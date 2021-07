Budowa pierwszego domu to ogromne wyzwanie. Większość osób podczas takiego przedsięwzięcia popełnia różne błędy, czemu ciężko się dziwić. Eksperci budowlani potrafią jednak wyłonić kilka najpopularniejszych błędów, które najczęściej popełniają osoby niedoświadczone w stawianiu domów.

7 głównych błędów przy budowie domu dla rodziny

Większość błędów popełnianych podczas budowy domu jest związanych z wyborem złego projektu lub takiego, w którym występują błędy. Dużo problemów pojawia się też ze strony ekipy budowlanej, która fizycznie stawia nasz dom, dlatego każdy etap jej pracy warto kontrolować.

Można wyróżnić 7 najpopularniejszych błędów przy budowie domu, których warto unikać. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektórych z nich nie będzie można później naprawić, a tam, gdzie będzie się to dało zrobić, to stanie się to ogromnie kosztowne.

1. Zły wykop pod fundament

Niepoprawne wytyczenie zarysu budynku to jeden z najczęstszych błędów popełnianych na pierwszym etapie budowy. Najważniejszą kwestią, na którą trzeba tutaj zwrócić uwagę, aby uniknąć nieprawidłowości jest sprawdzenie wytycznych budynku przed zalaniem fundamentów betonem. Dzięki temu upewnimy się, że dom stanie w zakładanym miejscu, a jego podstawowe elementy będą dobrze zlokalizowane.

2. Niepełne zbrojenie

Zlecając wykonanie budowy ekipie budowlanej należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy zbrojenie zostało wykonane zgodnie z projektem. Bardzo często jest ono niepełne, tzn. nie ma odpowiedniej ciągłości. Warto to skontrolować szczególnie w obszarze narożników.

3. Złe lub brak zabezpieczenia przed wilgocią

Jest to jeden z tych błędów, który najmocniej odznacza się w przyszłości. Budynek niezabezpieczony przed wilgocią pochodzącą z gruntu będzie uszkadzał cały budynek, doprowadzając do zawilgocenia ścian i piwnic oraz powodując wzrost rachunków z tytułu ogrzewania.

4. Niepoprawne murowanie ścian

Kontrolując postępy budowy, warto zwrócić uwagę na następujące kwestie: przemurowanie i przewiązanie elementów murowych i optymalne rozłożenie zaprawy murarskiej.

5. Niezaizolowane tarasy i balkony

Projekty domów jednorodzinnych bardzo często posiadają też tarasy i balkony. Można nawet powiedzieć, że to najbardziej uciążliwy element, ponieważ wokół niego bardzo często pojawiają się pewne błędy. Najczęściej jest to brak izolacji tarasów i balkonów. Niezaizolowanie doprowadza do przemarzania i przeciekania tarasów, a następnie do zawilgocenia całego budynku.

6. Źle wyprofilowany wjazd do garażu

Szczególnie w projektach domów, w których garaż na samochód znajduje się w piwnicy, a nie na parterze, należy zwrócić uwagę na to, czy wjazd do niego będzie odpowiednio wyprofilowany. Poprawienie wjazdu w przyszłości może być bardzo czasochłonne, trudne i kosztowne.

7. Źle położony dach

Niepoprawnie wypoziomowany dach, czyli źle wyprofilowany to największy powód późniejszych problemów ze spływaniem wody. Dodatkowo dużo błędów popełnia się w kwestii zabezpieczenia dachu przed wilgocią.

Mając świadomość tego, jakie błędy są najczęściej popełniane, możemy uniknąć większości problemów, nawet jeśli jest to pierwsza taka poważna inwestycja w naszym życiu.

