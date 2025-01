To dla nas wyjątkowy dzień - dziś obchodzimy 35. urodziny naszego radia. Z tej okazji w RMF FM organizujemy Dzień Cudów. Na naszych słuchaczy czekają niespodzianki - w ten sposób chcemy podziękować za to, że przez wszystkie te lata byliście z nami. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski zameldował się o 6:00 w Pomorskiem. Słupsk - Ryczewo - czekamy na Was, aby zatankować Wasze samochody! W Rzeszowie na Podkarpaciu czeka na kierowców z kolei Dominik Smaga.