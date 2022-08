Pożyczka to często najlepsze rozwiązanie, żeby sfinansować pilne wydatki, remonty, a nawet wakacje. Niestety, zazwyczaj problemem młodych ludzi jest brak historii kredytowej. Czy to zawsze przeszkoda do zaciągnięcia pożyczki? Okazuje się, że nie. Wyjaśniamy, czym jest historia kredytowa, do czego jest wykorzystywana i jak pożyczyć pieniądze po raz pierwszy.

W życiu bywają różne sytuacje, które wymagają szybkiego wsparcia finansowego. Może to być choroba i konieczność drogiego leczenia, ale również mniej dramatyczne wydarzenia, takie jak zepsuty samochód, awaria lodówki itp. W tego typu sytuacjach konieczne jest szybkie zdobycie środków, a pożyczka nadaje się do tego idealnie. Polacy chętnie pożyczają również pieniądze na remonty, a młode osoby - na realizację swoich pasji oraz podróże. W przypadku tych drugich przeszkodą w zaciągnięciu kredytu czy pożyczki może być czasami brak historii kredytowej. Na szczęście można rozwiązać ten problem.

Czym jest historia kredytowa?

Na początek należy wyjaśnić, czym jest historia kredytowa. Chodzi mianowicie o zgromadzone dane na temat kredytów i pożyczek danej osoby, przy czym taka historia kredytowa obejmuje zarówno obecnie spłacane zobowiązania, jak i już spłacone pożyczki lub kredyty. Historia kredytowa obejmuje tak naprawdę wszystkie produkty kredytowe, z jakich korzysta konsument, czyli również zakupy na raty, debety i limity odnawialne w koncie czy karty kredytowe. W historii odnotowywane są również poręczone kredyty oraz pożyczki.

Kluczową informacją w historii kredytowej jest to, jak spłacane są zobowiązania danej osoby. Pojawiają się zatem informacje, czy pożyczki i kredyty były regulowane w terminie lub jakie ewentualnie opóźnienia w spłacie się pojawiły. Takie dane są zbierane po to, żeby mogły z nich korzystać instytucje finansowe, gdy rozpatrują wniosek klienta o pożyczkę lub kredyt.

Jak buduje się historię kredytową?

Każda spłacona pożyczka lub kredyt wpływa pozytywnie na historię kredytową, a opóźnienia w spłacie lub brak spłaty zobowiązania tworzy oczywiście negatywny wizerunek pożyczkobiorcy. Dobra historia kredytowa to sygnał dla banku lub firmy pożyczkowej, że dana osoba jest wiarygodnym i solidnym klientem, więc warto mu pożyczyć pieniądze. Jak budować własną historię kredytową? Wystarczy korzystać z różnych produktów kredytowych i w terminie spłacać swoje zobowiązania. Jeśli wyrazimy zgodę, informacje o spłaconych zobowiązaniach pozostają w rejestrze przez 5 lat lub do czasu wycofania zgody. Jeśli kredyty lub pożyczki nie były spłacane w terminie, wtedy również pozostają w rejestrze przez 5 lat i to bez zgody zainteresowanego.

Pożyczka a brak historii kredytowej

Zastanawiasz się, jak historia kredytowa wpływa na wnioskowanie o pożyczkę?

Instytucje finansowe korzystają często z historii kredytowej przy podejmowaniu decyzji o pożyczeniu pieniędzy klientowi. Czy to znaczy, że bez takiej historii nie ma szansy zaciągnąć pożyczki? Zapytaliśmy o to eksperta.

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że każda firma pożyczkowa ma własne procedury przy ocenianiu wiarygodności klientów. O ile na przykład banki zawsze analizują historię kredytową osoby chcącej pożyczyć pieniądze, o tyle część firm pożyczkowych nie zwraca na to większej uwagi, poprzestając na innych metodach weryfikacji sytuacji finansowej - wyjaśnia ekspert VIVUS. To oznacza, że nawet osoba bez historii kredytowej ma szansę zaciągnąć pożyczkę. Historia kredytowa ma za zadanie ułatwić zaciągnięcie pożyczki, ale jej brak nie pozbawia szans na pożyczenie pieniędzy - podkreśla ekspert.

Jak zaciągnąć pożyczkę online?

Najłatwiej pożyczyć pieniądze bez historii kredytowej, wybierając pożyczkę online na rynku pozabankowym. Takie produkty oferują firmy pożyczkowe. Wystarczy wybrać pożyczkodawcę i wejść na jego stronę internetową. Tam wybieramy w kalkulatorze wysokość pożyczki oraz okres spłaty, a system pożyczkodawcy przelicza wszystkie parametry. Jeśli je akceptujemy, należy złożyć online wniosek o pożyczkę. To zwykle nieskomplikowany formularz. Potem wystarczy potwierdzić swoją tożsamość (najczęściej za pomocą przelewu weryfikacyjnego) i czekać na decyzję pożyczkodawcy.

Dlaczego warto wybrać pożyczkę przez Internet?

Pożyczki przez Internet oferowane przez firmy pożyczkowe to przede wszystkim wysoki komfort pożyczania pieniędzy. Wniosek można złożyć w zaciszu własnego domu albo gdziekolwiek się znajdujemy. Wystarczy do tego laptop lub smartfon z dostępem do Internetu. W przypadku takich pożyczek brak historii kredytowej nie jest zwykle przeszkodą do pożyczenia pieniędzy, co jest dodatkowym atutem. Warto również dodać, że formalności nie są skomplikowane przy pożyczkach online, a cały proces nie trwa długo. Do tego pieniądze są przelewane na konto pożyczkobiorcy szybko. Tak pozyskane środki można wydać na dowolny cel i nie trzeba o nim informować pożyczkodawcy.

Brak historii kredytowej nie jest przeszkodą w zaciągnięciu pożyczki, szczególnie na rynku pozabankowym. Oczywiście pozytywna historia kredytowa ułatwi i przyspieszy czasami decyzję pożyczkodawcy, ale nie jest czynnikiem najważniejszym przy podejmowaniu decyzji. Nawet bez historii kredytowej masz zatem szansę zaciągnąć pożyczkę, a przy okazji zaczniesz budować swoją historię.