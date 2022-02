Prezydent Andrzej Duda wyznaczył Adama Glapińskiego na kandydata na kolejną kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego - wynika z dzisiejszej wypowiedzi szefa banku centralnego.

Adam Glapiński / Tomasz Gzell / PAP

Chciałbym podziękować panu prezydentowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył przez wyznaczenie mnie kandydatem na prezesa Narodowego Banku Polskiego na następną kadencję - powiedział na konferencji prasowej Adam Glapiński.

Myślę, że byłoby to korzystne dla Polski, dla polskiej gospodarki, bo umocniłoby międzynarodowe przekonanie o stabilności polskiej waluty, o stabilności polskiej gospodarki, o stabilności polityki gospodarczej prowadzonej w Polsce - dodał dotychczasowy szef NBP.

Obecna kadencja Adama Glapińskiego jako prezesa NBP upływa 21 czerwca 2022 r. Szef NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja prezesa wynosi sześć lat. Ta sama osoba nie może sprawować funkcji szefa NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

"NBP podjął decyzję o rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych we właściwym momencie"

Glapiński na konferencji komentował wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej ws. kolejnej podwyżki stóp procentowych.

Społeczeństwa nauczyły się też funkcjonować w warunkach pandemii. Stąd przyjmujemy, że aktywność gospodarcza w kolejnych kwartałach będzie rosła i będzie następować poprawa światowej koniunktury - powiedział Glapiński.

Jak wskazał, "inflacja - niestety - na całym świecie nadal rośnie". To nie jest przypadek tylko Polski. W Polsce jest typowe zjawisko dla całego świata, z wyjątkiem kilku krajów, (...) które z różnych powodów specyficznych dla siebie tego unikają - tłumaczył.

Zdaniem szefa NBP "w szczególności inflacja w strefie euro - wbrew powszechnym oczekiwaniom lekkiego obniżenia - przyspieszyła do 5,1 proc.". To jest najwyższa inflacja od początku istnienia strefy euro - wskazał.

Zdaniem Glapińskiego, w wielu gospodarkach ceny rosną obecnie najszybciej od kilkudziesięciu lat. Zwracam na to uwagę od dawna. Szczególnie tym gorącym głowom, które jakoś Polskę traktują, jako szczególny przypadek i upatrują wzrostu inflacji w Polsce, jako skutek jakichś zaniechań, jakichś błędów ze strony banku centralnego czy też rządu. Mamy typową sytuację dla świata zachodniego - oświadczył Glapiński.

Prezes NBP wyjaśniał, że w Polsce stopy procentowe i inflacja zawsze były trochę wyższe, dlatego, "że jesteśmy krajem szybciej się rozwijającym".

Nie ulega żadnej wątpliwości z perspektywy czasu, który upłynął (...), że NBP podjął decyzję o rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych we właściwym momencie - powiedział Glapiński.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek, kolejny raz stopy procentowe. Główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 2,75 proc. Decyzja ta związana jest z dążeniem do obniżenia inflacji do celu NBP. Rada zakłada, że inflacja w tym roku utrzyma się na podwyższonym poziomie.

"Nie ma żadnej intencji NBP, by osłabić złotego"

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Glapiński zapewniał, że nie ma żadnej intencji NBP, żeby osłabiać złotego.



Kłamstwem jest teza, jakoby Narodowemu Bankowi Polskiemu zależało na słabym złotym. Nie ma uzasadnienia, dlaczego miałoby zależeć. To jest absurd - stwierdził Glapiński, dodając, że "nie wiadomo, jaka korzyść miałaby płynąć dla NBP ze słabego złotego".



Kwestionujemy fałszywą tezę polityczną, że kiedykolwiek chcieliśmy osłabiać kurs. Zacieśniamy politykę pieniężną i kredytową, co powinno umacniać kurs złotego i to będzie współgrać z całą polityką, jaką prowadzimy - dodał Glapiński.



Jak zaznaczył, "nie ma żadnej intencji NBP, żeby osłabiać złotego". W sytuacji obecnej, kiedy mamy podwyższoną inflację w średnim okresie (...) kurs ma wpływ na inflację. Nie jest on wielki, ale im wyższy kurs złotego, tym lepiej. Bo to wzmacnia ogólną politykę zacieśniania - mówił prezes NBP.



Podkreślał, że bank centralny jest zainteresowany tym, żeby kurs złotego był mocniejszy, co nie znaczy, że ma szczególne metody oddziaływania. Jak zaznaczył, kurs złotego jest całkowicie wolny i kształtujący się na rynku walutowym. NBP przez zmasowane interwencje mógłby dokonywać i czasami dokonuje drgnięcia tego kursu, ale to trwa kilka dni. Na kurs średni nie ma żadnego wpływu - mówił Glapiński. Dodał, że ta polityka została wprowadzona bardzo dawno, sprawdza się i jest słuszna.



Mamy wolny kurs, poddany wszystkim szokom, presjom, spekulacjom itd., ale dajemy sobie z tym radę. Interweniujemy wtedy, kiedy umacnianie bądź osłabianie złotego jest zbyt szybkie i spowalniamy ten proces. Bardzo rzadko to robimy - oświadczył Glapiński.

"Nie wyobrażam sobie, żeby tarcza antyinflacyjna nie została przedłużona do końca roku"

Rząd uruchomił tarczę antyinflacyjną, która obniża poziom inflacji w znaczący sposób. To jest tarcza, która ma działać do lipca, mam nadzieję, że tarcza zostanie przedłużona. Nie wyobrażam sobie, żeby nie została przedłużona do końca roku - powiedział prezes NBP.



Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że wydłużenie tarczy oznacza spadek dochodów budżetu.



W moim przekonaniu tarcza musi zostać przedłużona i rząd to zrobi i nad tym pracuje - dodał prezes NBP.



W ramach tarczy antyinflacyjnej został obniżony VAT-u na paliwo do 8 proc., VAT-u na żywność do 0 proc., a także na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia spadł z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.), na prąd do 5 proc. (obniżka z 23 do 5 proc.) i na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia spadł z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.).