Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma się zająć programem wsparcia dla kredytobiorców. Projektowi przyjrzymy się rano w naszym internetowym radiu rmf24. Chodzi o wakacje kredytowe, wsparcie dla kredytobiorców w szczególnie trudnej sytuacji oraz wprowadzenie innego niż WIBOR, mniej korzystnego dla banków wskaźnika, który - obok marży - jest składnikiem oprocentowania. Koszty pomocy mają pokryć banki. W szczegółach tego programu ukrywa się diabeł, którego Michał Zieliński poszuka w porannej rozmowie "7 pytań o 7:07" wraz z Arkadiuszem Szcześniakiem z Ruchu "Stop Bankowemu Bezprawiu".

Michał Zieliński zaprasza na wtorkową rozmowę! / RMF FM

Co właściwie zaplanował rząd? Czy walczą o to, żeby zapłacić za to możliwie mało? Czy nie powinny aby we własnym interesie wykazać się wspaniałomyślnością? Te pytania padną w porannej rozmowie w radiu rmf24.

Nasz dziennikarz będzie pytał m.in. o to kto powinien mieścić się w definicji kredytobiorcy w szczególnie trudnej sytuacji. Zapyta też jaka właściwie jest skala problemów z rosnącymi ratami kredytów i czy to może okazać się poważnym obciążeniem dla rządzących.