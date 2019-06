​Wczasy to dla wielu ludzi okres, kiedy nie chcą się o nic martwić, a jedynie wypoczywać i cieszyć czasem spędzonym z najbliższymi. Komfortowe wakacje zapewniają głównie biura podróży, które organizują dla swoich klientów przeloty, zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę animatorów. Czy wobec tak szerokiej oferty biur podróży opłaca się organizować wczasy samodzielnie?

Wczasy z biura podróży - 2 powody, dla których warto się na nie zdecydować / Materiały prasowe

1. Zakres wycieczki organizowanej przez biuro podróży

2. Wczasy dla zapracowanych, rodzin z dziećmi i seniorów

Jedną z niewielu cech samodzielnie organizowanych wakacji, która przeważa nad wycieczkami z biura podróży, jest koszt - ten potrafi być nawet dwa razy mniejszy, jeśli podejmiemy się załatwienia wszystkich formalności we własnym zakresie. Obecnie jednak biura podróży mają bardzo duże możliwości negocjacji z hotelami i przewoźnikami na całym świecie, dlatego ceny wycieczek są czasami bardzo zbliżone do ceny wyjazdów organizowanych samodzielnie.

Biuro podróży jako touroperator zajmuje się organizacją całego wyjazdu, począwszy od wyjazdu z Polski, przez transport z lotniska do hotelu, rezerwację noclegów, wyżywienie, opiekę animatora, aż po bezpieczny powrót do kraju. Wyjeżdżając na wakacje nie trzeba więc martwić się o żaden aspekt organizacyjny wyjazdu. Co więcej, za dodatkową opłatą turyści mogą wykupić ciekawe wycieczki fakultatywne po okolicznych zabytkach, a nawet do innych miast. Ceny wynegocjowane przez biuro podróży są zwykle niższe od standardowych, oferowanych turystom na miejscu. W efekcie wczasy z biura podróży są bardzo wygodne i tanie, co potwierdzają wycieczki z https://dreamtours.pl/wakacje/grecja .

Wczasy organizowane przez biura podróży to gratka dla tych, którzy ze względu na liczne obowiązki zawodowe i prywatne nie chcą jeszcze dodatkowo organizować samodzielnie wyjazdu. Gotowa oferta zapewnia komfort i wygodę - nie trzeba się o nic martwić i można się skupić na odpoczynku i zwiedzaniu. Tę opcję wybierają też często rodziny z dziećmi, które bardzo cenią sobie bezpieczeństwo podczas wakacji oraz możliwość korzystania z wygód przeznaczonych dla dzieci. Liczą się też zajęcia organizowane przez hotelowych animatorów - dzieci mogą zostać pod ich opieką, a rodzice w tym samym czasie korzystają z innych atrakcji, przeznaczonych dla osób dorosłych. Nie bez znaczenia, szczególnie dla seniorów, jest także fakt, że taki wyjazd nie wymaga znajomości języka obcego - biuro podróży zapewnia często przewodników mówiących po polsku.