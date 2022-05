Bogdan Zalewski już na starcie porannego wtorkowego programu w internetowym radiu RMF24 wyprzedzi fakty. Główny Urząd Statystyczny 31 maja o godzinie 10 poda dane o inflacji w maju. A nasz dziennikarz już o 7:07 zada 7 pytań o kondycję polskiego złotego oraz o najnowszą dietę ... dla portfeli.

Optycznie to one nawet ponoć puchną (przez presję na wyższe pensje), ale to chorobliwy efekt ... patologia finansowej puchliny. Pieniądze są coraz słabsze, cienkie jak rozwadniana zupka. Tak to można obrazowo opisać.

Można też mniej metaforycznie, bardziej konkretnie, profesjonalnie. Tak jak gość naszego dziennikarza: Piotr Arak, analityk społeczno-gospodarczy, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Choć, trzeba przyznać, że wtorkowy rozmówca naszego dziennikarza potrafi ubrać uczone analizy w świetne literacko opowieści.

Tak uczynił choćby w swojej książce pt. "Pandenomia. Czy koronawirus zakończył erę neoliberalizmu?". W oczekiwaniu na poranną rozmowę w radiu RMF24 można zapoznać się z poniższą próbką, przemyśleć i wyciągnąć własne wnioski.

Zachęcamy Słuchaczy i Czytelników!

Oto co Piotr Arak o inflacji pisze w swoim tomie:

Pie­nią­dze można za­ro­bić lub ukraść, można je także wy­pro­du­ko­wać, tro­chę po­dob­nie jak dziś "kopie się" w po­szu­ki­wa­niu no­wych bit­co­inów. W prze­szło­ści pro­duk­cja pie­nię­dzy ogra­ni­cza­ła się do ma­cha­nia ki­lo­fem i kilku sztu­czek al­che­micz­nych za­mie­nia­ją­cych wy­do­by­te mi­ne­ra­ły w sztab­ki i mo­ne­ty z mie­dzi, sre­bra i złota. Pro­duk­cja pie­nią­dza pod­le­ga­ła mo­no­po­lo­wi i była za­re­zer­wo­wa­na dla wład­cy. Gdyby ktoś prze­sa­dził z wy­do­by­ciem rud i bi­ciem monet, mógł­by wpaść w po­waż­ne kło­po­ty. Po sko­lo­ni­zo­wa­niu Ame­ry­ki Po­łu­dnio­wej Hisz­pa­nie uzy­ska­li do­stęp do nie­zmie­rzo­nych źró­deł sre­bra i złota. Stat­ki wy­peł­nio­ne ru­da­mi pły­nę­ły do hisz­pań­ski por­tów. Kró­le­stwo przy­go­to­wy­wa­ło się na świe­tla­ną przy­szłość - król Filip II uczy­nił Hisz­pa­nię pierw­szym mo­car­stwem o praw­dzi­wie glo­bal­nym za­się­gu. W tam­tym cza­sie słoń­ce nigdy nie za­cho­dzi­ło nad te­ry­to­ria­mi Hisz­pa­nii, a nie nad Wiel­ką Bry­ta­nią, jak pi­sa­ło się o dzie­więt­na­sto­wiecz­nej An­glii. Gdyby hisz­pań­ski król nie pro­wa­dził nie­ustan­nych wojen, za­pew­ne mógł­by bu­do­wać pa­ła­ce ze złota i sre­bra. Chciał jed­nak być wiel­kim zdo­byw­cą, co oka­za­ło się bar­dzo kosz­tow­ne. W re­zul­ta­cie Filip II czte­ro­krot­nie ogła­szał upa­dłość po­mi­mo swo­je­go nie­sa­mo­wi­te­go bo­gac­twa: w roku 1557, 1560, 1575 i 1596. Hisz­pań­ski wład­ca nie zda­wał sobie spra­wy, że w sto­sun­ku do zboża w spi­chler­zach, na­czy­niach ce­ra­micz­nych czy zbro­jach u płat­ne­rzy, za­rów­no w kraju, jak i za gra­ni­cą, było po pro­stu za dużo rudy sre­bra i złota. Złoto z No­we­go Świa­ta stra­ci­ło na war­to­ści w sto­sun­ku do sprze­da­wa­nych to­wa­rów. Dziś zja­wi­sko to na­zy­wa­my in­fla­cją. Hisz­pa­nie dzię­ki nowym za­so­bom złota ku­po­wa­li co mogli. Ujem­ny bi­lans han­dlo­wy i wy­dat­ki wo­jen­ne wojsk dzia­ła­ją­cych za gra­ni­cą do­pro­wa­dzi­ły do "eks­por­tu" złota i sre­bra do in­nych kra­jów Eu­ro­py Za­chod­niej przez hisz­pań­skie porty. W wy­ni­ku tego pro­ce­su ceny pro­duk­tów w Eu­ro­pie wzro­sły sze­ścio­krot­nie w ciągu 150 lat. Choć w prze­li­cze­niu na śred­nio­rocz­ny wzrost in­fla­cja taka wy­da­wa­ła­by się nie­wiel­ka, bo ceny rosły wtedy za­le­d­wie o 1-1,5 proc. rocz­nie, ale przed wie­ka­mi była to ogrom­na zmia­na.