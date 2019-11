Gastronomia w Polsce jak również w całej Europie przeżywa prawdziwe okres rozkwitu-renesansu. Coraz częściej wszelkie punkty gastronomiczne takie jak restauracje, bary, kawiarnie czy też food trucki są oblegane w godzinach szczytu. Kelnerzy oraz właściciele restauracji w tych miejscach mają utrudnione zadanie - muszą jednocześnie zebrać zamówienia, dostarczyć je szefowi kuchni, po przygotowaniu dostarczyć klientowi do stolika oraz zadbać o rachunek i zapłatę. Cały proces zajmuje wiele czasu, ale programy dla restauracji muszą rozwiązać ten problem i zapanować na zdarzeniami które zachodzą podczas codziennej konsumpcji. Jednym z takich systemów jest mobilne oprogramowanie ABS POS. Nowatorski system rozwijany przez inżynierów z Polski.

System ABS POS / Materiały prasowe

Funkcje programu ABS POS Mobilne oprogramowanie ABS POS do gastronomii pozwala na jednoczesną kontrolę wielu aspektów za pomocą smartfona lub tabletu. Używając aplikacji na tablecie mamy możliwość na wykonywanie w jednym czasie takich czynności, jak: przyjmowanie zamówień na tablecie, które automatycznie zostaną wysłane do kuchni, która będzie mogła je odebrać na ekranie, więc jest to spora oszczędność czasu dla kelnera.

Dodatkowo aplikacja pozwala na gromadzenie danych oraz generuję raporty i pozwala na zdalną kontrolę magazynu. Takie ułatwienie może przynieść duże korzyści dla restauracji oraz zwiększyć zyski, ponieważ nie traci się czasu na sprawdzanie zasobów, poszukiwanie danych, bo wszystko jest łatwo dostępne w mobilnym oprogramowaniu ABS POS dla gastronomii.

Główne zalety systemu ABS POS dla gastronomii

Program dla restauracji jest znaczną innowacją w gastronomii i może skutecznie przyspieszyć obsługę klientów. Warto pamiętać, że zadowolony z obsługi klient z pewnością zapamięta profesjonalne podejście restauracji i z chęcią do niej powróci.

Oprogramowanie ABS POS pozwala na generowanie raportów sprzedaży, więc jest doskonałym narzędziem do gromadzenia danych. Koniec z masą teczek i dokumentów, w których często pojawiał się bałagan, a dodatkowo były nie ekologiczne. Aplikacja pozwala na mobilne gromadzenie raportów oraz łatwy dostęp do nich w każdej chwili.

Używając aplikacji restaurator ma większą kontrolę nad swoim biznesem. Mobilne oprogramowanie pozwala na kontrolę swojego przedsięwzięcia z każdego miejsca i w każdym czasie za pomogą urządzenia mobilnego. Prowadzenie restauracji jeszcze nigdy nie było tak proste.

Dlaczego warto zainwestować w ABS POS

Aplikacja została zaprojektowana i stworzona przez profesjonalistów, którzy przewidzieli wszystkie aspekty decydujące o dobrej aplikacji i stworzyli bardzo intuicyjną i przyjazną klientowi o następujących cechach:

przejrzysty interfejs aplikacji znacząco zwiększa komfort pracy,

przedstawienie bazy PLU za pomocą ikonek, które można dowolnie personalizować według własnych preferencji,

zastosowanie podziału na kategorię pozwala na szybsze odnalezienie pozycji przez klienta,

przedstawienie zamówienia klienta jako przejrzystej listy z zamówioną ilością oraz uwagami do zamówienia,

opcja szybkiego wyszukiwania, która sprawdza się w przypadku częstych zmian w menu,

dostosowanie formy płatności do klienta, tak aby miał wybór czy chce zapłacić kartą, gotówką, przelewem czy też chce fakturę.

Mobilne oprogramowanie ABS POS znacznie ułatwia prowadzenie własnej gastronomii i jest świetnym sposobem na pójście restauracji z duchem czasu. System posiada wiele praktycznych cech oraz przez swoją intuicyjność jest prosty w obsłudze.