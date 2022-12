Ubezpieczenie mieszkania, może obejmować nie tylko sam lokal, ale także to, co się w nim znajduje. Wykupując polisę warto pomyśleć o ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, który bywa drogi i podatny na uszkodzenia. Może także paść łupem złodziei, zostać zniszczony przez przepięcie w sieci elektrycznej, lub na skutek innych zdarzeń losowych. Zakup nowych urządzeń, lub ich naprawa to często spory wydatek, a odszkodowanie może powetować nam straty.

/ Materiały prasowe Czym jest polisa ubezpieczeniowa na elektronikę? W praktyce jest to rozszerzenie polisy mieszkaniowej, która chroni mury, stropy i podłogi przed wypadkami losowymi. W rozszerzonej wersji obejmuje również wyposażenie mieszkania, czyli elementy stałe i mienie ruchome. Wyposażenie stałe to takie, którego nie da się wynieść z mieszkania bez demontażu. Natomiast do mienia ruchomego należą sprzęty, które nie są przymocowane na stałe i które można zabrać ze sobą. Do tych dwóch kategorii należy sprzęt elektroniczny. Pod tym pojęciem, ubezpieczyciele rozumieją urządzenia, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego, lub obecności pól elektromagnetycznych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje więc wszystkie sprzęty elektryczne, które mamy w domu i których używamy poza nim. Są to urządzenia AGD jak np. lodówka, zmywarka, mikrofalówka lub ekspres do kawy, a także sprzęt RTV, czyli telewizor, radio, wszelkiej maści odtwarzacze i głośniki. Ochrona sprzętu elektronicznego obejmuje nośniki danych, takie jak komputer stacjonarny, czy laptop, oraz sprzęt przenośny np. telefony komórkowe, tablety, ładowarki i power banki. Można też dokupić ubezpieczenie bagażu, w którym przewozimy sprzęty elektroniczne, na wypadek rabunku lub innego nieszczęśliwego wypadku. Ale to nie wszystko, bowiem w polisie mogą znaleźć się też elektroniczne instrumenty muzyczne, sprzęt medyczny i fotograficzny. Jak widać, ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie urządzenia działające dzięki elektryczności lub polu elektromagnetycznemu. Dobrze jest więc wykupić ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Od czego ubezpieczyć sprzęt elektroniczny? Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w wersji podstawowej obejmuje zdarzenia losowe, np. powódź, wybuch, pożar, lub zderzenie z pojazdem mechanicznym. Na szczęście zdarza się to niezmiernie rzadko, ale zawsze istnieje pewne prawdopodobieństwo, że na nasz dom spadnie samolot, lub wjedzie samochód z pijanym kierowcą za kółkiem. Gdy utracimy sprzęt elektroniczny w wyniku kradzieży z włamaniem, aktów dewastacji i wandalizmu, także otrzymamy odszkodowanie. W zakres ochrony wchodzi też rabunek lub uszkodzenie sprzętu przenośnego poza miejscem zamieszkania. Ubezpieczenie elektroniki obejmuje sytuacje, gdy zostanie zniszczona w wyniku uszkodzeń powstałych na skutek zalania, uszkodzeń mechanicznych i przepięcia. Może do niego dojść przez uderzenie pioruna lub nagłe podwyższenie napięcia w sieci elektrycznej. Przed podpisaniem umowy trzeba koniecznie ją przeczytać, nawet gdy jest długa i napisana maczkiem. W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziemy bowiem tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Jest to lista sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Jeśli sprzęt elektroniczny zostanie zniszczony przez nas samych celowo, lub w chwilach wzburzenia emocjonalnego, nie otrzymamy ani grosza. Także w przypadkach, gdy znajomy pożyczy od nas aparat fotograficzny i nie odda, lub komputer zostanie zaatakowany przez hackerów, nie dostaniemy rekompensaty. W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego chronione są bowiem nośniki danych, ale same dane już nie. Ile kosztuje polisa na elektronikę? Najtańsza polisa ubezpieczeniowa na elektronikę w wersji podstawowej, to wydatek rzędu 200 zł rocznie. Najważniejszym wskaźnikiem, od którego zależy cena ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, jest suma ubezpieczenia. Ustala się ją w chwili podpisania umowy i powinna być odzwierciedleniem wartości mienia. Im jest ona większa, tym oczywiście polisa jest droższa. Średni koszt ubezpieczenia wynosi 600-700 zł rocznie. Wyłączenia obejmują urządzenia elektroniczne znajdujące się w budynkach gospodarczych, pomieszczeniach przynależnych i domkach letniskowych. Możliwe jest jednak rozszerzenie polisy o wymienione nieruchomości. Wtedy oczywiście jej cena wzrośnie.

Odszkodowanie wypłacane jest zazwyczaj do wysokości sumy ubezpieczenia, w zależności od wartości poniesionych strat. Wycenia je rzeczoznawca przysłany przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W większości firm istnieją też limity odpowiedzialności, co oznacza, że rekompensata wypłacana jest do określonej kwoty. Wszystko to określają ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Mamy też możliwość ubezpieczenia urządzeń firmy, jeśli prowadzimy ją w domu. Dokupujemy wówczas polisę, która będzie je uwzględniała. Ale uwaga! Przedsiębiorstwo nie może zajmować więcej niż połowy nieruchomości. RMF 24