Pokaż śniadaniówkę - a powiem jaką jesteś mamą? Zdrowie na zdjęciu

RMF24

Kwiaty, gwiazdki oraz serduszka wycięte owoców i warzyw, a do tego samodzielnie pieczony chlebek bananowy i świeże bułeczki. Mamy rywalizują w pomysłach na idealne pudełko do szkoły z najlepszą, najzdrowsza zawartością i w mediach społecznościowych zamieszczają ich zdjęcia. A czym wypełniają szkolne śniadaniówki: mama-nauczycielka, mama-psycholog i mama-dietetyczka?

Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie. Nauczyciele potwierdzają, że tutaj, większość dzieci przynosi śniadaniówki wypełnione zdrowymi produktami. Uczniowie pokazują choćby: orzechy, paprykę, winogrona, jabłko czy marchewkę. Prawie wszyscy mają kanapki, a słodkie lub słone przekąski to tylko niewielki dodatek.

To pokazuje, że drugie śniadanie przynoszone przez uczniów – jest przemyślane. Rodzice dbają o to, żeby było zbilansowane, ale szkoła też ma swój wkład:

Mamy nawet takie dni, kiedy robimy zdrowe śniadanie w szkole. Rozmawiamy o nim. Sugerujemy również rodzicom, czego nie warto wkładać do śniadaniówki. Wiadomo, że to są tylko sugestie, ale widzę, że świadomość rodziców z każdym rokiem jednak wzrasta – mówi dla Twojego Zdrowia RMF24 Ewelina Rębisz, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej numer 114 w Krakowie.

dwie kobiety w klasie trzymające mikrofon

Mama-nauczycielka

W internecie rodzice podnoszą poprzeczkę. Wyraźny jest trend, polegający na tym, że mamy wycinają z owoców i warzyw: kwiatuszki, serduszka i gwiazdki. Codziennie wypiekają też świeże bułeczki i chlebki – na przykład bananowe. Czy faktycznie widać to w szkole?

Zdarza się, ale myślę, że to jest taki trend, który utrzymuje się w szkole jednak tylko do końca września. Później, życie weryfikuje wiele takich baniek instagramowych. Śniadania są zdrowe. Pojawiają się karteczki z miłymi słowami do dziecka, ale raczej już odchodzimy od tego codziennego wypieku – podkreśla nauczycielka.

Rodzice być może zauważają, że po kilku godzinach w szkole owocowo-warzywne kwiaty więdną, a wnętrze śniadaniówki nie jest już jak z obrazka. A co mama-nauczycielka wkłada do niej dla swojej córki?

Wiadomo, że pojawia się tam czasem delikatna słodycz, ale przede wszystkim są to: warzywa, owoce, orzechy, bardzo często kabanosy lubiane przez dzieci. No i ta słynna szkolna kanapka – wymienia Ewelina Rębisz.

Właściwie skomponowana śniadaniówka to pierwsza lekcja dotycząca tego jak należy się odżywiać – i ta wiedza zaprocentuje w przyszłości, bo młodzi ludzie uczą się w ten sposób jak komponować zdrowy posiłek.

Mama-psycholog

Zdaniem ekspertów warto mówić o tym, jak powinno wyglądać zdrowe drugie śniadanie i zachęcać rodziców do tego, żeby przygotowywali przemyślane, właściwie skomponowane śniadaniówki. Problem z nowym trendem w internecie jest jednak taki, że pokazywanie czasochłonnych pudełek – obniża poczucie własnej wartości wśród mam, które mają mniej czasu i energii na wycinanie kształtów z owoców, warzyw czy kanapek albo własne wypieki. Pojawia się także pytanie: po co fotografować idealnie wyglądające śniadania i zamieszczać je w sieci?

Chciałam zaznaczyć nie mam nic przeciwko zdrowym śniadaniówkom, pieczołowicie przygotowanym, liścikom - nie chcę tego deprecjonować. Natomiast mówię tutaj o tym zjawisku publikowania tego. Zastanawiałabym się, jaki jest tego cel i co to może robić innym mamom. Przyczyn może być bardzo dużo, ale myślę, że za tym stoi jakaś niezaspokojona potrzeba uznania, docenienia oraz pokazywania takiego macierzyństwa od perfekcyjnej strony. Natomiast z psychologicznego, ale też zdroworozsądkowego podejścia - nie można być perfekcyjnym rodzicem. Moim zdaniem wspieranie takiego trendu - może przynieść dużo szkody – tłumaczy Magdalena Pająk, psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zresztą śniadaniówki pokazywane jako „idealne” - też nie są wolne od krytyki. Pod zdjęciami pojawiają się komentarze sugerujące, że można było przygotować je lepiej.

To jest zaskakujące. Myślę, że po prostu tu jest też takie zjawisko eskalacji i uważam, że żadna skrajność nie jest dobra. Jeżeli znajdzie się inna mama, która jeszcze do tej idealnej śniadaniówki - będzie miała zastrzeżenie, no to myślę, że nie można tego zdiagnozować inaczej, niż jako rywalizacja. Osobiście, jako psycholog i jako mama nie chciałabym wchodzić w takie konkurencje. Myślę, że każda mama bardzo się stara i jest najlepszą mamą, jaką może być dla swojego dziecka i chciałabym je wspierać w ich niedoskonałościach, a nie wytykać im to, czy kanapka była w gwiazdki, czy w serduszko Myślę, że relacje osobiste z dzieckiem, czas z nim spędzony, atmosfera w domu - to wszystko jest zdecydowanie ważniejsza niż to, jaki kształt ma kanapka – wyjaśnia specjalistka.

mama daje prezent synowi w kuchni

A jak wygląda śniadaniówka mamy-psychologa?

Syn dostał do śniadaniówki kanapkę z masłem, sałatą, szynką, serem. Dostał też batonika, takiego z orzechami i owocami sprasowanymi oraz mus owocowy. To taka nasza przykładowa śniadaniówka – zdradziła Magdalena Pająk.

Podkreślając, że drugie śniadanie przygotowujemy przede wszystkim dla dziecka – a nie dla braw i „lajków” w mediach społecznościowych, bo nie zawsze uda się zrobić tak – żeby było idealnie.

Czasami przez natłok obowiązków nie kupię świeżego pieczywa i wtedy dziecko mi powie: „Mamo, ale ta kanapka była sucha". To się zdarza i wtedy mówię: „Przepraszam synku" – przyznaje mama-psycholog, jeszcze raz podkreślając, że właściwa relacja i wzajemne zrozumienie są najważniejsze.

Mama-dietetyczka

Wciąż jest jednak tak, że rzeczywistość najczęściej jest zupełnym przeciwieństwem tego, co obserwujmy w internecie. Tam – śniadaniówki marzeń, tutaj – gotowe słone i słodkie przekąski. Paluszki, wafelki i batoniki – to nie jest wartościowe drugie śniadanie. Jak wypośrodkować?

Zwracajmy przede wszystkim uwagę na skład, żeby był jak najkrótszy i też na to, żeby zawierały te produkty jak najmniej cukru i też może soli oraz żeby były jak najbardziej naturalne. Wybierajmy może owoce, produkty pełnoziarniste i oczywiście dodatek warzyw też jest wskazany. Owoce raczej te niskocukrowe. No i oczywiście białko - które będzie tutaj przez cały dzień pomagało utrzymać brzuch najedzony, czyli tę sytość i dzięki temu dziecko po prostu będzie myślało o nauce, a nie o głodzie – podkreśla Agnieszka Karelus, dietetyczka ze Szpitala MSWiA w Krakowie.

Czy dzieci mogą dostać do szkoły choćby czekoladę?

Oczywiście, nie jestem zwolenniczką, żeby dawać tutaj same marchewki i zdrowe przekąski, bo rzeczywiście zasada osiemdziesiąt na dwadzieścia absolutnie się w śniadaniówce sprawdza. Możemy dać ten dodatek, powiedzmy mniej zdrowy - aczkolwiek też niech to będzie jednak ta zdrowsza alternatywa. Zamiast załóżmy batona, który zawiera słodziki czy dodatkowe, niekoniecznie dobre tłuszcze - niech to będzie na przykład gorzka czekolada z dodatkiem pomarańczy – zaznacza specjalistka.

A co mama dietetyczka zmyka w śniadaniówkach swoich dzieci?

Mam dwójkę dzieci i syn jest mniej wybiórczy, jeżeli chodzi o jedzenie. Córka z kolei bardziej. I tutaj ważne jest, żeby dopasować indywidualnie tę śniadaniówkę do danego dziecka. Syn zjada przede wszystkim posiłki w szkole, a jeżeli chodzi o córkę, to tutaj właśnie już jest różnie - w zależności od tego, co jest na ten obiad. W jej przypadku śniadaniówka jest kluczowa i tutaj mamy: produkty pełnoziarniste, orzechy włoskie, migdały oraz borówki. Akurat moje dzieci lubią i uważam, że jest to bardzo fajny owoc – nie zawiera bardzo dużo cukru, natomiast są to: polifenole, flawonoidy, więc bardzo cenny dodatek. Mamy też serki - bo akurat córka lubi takie w postaci paluszków, a jest to źródło białka – zaznacza Agnieszka Karelus.

przygotowywanie zdrowej kanapki z warzywami i owocami

Banany i winogrona, to już słodsze owoce – ale też jak najbardziej warto wziąć je pod uwagę. Ważne, żeby śniadaniówkę wypełniały jak najzdrowsze produkty – ale takie, które dziecko zje. Chlebek bananowy też można upiec – ale jeżeli nie mamy na to czasu, to nie oznacza to, że jesteśmy gorszymi rodzicami.

Jeżeli nie mamy czasu i tak naprawdę ta śniadaniówka każdego dnia staje się dla nas powodem do frustracji - nie dajmy się zwariować. Jeśli kupimy pieczywo dobrej jakości w dobrej piekarni – to także zaspokoimy potrzeby dziecka – wyjaśnia dietetyczka.

Ważne w przypadku owoców i warzyw jest też to, że jeżeli zaczniemy coś z nich wycinać – może okazać się, że puszczą soki, zmiękną albo ściemnieją, a wtedy i tak nie będą atrakcyjne dla dziecka. Od tego w jakim kształcie – ważniejsze jest więc to, jak je podamy, żeby były atrakcyjne nie tylko rano do zdjęcia... ale także po trzeciej i czwartej lekcji w szkole.

A dlaczego dobrze przygotowana i przemyślana śniadaniówka jest tak ważna?

Tutaj zdecydowanie mówimy o tym, żeby dziecku się dobrze myślało w szkole, żeby dobrze przyswajało wiedzę. Ważne jest więc wprowadzenie pewnych produktów, które będą korzystnie wpływać na pracę mózgu, a będą to węglowodany złożone i dobrej jakości tłuszcze – czyli orzechy, nasiona, pestki dyni czy słonecznika oraz migdały… które dają energię, ale ją rozkładają na cały dzień. To także białko, czyli: dobrej jakości szynka, ser, jajko, jakieś kabanosy - wymienia Agnieszka Karelus.

Ważne, żeby dziecko zjadło wszystko, a do domu przyniosło pustą śniadaniówkę – do wypełnienia na kolejny dzień.