyszukiwane najczęściej przez użytkowników. W tej roli dobrze spełnia się zakładka "faq najczęściej zadawane pytania", ponieważ umożliwia zwiększenie ruchu na stronie przez osoby poszukujące odpowiedzi na konkretne pytania.

Sztuka tworzenia optymalnych dla pozycjonowania stron treści to tzw. content marketing. Regularnie tworzone i udostępniane przez nas treści, atrakcyjne dla potencjalnych klientów, zwiększą pozycję twojej strony w wynikach wyszukiwania. Content marketing jest także skuteczną strategią marketingową, jeśli interesuje nas pozycjonowanie lokalne. Pozycjonowanie lokalne to pozycjonowanie strony nastawione na znajdowanie strony www po wpisaniu w Google fraz kluczowych związanych z geograficznym obszarem twojej działalności (np. miastem, województwem).

Jak zadbać o pozycjonowanie stron www?

Jak wspomnieliśmy, pozycjonowanie stron www jest procesem złożonym. Aby optymalnie zwiększyć widoczność strony w wyszukiwarce Google, stosuje się różne narzędzia, m.in. Google Search Console czy Google Ads. Pozycjonowanie strony zawsze powinien poprzedzać audyt SEO. Audyt SEO pozwala ocenić jakość strony internetowej pod kątem pozycjonowania stron i zwiększenia ruchu na stronie. Uwzględnia zarówno treści na stronie, jej strukturę, ale też linki zewnętrzne. Choć audyt można wykonać samemu przy użyciu dostępnych w Internecie darmowych programów, najlepiej powierzyć go profesjonalnej agencji SEO, podobnie jak całe SEO pozycjonowanie.

Ile kosztuje pozycjonowanie?

Trudno podać precyzyjne widełki cenowe dla usługi, jaką jest pozycjonowanie strony. Cena będzie zależna od wielu czynników, m.in. stanu strony www, którą wykaże audyt SEO, wielkości konkurencji, założonych celów marketingowych konkretnej firmy. Istotnym elementem wpływającym na cenę jest też to, czy ma to być pozycjonowanie lokalne czy szerokie. Trudno jest znaleźć ofertę agencji SEO za mniej niż 1000 zł. Profesjonalne pozycjonowanie stron to zwykle wydatek rzędu kilku tysięcy złotych.