Pomysł wprowadzenia bonu turystycznego został rozszerzony. Prezydent Andrzej Duda przesłał do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie. Wynika z niego, że rodzice otrzymają jednorazowe 500 złotych na każde dziecko lub 1000 złotych na każde dziecko niepełnosprawne.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W projekcie ustawy zapisano, że ważność jednorazowego bonu turystycznego będzie utrzymywana do końca marca 2022 roku. Do tego czasu rodzice mogą wykorzystywać bon i - co ważne - także rodzice dzieci, które do tego dnia się urodzą.

Jutro ustawą zajmie się Sejm, a następnie - zapewne 1 lipca - Senat.



Bon turystyczny o wartości 500 zł na dziecko przyznawany będzie niezależnie od poziomu dochodów. Skorzysta z niego 6 mln dzieci. Z prezydenckiego projektu ustawy wynika, że nie tylko rodzice wszystkich dzieci dostaną 500 złotych na wakacje, ale także, iż rodzice dzieci niepełnosprawnych dostaną drugie 500 złotych - czyli w sumie 1 tysiąc złotych.



Żeby dostać Polski Bon Turystyczny rodzic będzie musiał wejść na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam się zarejestrować. Dostanie wtedy kod do wykorzystania w hotelach na terenie Polski.



Bon będzie można wykorzystać u "operatora z katalogu bazy turystycznej". Trzeba będzie go przedstawić w trakcie rezerwacji lub w momencie zakwaterowania.



Ile wyniesie koszt bonu?

Koszt bonu turystycznego wraz z kosztami obsługi nie przekroczy 4 mld zł - wynika z prezydenckiego projektu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Dodano, że źródłem finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.



W uzasadnieniu prezydenckiego projektu podano, że będzie on miał pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.



Jak czytamy, szacuje się, że wejście w życie projektu ustawy pobudzi zakup usług turystycznych i imprez turystycznych realizowanych w Polsce.