Z początkiem lipca w bankach pojawi się "bezpieczny kredyt 2 procent". To oferta dla osób, które chcą wziąć kredyt na pierwsze mieszkanie. Wokół programu pojawia się sporo pytań. Jeśli macie wątpliwości - skorzystajcie z rad ekspertów. W piątek w RMF FM dyżur specjalistów.

Projekt bezpieczny kredyt 2 procent skierowany jest do osób do 45. roku życia, które nie mają jeszcze własnego mieszkania. Kredyty będą udzielane przez banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Kredyt 2 procent. Zapraszamy na dyżur ekspertów RMF FM

O szczegółach rządowego programu "bezpieczny kredyt 2 procent" będziemy przez cały dzień informować w Faktach RMF FM, internetowym radiu RMF24 oraz w naszym serwisie rmf24.pl.

Będziecie także mogli dopytać o warunki, kryteria przyznania kredytu ekspertów z banku Pekao SA. Dyżur specjalistów trwać będzie od godz. 10-14.

