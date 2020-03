Problem z pracodawcą, kontrolą drogową lub biurem podróży? Życie pisze różne scenariusze i takie sytuacje mogą przytrafić się każdemu z nas. Jednak Polakom bieżące konsultacje z prawnikiem i obrona swoich praw w sądzie nadal bardziej kojarzy się z fabułą amerykańskich filmów, w których bohaterowie bez chwili wahania walczą o swoje nawet z największymi korporacjami, niż z polskimi realiami. To jednak nie musi być filmowa fikcja.

Czy tego chcemy czy nie, z prawem mamy do czynienia na każdym kroku. Codziennie uczestniczymy w różnych sytuacjach, które reguluje prawo - np. stosujemy się do przepisów ruchu drogowego jadąc samochodem czy przechodząc przez jezdnię, zawieramy umowę np. decydując się na abonament firmy telekomunikacyjnej, kupując obuwie czy zagraniczną wycieczkę. Nie możemy wyeliminować ryzyka, że ktoś nie dotrzyma warunków zawartej umowy czy nie zastosuje się do przepisów. Pomoc prawna może przydać nam się nie tylko, gdy jesteśmy poszkodowani, ale także gdy to my sami nieumyślnie naruszymy prawo i jesteśmy sprawcą np. wypadku samochodowego. Ryzyko towarzyszy nam więc na każdym kroku.

Przed ryzykiem ponoszenia wysokich wydatków z własnej kieszeni możemy zabezpieczyć się ubezpieczeniem prawnym. To bardzo popularny na Zachodzie Europy rodzaj polisy, który dziś podbija także polski rynek. Ubezpieczenie prawne z jednej strony oferuje pomoc merytoryczną w postaci szybkich, nielimitowanych telefonicznych porad prawnych. Nasz klient może w każdej chwili zadzwonić na infolinię i otrzymać informację odnośnie swojego problemu i zapytać o przysługujące mu w danej sytuacji prawa oraz obowiązki. W wielu sytuacjach można bowiem uniknąć złych decyzji i niekorzystnych konsekwencji prawnych dzięki wcześniejszej konsultacji z prawnikiem. Dodatkowo, ubezpieczony może także zlecić DAS analizę prawną dokumentów, w tym umów. Z drugiej strony ubezpieczenie zapewnia finansowanie kosztów usług prawnych takich jak np. honorarium adwokata czy też koszty sądowe. Co ważne, finansowanie nie jest uzależnione od wyniku sprawy, czyli polisa pozwala klientom DAS prowadzić proces sądowy bez ponoszenia finansowego ryzyka związanego z ewentualną przegraną - mówi Alicja Gruszka, ekspert DAS Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej.

Prawny as w rękawie

Ubezpieczenie prawne pomoże m.in. w sprawach związanych z:

wypadkiem lub stłuczką na drodze (np. dochodzenie odszkodowania od sprawcy wypadku);

obroną w sprawach karnych (np. oskarżenie o spowodowanie wypadku samochodowego);

pracą (np. bezpodstawne wypowiedzenie);

zawartymi umowami (np. problem z rezygnacją z wycieczki z biura podróży, reklamacją telewizora);

nieruchomością (np. dochodzenie odszkodowania od sąsiada za zalane mieszkanie).

Co ważne, ubezpieczeniem prawnym można objąć nie tylko siebie, ale całą rodzinę, konkretny pojazd czy też swoją firmę.

Ubezpieczenie prawne jest ważnym zabezpieczeniem naszych finansów także gdy przebywamy za granicą, gdzie stawki adwokatów mogą być znacznie wyższe niż w Polsce. DAS zapewnia wsparcie swoim klientom zarówno na terenie Polski, jak i w ponad 40 państwach na terenie Europy i w obrębie basenu Morza Śródziemnego, w tym w popularnych destynacjach urlopowych, jak Egipt, Turcja, Tunezja czy Maroko. Poza tym, DAS pozostawia ubezpieczonym swobodę w zakresie wyboru prawnika, choć oczywiście na życzenie klienta pomagamy także w znalezieniu odpowiedniego specjalisty. Dzięki rozbudowanej sieci kancelarii partnerskich w Polsce i za granicą zapewniamy specjalistyczne i polskojęzyczne wsparcie przy problemach prawnych. To najszersza ochrona na polskim rynku - dodaje Alicja Gruszka, ekspert DAS.



Czy mnie na to stać?

Co najważniejsze, ubezpieczenie prawne jest w zasięgu finansowym każdego Polaka.

Roczny koszt ubezpieczenia prawnego wynosi mniej więcej tyle samo co koszt jednorazowej konsultacji z prawnikiem w większym mieście. A przy poważniejszym problemie na jednej poradzie zwykle się nie skończy. Do tego dochodzą jeszcze koszty sądowe. Sama sprawa w sądzie może wiązać się z koniecznością wydania od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. I to właśnie z powodu wysokich kosztów Polacy często rezygnują z walki o swoje prawa w sądzie. Podsumowując, ubezpieczenie prawne możemy traktować jako sposób na stały dostęp do prawnika w codziennych, bieżących sprawach, jak np. kłopot z reklamacją telewizora czy też konieczność konsultacji umowy z pracodawcą. Z drugiej strony, polisę warto posiadać także na wypadek poważniejszych problemów, gdy zajdzie konieczność stoczenia batalii w sądzie - wymienia Alicja Gruszka, ekspert DAS.

Życie pisze różne scenariusze... Nie bądź jednak biernym obserwatorem, ale bohaterem, który bierze sprawy w swoje ręce! Wejdź na www.dasubezpieczenia.pl i otrzymaj 20% zniżki na ubezpieczenia prawne dla fanów RMF.

Pełna oferta DAS Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej jest dostępna na stronie www.das.pl.