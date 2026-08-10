Wakacje z dzieckiem. Pediatra radzi, na co szczególnie uważać

RMF24

Wakacyjne wyjazdy z dziećmi to nie tylko przygoda, ale i wyzwanie. Urazy na zjeżdżalniach i trampolinach, odwodnienie, udar cieplny, ukąszenia owadów – to właśnie z takimi problemami dzieci mogą wrócić z wakacji. Lek. Grażyna Glonek, pediatra kierująca POZ w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, w podcaście Radia RMF24 „Lekarz Dyżurny”, prowadzonym przez lek. Marka Łabno podpowiada, jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych podczas letniego wypoczynku.

Pediatra Grażyna Glonek podpowiada, jak przygotować się do podróży, by uniknąć najczęstszych problemów zdrowotnych i zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo oraz udany wypoczynek

Pediatra Grażyna Glonek podpowiada, jak przygotować się do podróży, by uniknąć najczęstszych problemów zdrowotnych i zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo oraz udany wypoczynek / Shutterstock

Podróże z dziećmi. Jak zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych? Czas: 16:35

Wakacyjna apteczka. Nie wszystko trzeba zabierać

Przed wyjazdem wielu rodziców przygotowuje rozbudowaną apteczkę, do której trafiają niemal wszystkie dostępne w domu leki. Zdaniem pediatry nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Szczególnie nie powinno się zabierać na własną rękę antybiotyków ani starych, otwartych wcześniej syropów.

Na pewno wyrzuciłabym antybiotyki, których rodzice sami nie powinni stosować i oczywiście całą masę syropów, zwłaszcza pootwieranych jeszcze wcześniej w domu i wożonych na wakacje. To nie ma większego sensu – mówi lek. Grażyna Glonek.

W podręcznej apteczce warto natomiast mieć podstawowe materiały opatrunkowe, sól fizjologiczną czy preparat łagodzący skutki ukąszeń. Ważne, aby część najpotrzebniejszych rzeczy znajdowała się pod ręką – w samochodzie, samolocie czy podczas wycieczki – a nie na dnie walizki.

Najważniejsze jest to, żeby rodzic był obok

Jednym z największych wakacyjnych zagrożeń wcale nie muszą być egzotyczne choroby. Pediatra zwraca uwagę na sytuacje, które wynikają z braku odpowiedniego nadzoru nad dzieckiem. Szczególnie problematyczne może być korzystanie z telefonu przez rodziców podczas pobytu na basenie czy w innych miejscach, w których dziecko powinno znajdować się pod stałą obserwacją.

Dzieci organizują sobie same czas, a rodzice siedzą i scrollują telefony. Więc jeżeli jedziemy na te wakacje, to pamiętajmy, że jedziemy z dziećmi i trzeba im poświęcić czas – podkreśla lek. Grażyna Glonek – kierownik POZ w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

Zjeżdżalnie i trampoliny. Czy są bezpieczne?

Wakacyjne urazy często mają bardzo przyziemne przyczyny. Dzieci mogą doznać kontuzji podczas korzystania ze zjeżdżalni czy trampolin. Szczególną ostrożność trzeba zachować w przypadku młodszych dzieci.

No niestety każdego roku z wakacji wracają dzieci po urazach ze zjeżdżalni czy trampolin – mówi lekarka.

Jak dodaje, trzeba przestrzegać zasad dotyczących liczby osób korzystających z takich atrakcji i obserwować dziecko podczas zabawy.

Prowadzący podcast „Lekarz Dyżurny” Marek Łabno i pediatra Grażyna Glonek / RMF FM

Zmęczenie dziecka może być sygnałem ostrzegawczym

Latem rodzice często tłumaczą senność, rozdrażnienie czy wyraźne osłabienie dziecka intensywnym dniem, długą wycieczką albo zabawą na plaży. Tymczasem takie objawy mogą wskazywać na przegrzanie lub udar cieplny.

Jest to częsty objaw udaru cieplnego i na to trzeba zwracać uwagę, że dziecko musi być dobrze nawodnione. Nie powinno siedzieć wiele godzin na słońcu – ostrzega pediatra w podcaście Radia RMF24 „Lekarz Dyżurny”.

Szczególnie niebezpieczne mogą być także wielogodzinne podróże w upalne dni.

W czasie gorących dni trzeba również pamiętać o regularnym uzupełnianiu płynów.

Przed wyjazdem sprawdź szczepienie przeciwko tężcowi

Jedną z najważniejszych rzeczy, o których rodzice powinni pamiętać jeszcze przed rozpoczęciem podróży, jest sprawdzenie aktualności szczepień. Kluczowe jest szczepienie przeciwko tężcowi, ponieważ podczas wakacji nietrudno np. o skaleczenie.

Przede wszystkim zalecałabym rodzicom, by sprawdzili aktualność szczepienia przeciwko tężcowi. I to jest moim zdaniem zasadnicza sprawa. Gdziekolwiek nie jedziemy, czy to będą wakacje w Polsce, czy będą to wakacje za granicą – podkreśla specjalistka.

Kleszcze, komary i inne owady. Zabezpieczyć trzeba się przed wyjściem!

Letni wypoczynek na łonie natury nieodłącznie wiąże się z kontaktem z owadami. Przed wyjściem do lasu, na łąkę czy w inne miejsca, gdzie występują kleszcze, dziecko powinno być odpowiednio zabezpieczone. Znaczenie ma zarówno właściwy preparat odstraszający owady, jak i odpowiedni ubiór.

Po powrocie warto dokładnie obejrzeć skórę dziecka. Szczególną uwagę należy zwrócić na okolice szyi, pachwin, głowy czy miejsca pod kolanami.

Warto również mieć przy sobie pęsetę lub specjalne narzędzie do usuwania kleszczy. Jeśli dojdzie do ukąszenia, kleszcza należy usunąć w całości. Nie powinno się smarować go olejem ani masłem.

Przygotowanie do wakacji z dzieckiem nie musi oznaczać zabierania ze sobą całej domowej apteczki. Ważniejsze jest sprawdzenie podstawowych kwestii – aktualności szczepień, przygotowanie podręcznej apteczki, odpowiednie nawodnienie i ochrona przed słońcem oraz owadami.