Oko Saurona – u wrogów budziło strach, sojusznikom dodawało siły. Oko pozbawione powieki, za to otoczone ogniem, nigdy nie zasypiało. Postać Saurona, której bali się nawet najwięksi bohaterowie Śródziemia, czyli mitycznej krainy stworzonej przez J.R.R Tolkiena we Władcy Pierścieni. Skoro było tak przerażające, to może z okazji Halloween powinno ponownie straszyć, tym razem mieszkańców Ameryki? Petycję w tej sprawie wciąż można podpisać!

Grupa The Fellowship (jej nazwa odnosi się do Drużyny Pierścienia z pierwszej części książkowej sagi "The Fellowship of the Ring"), apeluje aby w Halloween Oko Saurona rozbłysło na szczycie najwyższego budynku San Francisco, 61-piętrowej wieży Salesforce. Wieżowiec ma gigantyczny wyświetlacz na szczycie, więc pokazanie na nim Oka Saurona nie byłoby szczególnie trudne.

Pomysłodawcy apelują do właścicieli budynku o "wywieszenie flagi" dla wszystkich, którzy ośmielają się marzyć, jednocząc przy tym dzielnice, wzmacniając więzi i budując mosty. Ten pełen zabawy i artyzmu spektakl nie tylko będzie idealnie pasował do Halloween, ale i ma szansę przez jedną noc radować wszystkich mieszkańców - tłumaczy grupa The Fellowship, która przygotowała nawet wizualizację swojego pomysłu.

Tu znajdziesz petycję w tej sprawie

Karolina Michalik



(mch)