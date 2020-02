Drużyna Culinary Team of Poland zdobyła brązowy medal w kategorii dań regionalnych na Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Stuttgarcie. Internationale Kochkunst Ausstellung, w skrócie IKA, to prestiżowe wydarzenie kulinarne, w którym bierze udział kilkadziesiąt reprezentacji z całego świata.

Palce lizać! / Dariusz Dzik /



Culinary Team of Poland prezentował swoje potrawy 17 lutego. Były one przygotowane według wytycznych zawartych w regulaminie i opierały się o regionalne produkty. Kucharze zrobili m.in. pralinę z purre z pasternaka, tymbalik wegański z pomidorów z bursztynem czy pierożek ze smardzem i wędzonym twarogiem.

Udało nam się, wracamy z brązowym medalem do Polski - mówi Krzysztof Szulborski, prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Zespół jest młody, dużo jeszcze przed nami. Mamy w sobie tyle zapału, energii i pomysłów na pokazanie kuchni polskiej na arenie międzynarodowej, że jestem przekonany, że kolejny podbój kulinarny Europy przyniesie nam jeszcze więcej satysfakcji no i ten wymarzony, złoty medal - dodaje prezes Szulborski.

Kulinarne dzieła sztuki! / Dariusz Dzik /

Takie dania trzeba zaprojektować, one musza być artystyczne i kreatywne, wyglądać cudownie i urzec jurorów, którzy będą te dania oglądali - zdradza Grzegorz Parczewski, Executive Senior Chef. Co prawda oceny potem drażnią, bo to nie jest bieg na 100 metrów, gdzie fotokomórka ocenia pozycję biegacza do setnej sekundy. Tu przychodzą cztery osoby, każda ocenia według własnego gustu i samopoczucia w danym momencie. Nawet jeśli nam się wydaje, ze prace są świetne, to z oceną bywa różnie. Oczywiście z brązu jesteśmy bardzo zadowoleni, w momencie ogłaszania werdyktu euforia była ogromna. Brązowy medal naprawdę nie jest zły - kwituje Parczewski.

Kucharze gotowali nieprzerwanie przez 24 godziny poprzedzające prezentację. Potrawy ustawiono na stole o wymiarach 3x3 metry, na którym dodatkowo stanął żagiel, nawiązujący do bałtyckich smaków.

Brązowy medal dla polskich kucharzy / Dariusz Dzik /

Rano rozłożyliśmy wszystkie talerze na stole, wyglądało to bardzo pięknie - mówi Zbigniew Korzeniowski, Senior Chef Manager. Myślę, że nie mieliśmy najlepszy stół tego dnia konkursu. Co prawda pojechaliśmy po złoto, ale brązowy medal ma właściwie zbliżony kolor, sam udział w olimpiadzie jest ważną rzeczą, a medal - przeważną - dodaje Korzeniowski.

Culinary Team of Poland nie była jedyną polską grupą kucharzy na IKA. W olimpiadzie wzięła udział również Narodowa Reprezentacja Polski. W kategorii dań narodowych ten zespół zdobył trzy srebrne medale: dwa wywalczyli seniorzy, jeden reprezentacja juniorów.